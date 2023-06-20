Под Новосибирском продают замок-крепость с баней и гаражом на 8 машин. Смотрим на интерьеры за 23 млн

— На участке возведены два, не побоюсь этого слова, замка. Основной дом построен из кирпича. Общая площадь 230 квадратных метров с учетом гаража. На первом этаже просторная кухня-гостиная и две гостевые спальни. На второй этаж ведет деревянная лестница с коваными перилами, где расположены еще три спальни и большая ванная комната. Изюминкой дома можно считать гармоничное сочетание разнообразных стилей интерьера от барокко до хай-тека, — говорится в объявлении.