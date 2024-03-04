«Подальше от людей». В селе у Новосибирска продают одноэтажный дом за 35 миллионов — внутри есть баня и окна в пол

В селе Новокаменка Новосибирского района выставили на продажу 250-метровый дом с участком площадью 20 соток. За коттедж, расположенный на тупиковой улице, просят 35 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 1 марта на сайте N1.ru.
— Дом для тех, кто хочет уединения с природой подальше от людей, со стилем и без потери комфорта. За счет всех факторов исключена болезнь всех коттеджных поселков: эффект окна в окна, домики по линейке и куча народу. За лесом поля, где можно кататься на велосипедах, эндуро, бегать, гулять с собакой, собирать грибы, зимой — кататься на снегоходах. Летом на участок прибегают зайцы, — говорится в описании к объекту.
В объявлении уточняется, что проект разработало архитектурное бюро, а конструктив дома создан по дизайнерскому проекту.
Также в 35 миллионов рублей оценили коттедж, напоминающий крепость. Внутри есть трехуровневый водопад и зимний сад.