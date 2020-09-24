В центре Новосибирска за 40 миллионов продают таунхаус с бассейном и 7-метровой люстрой — рассматриваем 14 снимков

Общая площадь таунхауса 290 кв. м , к нему прилагается земельный участок площадью 3 сотки . В объявлении указано, что дом построили в 2007 году.



В таунхаус можно войти с улицы 1905 года и со двора, в него встроен отапливаемый гараж. На первом этаже есть гардеробная, большая кладовая и санузел. Здесь же оборудована SPA-зона: бассейн с подогревом воды, джакузи, финская сауна и хаммам из натурального камня с подогревом и отдельным душем.