Под Новосибирском продают замок-крепость с баней и гаражом на 8 машин. Смотрим на интерьеры за 23 млн

В поселке Голубой Залив Новосибирского района продают замок с гостевым домом, который, если верить описанию, оформлен в венецианском стиле. На участке есть пруд, мостик и баня с гаражом на 8 автомобилей. За особняк и постройки на участке в 15 соток просят 22,9 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1 сегодня, 19 июня.
— На участке возведены два, не побоюсь этого слова, замка. Основной дом построен из кирпича. Общая площадь 230 квадратных метров с учетом гаража. На первом этаже просторная кухня-гостиная и две гостевые спальни. На второй этаж ведет деревянная лестница с коваными перилами, где расположены еще три спальни и большая ванная комната. Изюминкой дома можно считать гармоничное сочетание разнообразных стилей интерьера от барокко до хай-тека, — говорится в объявлении.
В апреле в продаже на рынке загородной недвижимости Новосибирска появился замок со студией звукозаписи и ванной для питомцев. Его оценили в 54 миллиона.
А в сентябре 2022 года в закрытом поселке продавали замок за 70 миллионов.