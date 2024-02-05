freedom
Реклама
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 90.66
eur 98.64
СрочноОтменены концерты Кристины Орбакайте
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают дом-крепость с зимним садом, бассейном и трехуровневым водопадом — смотрим на коттедж за 35 млн

Он располагается в Заельцовском районе

2 022

Особняк занимает 600 квадратных метров

Поделиться

В Новосибирске выставили на продажу особняк с участком в 10 соток в микрорайоне Карьер Мочище. Будущие владельцы также получат отдельно стоящий гараж (еще один есть внутри дома — Прим.ред.) и беседку с мангалом. За дом просят 34,9 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1.ru в последние числа декабря.

— Для вас добротный коттедж в прекрасном месте! Tолщина cтeн — 65–80 cм. Пpоcтopный дoм в двa этажa и цoколем рacпoложeн нa участке c лaндшафтным дизайном с автoмaтичеcкой пoливoчной cиcтемой и oсвeщeнием, — пишет продавец в описании к объекту.

Владельцы, видимо, ценят приватность — по периметру установлен каменный забор

Владельцы, видимо, ценят приватность — по периметру установлен каменный забор

Поделиться

А это продавец называет «личной хвойной просекой»

А это продавец называет «личной хвойной просекой»

Поделиться

Так дом выглядит в сумерках

Так дом выглядит в сумерках

Поделиться

Фото изнутри не так много. Но мы можем оценить камин...

Фото изнутри не так много. Но мы можем оценить камин...

Поделиться

... и одну из спален

... и одну из спален

Поделиться

На втором этаже расположен пруд с трехуровневым водопадом

На втором этаже расположен пруд с трехуровневым водопадом

Поделиться

Тут же зимний сад

Тут же зимний сад

Поделиться

В цоколе построен небольшой бассейн

В цоколе построен небольшой бассейн

Поделиться

А также имеется спортзал

А также имеется спортзал

Поделиться

Пока это самый дорогой коттедж среди продающихся в микрорайоне Карьер Мочище.

Прошлым летом в Голубом Заливе продавали замок-крепость с классическими интерьерами и гаражом на 8 машин. Этот дом оценили в 23 миллиона рублей.

По теме

Элитные коттеджиЭлитная недвижимость в НовосибирскеПродается дом
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter