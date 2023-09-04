Расселят ли в Новосибирске аварийный 93-летний барак на Ростовской? Ответ мэрии

Жители аварийного деревянного дома на улице Ростовской, 4 смогут получить новое жилье только после окончания действующей региональной программы расселения. Об этом НГС сообщили в городской мэрии.
На прошлой неделе НГС рассказывал о 93-летнем бараке, который был признан аварийным и подлежащим сносу по постановлению мэрии от 11 июля 2017 года. Согласно данным техпаспорта БТИ, износ дома уже в 2009 году составлял 73%. Жильцы опасаются, что он может рухнуть: в здании трескаются стены, осыпается штукатурка с потолка, нет воды, а отопление — печное.
Барак не попадает под программу
В ответ на запрос НГС в мэрии уточнили, что барак на Ростовской, 4 не попадает под действующую программу переселения. Согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», пока ему подлежат только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Расселение же домов, признанных аварийными после этой даты, в настоящий момент не предусмотрено.
— После того, как действующая Региональная адресная программа будет реализована, при формировании последующей программы расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Сроки расселения данного дома будут определены после установления объемов финансирования из федерального бюджета, — отметили в мэрии.
Как будут предоставлять жилье
В доме на Ростовской, 4 восемь квартир. По словам жильцов, четыре из них арендуют по договорам социального найма и лишь две — приватизированы.
В мэрии объяснили, как людям будут предоставлять жилье в случае расселения. Квартиры, зарегистрированные в собственность, изымут у их владельцев — и им, согласно июльскому постановлению мэрии, будет выплачена компенсация. А нанимателям предоставят новую жилплощадь.
В июне НГС писал, что 14 домов в Новосибирске признали аварийными. Стало известно, когда их жильцам ждать расселения.