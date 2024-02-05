В Новосибирске выставили на продажу особняк с участком в 10 соток в микрорайоне Карьер Мочище. Будущие владельцы также получат отдельно стоящий гараж (еще один есть внутри дома — Прим.ред.) и беседку с мангалом. За дом просят 34,9 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1.ru в последние числа декабря.
— Для вас добротный коттедж в прекрасном месте! Tолщина cтeн — 65–80 cм. Пpоcтopный дoм в двa этажa и цoколем рacпoложeн нa участке c лaндшафтным дизайном с автoмaтичеcкой пoливoчной cиcтемой и oсвeщeнием, — пишет продавец в описании к объекту.
Пока это самый дорогой коттедж среди продающихся в микрорайоне Карьер Мочище.
Прошлым летом в Голубом Заливе продавали замок-крепость с классическими интерьерами и гаражом на 8 машин. Этот дом оценили в 23 миллиона рублей.