«Якобы я сломала им дверь»: мастер маникюра съехала из неуютной студии и не может добиться возврата денег за аренду

В Новосибирске мастера маникюра Алёна Хайдукова и Ольга Павлушина заявили, что их обманул арендодатель. Женщины пожаловались на компанию, которая сдает помещения в аренду в здании в центре Новосибирска. По их словам, при расторжении договора, им не вернули залог и остаток средств за аренду, а сказали, что помещение было испорчено.
Сделала ремонт, но решила съехать
Как рассказала НГС Алёна Хайдукова, она сняла помещение на Мичурина, 12А полтора года назад почти за 10 тысяч рублей в месяц. Женщина начала там ремонт, так как хотела работать долго.
— Пол был покрашен коричневой краской, стены желтой, там были установлены старые вываливающиеся розетки, торчали провода. Мы постелили ламинат, покрасили стены, поменяли плинтуса, но ламината немного не хватило и на полу осталась дырка, которую заложили шпаклевкой и закрасили в цвет пола, — объяснила Алёна.
По словам женщины, в двери, которая вела в кабинет, было два замка: один закрывался на ключ, а вместо второго была дыра, которую в итоге зашпаклевали. Спустя несколько месяцев женщина решила все-таки съехать из помещения, потому что в здании были тараканы, а сам кабинет не отапливался. Она сообщила об этом арендатору за два месяца.
— В мое отсутствие привели другого арендатора, то есть мой договор еще не был расторгнут. Они действуют по одной схеме, не возвращают залог 5 тысяч рублей, якобы я сломала им дверь, хотя мы зашпаклевали дырку, которая была до меня. Следующему арендатору, Ольге сказали, что мы сделали дырку в ламинате, хотя это нам не хватило досок и мы покрасили, — рассказала женщина.
Алёна уверяет, что в компании не отдают деньги за последний месяц, ссылаясь на то, что нет директора и обещают рассчитать позже.
Женщина подала иск на компанию в суд на то, что ей не вернули залог и оплату за последний месяц. В это время в помещении уже находился другой арендатор.
«По сантиметрам описывали, что я испортила»
Следующей после Алёны это же помещение снимала Ольга Павлушина. Женщина была арендатором в течение пары месяцев, но съехала из-за того, что в здании не убирались.
— Залог не вернули, сославшись на то, что я им испортила помещение. Когда съезжала, сотрудник все по сантиметрам описывал, что я якобы испортила. Деньги за арендную плату тоже не возвращают, — рассказала Ольга.
Женщины предполагают, что были и другие арендаторы, которые попали в такую ситуацию и теперь ищут их.
В сервисе 2 ГИС на компанию ООО «Финансово-Промышленная Корпорация Сибпром» фигурируют похожие отзывы. Пользователи указывают, что организация «оставляет акт сдачи без акцента на изъяны помещения, а при составлении акта приема описывает каждый сантиметр». После чего не возвращают залог и излишне уплаченную аренду.
— Не возвращают ни залог, ни остатка денег. Будущие арендаторы, почитайте отзывы, не совершайте ошибок. Кроме того, заходят без ведома в офис пока арендаторов нет на месте, — написано в отзывах.
«В офисе никого нет. Они уехали»
Журналист НГС позвонила в компанию ООО «Финансово-Промышленная Корпорация Сибпром» по номеру телефона, указанному на официальном сайте организации. Там попросили позвонить по другому телефону, где ответили, что никого нет на месте.
— Я в данное время не могу ответить, вы попали на охрану, а в офисе никого нет сегодня, никого не будет. Завтра без понятия, они уехали, — сообщил мужчина, представишься охранником компании «Сибпром».
Спустя несколько дней журналист НГС снова позвонила по номеру. В компании сообщили, что директора нет на месте, но он будет завтра.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Финансово-Промышленная Корпорация Сибпром» образовано в 2014 году. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Генеральный директор организации — Алексей Илюшин. Учредителями выступают Надежда Илюшин (95%) и Алексей Илюшин (5%). На конец 2022 года выручка компании составила 2,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 614 тысяч рублей.
По документам, которые предоставила НГС Алёна, написано, что компания ООО «ФПК Сибпром» просила арендатора перевести деньги в кассу ООО «Мечта». Компания также принадлежит Алексею Илюшину. Выручка компании на конец 2022 года составила 3,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.
Недавно НГС рассказывал о судьбе дома-памятника в центре города. Фонд, который находится в купеческом доме судится с владельцем здания — компанией депутата Заксобрания. Арендаторы уверены, что владельцу пора начать вкладываться в реконструкцию памятника, а прокуратуре — проверить его на предмет нарушения законодательства.