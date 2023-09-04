Расселят ли в Новосибирске аварийный 93-летний барак на Ростовской? Ответ мэрии

В мэрии объяснили, как людям будут предоставлять жилье в случае расселения. Квартиры, зарегистрированные в собственность, изымут у их владельцев — и им, согласно июльскому постановлению мэрии, будет выплачена компенсация. А нанимателям предоставят новую жилплощадь.