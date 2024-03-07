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Тема дняГаишники массово остановили сибирячек в центре
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В Бердске продают коттедж с двумя кухнями и бассейном. Смотрим на хищные принты и разноцветные потолки

Особняк оценили в 38 миллионов рублей

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В доме площадью 410 квадратов пять спален и две кухни

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В Южном микрорайоне Бердска выставили на продажу 400-метровый коттедж с участком в 10 соток. За дом с двумя входами, гаражом на четыре машины и цветниками просят 38 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 4 марта на сайте N1.ru.

— В продаже 3-х этажный кирпичный коттедж 2018 года постройки. Дом построен из сибита и кирпича, стоит нa лeнточном фундаменте. Высота потолков — 2,7 м-3,2 м, в цoкoлe — 2,6 м. В доме два отдельных входа, идеально для двух семей, — говорится в объявлении.

Коттеджу 6 лет

Коттеджу 6 лет

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Так выглядит одна из кухонь

Так выглядит одна из кухонь

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А это вторая. Вероятно, для второй семьи

А это вторая. Вероятно, для второй семьи

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Всего здесь три этажа, а также цоколь

Всего здесь три этажа, а также цоколь

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Собственники явно неравнодушны к звериным мотивам

Собственники явно неравнодушны к звериным мотивам

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В спальне можно заметить льва

В спальне можно заметить льва

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Кое-где здесь цветные потолки

Кое-где здесь цветные потолки

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Недоделанный бассейн

Недоделанный бассейн

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Недавно в селе под Новосибирском выставил и на продажу одноэтажный дом за 35 миллионов. Смотрим, как он выглядит изнутри.

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