«Подальше от людей». В селе у Новосибирска продают одноэтажный дом за 35 миллионов — внутри есть баня и окна в пол

— Дом для тех, кто хочет уединения с природой подальше от людей, со стилем и без потери комфорта. За счет всех факторов исключена болезнь всех коттеджных поселков: эффект окна в окна, домики по линейке и куча народу. За лесом поля, где можно кататься на велосипедах, эндуро, бегать, гулять с собакой, собирать грибы, зимой — кататься на снегоходах. Летом на участок прибегают зайцы, — говорится в описании к объекту.