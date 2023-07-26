«Якобы я сломала им дверь»: мастер маникюра съехала из неуютной студии и не может добиться возврата денег за аренду

— Пол был покрашен коричневой краской, стены желтой, там были установлены старые вываливающиеся розетки, торчали провода. Мы постелили ламинат, покрасили стены, поменяли плинтуса, но ламината немного не хватило и на полу осталась дырка, которую заложили шпаклевкой и закрасили в цвет пола, — объяснила Алёна.

По словам женщины, в двери, которая вела в кабинет, было два замка: один закрывался на ключ, а вместо второго была дыра, которую в итоге зашпаклевали. Спустя несколько месяцев женщина решила все-таки съехать из помещения, потому что в здании были тараканы, а сам кабинет не отапливался. Она сообщила об этом арендатору за два месяца.