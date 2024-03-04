Реклама
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 91.33
eur 98.72
СрочноВынесли приговор за жестокое убийство школьницы
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

«Подальше от людей». В селе у Новосибирска продают одноэтажный дом за 35 миллионов — внутри есть баня и окна в пол

Будущим владельцам обещают уединение и близость к природе — на участок даже забегают зайцы

4 518

К дому прилагается огромный участок с выходом в рощу

Поделиться

В селе Новокаменка Новосибирского района выставили на продажу 250-метровый дом с участком площадью 20 соток. За коттедж, расположенный на тупиковой улице, просят 35 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 1 марта на сайте N1.ru.

— Дом для тех, кто хочет уединения с природой подальше от людей, со стилем и без потери комфорта. За счет всех факторов исключена болезнь всех коттеджных поселков: эффект окна в окна, домики по линейке и куча народу. За лесом поля, где можно кататься на велосипедах, эндуро, бегать, гулять с собакой, собирать грибы, зимой — кататься на снегоходах. Летом на участок прибегают зайцы, — говорится в описании к объекту.

В доме стоят большие окна в пол

В доме стоят большие окна в пол

Поделиться

Обстановка внутри

Обстановка внутри

Поделиться

Гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной

Гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной

Поделиться

В доме есть электрокотел. По словам продавца, расходы на электричество зимой составляют до 15 тысяч рублей (в особо холодные месяцы)

В доме есть электрокотел. По словам продавца, расходы на электричество зимой составляют до 15 тысяч рублей (в особо холодные месяцы)

Поделиться

Коридор, откуда можно попасть в спальни и санузлы (их в доме два)

Коридор, откуда можно попасть в спальни и санузлы (их в доме два)

Поделиться

Так выглядит один из них

Так выглядит один из них

Поделиться

Компактная спальня

Компактная спальня

Поделиться

Еще одна комната. Вероятно, для отдыха и чаепития (на это намекает самовар на шкафу)

Еще одна комната. Вероятно, для отдыха и чаепития (на это намекает самовар на шкафу)

Поделиться

Баня, в которую можно попасть не выходя из дома

Баня, в которую можно попасть не выходя из дома

Поделиться

В объявлении уточняется, что проект разработало архитектурное бюро, а конструктив дома создан по дизайнерскому проекту.

Также в 35 миллионов рублей оценили коттедж, напоминающий крепость. Внутри есть трехуровневый водопад и зимний сад.

По теме

Элитные дома НовосибирскаКоттеджи НовосибирскаНедвижимость
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter