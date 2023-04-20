В «Кедровом» продают таунхаус с леопардовым санузлом и стеклянной лестницей — за него просят 40 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный таунхаус в ЖК «Кедровый». За дом площадью более 200 квадратов в Заельцовском районе просят 40 миллионов рублей. Объявление было опубликовано вчера, 19 апреля, на сайте N1.ru.
— Вся мебель — производство Италия. Что есть на фото, остается новому собственнику. Светлый, тихий и уютный таунхаус, в котором есть cауна. Также есть терраса, два балкона и гараж на два автомобиля, — пишет продавец.
Недавно в Кольцово выставили на продажу одноэтажный коттедж с прозрачной стеной. Дом с участком и открытым бассейном оценили в 38 миллионов рублей.