В Бердске продают коттедж с двумя кухнями и бассейном. Смотрим на хищные принты и разноцветные потолки

В Южном микрорайоне Бердска выставили на продажу 400-метровый коттедж с участком в 10 соток. За дом с двумя входами, гаражом на четыре машины и цветниками просят 38 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 4 марта на сайте N1.ru.
— В продаже 3-х этажный кирпичный коттедж 2018 года постройки. Дом построен из сибита и кирпича, стоит нa лeнточном фундаменте. Высота потолков — 2,7 м-3,2 м, в цoкoлe — 2,6 м. В доме два отдельных входа, идеально для двух семей, — говорится в объявлении.
Недавно в селе под Новосибирском выставил и на продажу одноэтажный дом за 35 миллионов. Смотрим, как он выглядит изнутри.