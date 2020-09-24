В центре Новосибирска за 40 миллионов продают таунхаус с бассейном и 7-метровой люстрой — рассматриваем 14 снимков

В Новосибирске выставили на продажу таунхаус за 40 миллионов
В Железнодорожном районе Новосибирска за 40 миллионов выставили на продажу таунхаус.
Общая площадь таунхауса 290
В таунхаус можно войти с улицы 1905 года и со двора, в него встроен отапливаемый гараж. На первом этаже есть гардеробная, большая кладовая и санузел. Здесь же оборудована SPA-зона: бассейн с подогревом воды, джакузи, финская сауна и хаммам из натурального камня с подогревом и отдельным душем.
На втором этаже расположена кухня-гостиная площадью 72 квадратных метра. В пол из натурального камня встроен подогрев. На третьем и четвёртом этажах расположены спальни, на
На прошлой неделе мы писали об особняке возле Оби, который решили продать за 75 миллионов рублей. Подобные предложения мы собираем в отдельной рубрике.