В Новосибирске продают дом-крепость с зимним садом, бассейном и трехуровневым водопадом — смотрим на коттедж за 35 млн

В Новосибирске выставили на продажу особняк с участком в 10 соток в микрорайоне Карьер Мочище. Будущие владельцы также получат отдельно стоящий гараж (еще один есть внутри дома — Прим.ред.) и беседку с мангалом. За дом просят 34,9 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1.ru в последние числа декабря.

