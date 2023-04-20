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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В «Кедровом» продают таунхаус с леопардовым санузлом и стеклянной лестницей — за него просят 40 миллионов

Будущим хозяевам достанется вся мебель

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Внутри таунхауса несколько спален, сауна, отдельная гардеробная и причудливая мебель

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В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный таунхаус в ЖК «Кедровый». За дом площадью более 200 квадратов в Заельцовском районе просят 40 миллионов рублей. Объявление было опубликовано вчера, 19 апреля, на сайте N1.ru.

— Вся мебель — производство Италия. Что есть на фото, остается новому собственнику. Светлый, тихий и уютный таунхаус, в котором есть cауна. Также есть терраса, два балкона и гараж на два автомобиля, — пишет продавец.

Гостей встречает мраморный холл

Гостей встречает мраморный холл

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Здесь же располагается лестница со стеклянными ступенями

Здесь же располагается лестница со стеклянными ступенями

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В таунхаусе есть несколько необычных предметов декора. Например, такое панно...

В таунхаусе есть несколько необычных предметов декора. Например, такое панно...

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... или мозаика

... или мозаика

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Санузел с леопардовой мозаикой

Санузел с леопардовой мозаикой

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Белоснежная кухня

Белоснежная кухня

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Главная спальня, где есть кровать с балдахином

Главная спальня, где есть кровать с балдахином

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Интерьер в детской выглядит чуть проще

Интерьер в детской выглядит чуть проще

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Недавно в Кольцово выставили на продажу одноэтажный коттедж с прозрачной стеной. Дом с участком и открытым бассейном оценили в 38 миллионов рублей.

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