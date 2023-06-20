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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают замок-крепость с баней и гаражом на 8 машин. Смотрим на интерьеры за 23 млн

В объявлении говорится, что в доме сочетаются стили рококо и хай-тек

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Особняк располагается на территории Морозовского сельсовета, в поселке Голубой Залив

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В поселке Голубой Залив Новосибирского района продают замок с гостевым домом, который, если верить описанию, оформлен в венецианском стиле. На участке есть пруд, мостик и баня с гаражом на 8 автомобилей. За особняк и постройки на участке в 15 соток просят 22,9 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1 сегодня, 19 июня.

— На участке возведены два, не побоюсь этого слова, замка. Основной дом построен из кирпича. Общая площадь 230 квадратных метров с учетом гаража. На первом этаже просторная кухня-гостиная и две гостевые спальни. На второй этаж ведет деревянная лестница с коваными перилами, где расположены еще три спальни и большая ванная комната. Изюминкой дома можно считать гармоничное сочетание разнообразных стилей интерьера от барокко до хай-тека, — говорится в объявлении.

Дворик и зона отдыха с печью

Дворик и зона отдыха с печью

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На участке кроме гаража на 8 авто построен пруд с декоративным мостиком

На участке кроме гаража на 8 авто построен пруд с декоративным мостиком

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В доме есть причудливая мебель и другие предметы роскоши

В доме есть причудливая мебель и другие предметы роскоши

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Обеденная зона оформлена в современном стиле

Обеденная зона оформлена в современном стиле

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На кухне есть даже золотая вытяжка

На кухне есть даже золотая вытяжка

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А вот кадр из гостиной

А вот кадр из гостиной

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Спальня с лепниной

Спальня с лепниной

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Баня с хаммамом и небольшим бассейном

Баня с хаммамом и небольшим бассейном

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На втором этаже бани расположена гостевая спальня и домашний кинотеатр

На втором этаже бани расположена гостевая спальня и домашний кинотеатр

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В апреле в продаже на рынке загородной недвижимости Новосибирска появился замок со студией звукозаписи и ванной для питомцев. Его оценили в 54 миллиона.

А в сентябре 2022 года в закрытом поселке продавали замок за 70 миллионов.

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