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В центре Новосибирска за 40 миллионов продают таунхаус с бассейном и 7-метровой люстрой — рассматриваем 14 снимков

В доме предлагают не только жить, но и, например, открыть салон красоты или офис

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Таунхаус продают вместе со всей обстановкой за 40 миллионов рублей

Таунхаус продают вместе со всей обстановкой за 40 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу таунхаус за 40 миллионов

В Железнодорожном районе Новосибирска за 40 миллионов выставили на продажу таунхаус. 4-уровневое жильё находится на улице 1905 года, 23. Объявление появилось на портале N1.RU 19 сентября.

Таунхаус находится практически в центре Новосибирска. По соседству с ним работает хостел

Таунхаус находится практически в центре Новосибирска. По соседству с ним работает хостел

Общая площадь таунхауса 290 кв. м, к нему прилагается земельный участок площадью 3 сотки. В объявлении указано, что дом построили в 2007 году.

В таунхаус можно войти с улицы 1905 года и со двора, в него встроен отапливаемый гараж. На первом этаже есть гардеробная, большая кладовая и санузел. Здесь же оборудована SPA-зона: бассейн с подогревом воды, джакузи, финская сауна и хаммам из натурального камня с подогревом и отдельным душем.

На первом уровне в таунхаусе построили целую SPA-зону с бассейном, все стены выложены мелкой разноцветной мозаикой

На первом уровне в таунхаусе построили целую SPA-зону с бассейном, все стены выложены мелкой разноцветной мозаикой

Из финской сауны можно выйти прямо к бассейну

Из финской сауны можно выйти прямо к бассейну

Так сауна выглядит внутри

Так сауна выглядит внутри

Отдельно здесь обустроили хаммам: сидения в нём из каменной мозаики с подогревом

Отдельно здесь обустроили хаммам: сидения в нём из каменной мозаики с подогревом

На втором этаже расположена кухня-гостиная площадью 72 квадратных метра. В пол из натурального камня встроен подогрев. На третьем и четвёртом этажах расположены спальни, на 4-м этаже у спальни есть отдельная гардеробная и джакузи на пьедестале.

На втором этаже — кухня-гостиная площадью с просторную квартиру

На втором этаже — кухня-гостиная площадью с просторную квартиру

Вся мебель и техника достанутся новым владельцам таунхауса

Вся мебель и техника достанутся новым владельцам таунхауса

Гостиная оборудована аудиосистемой и проектором — можно устраивать кинопросмотры

Гостиная оборудована аудиосистемой и проектором — можно устраивать кинопросмотры

Лестница в доме из дуба, ступени подсвечиваются. Высота декорированной люстры достигает примерно 7,5 метра

Лестница в доме из дуба, ступени подсвечиваются. Высота декорированной люстры достигает примерно 7,5 метра

Под крышей есть обособленная спальня с гардеробной и отдельным санузлом

Под крышей есть обособленная спальня с гардеробной и отдельным санузлом

На 4-м уровне санузел оборудован джакузи, есть и душевая&nbsp;

На 4-м уровне санузел оборудован джакузи, есть и душевая 

Так в доме выглядит детская. Всего в доме 4 спальни. С момента постройки дома и сейчас в нём живёт одна семья, подчёркивает продавец

Так в доме выглядит детская. Всего в доме 4 спальни. С момента постройки дома и сейчас в нём живёт одна семья, подчёркивает продавец

Так выглядит один из санузлов в таунхаусе

Так выглядит один из санузлов в таунхаусе

На прошлой неделе мы писали об особняке возле Оби, который решили продать за 75 миллионов рублей. Подобные предложения мы собираем в отдельной рубрике.

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таунхаусэлитное жилье
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