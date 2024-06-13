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Политика Займется коммерцией: в отставку уходит начальник управления художественного облика Новосибирска

Займется коммерцией: в отставку уходит начальник управления художественного облика Новосибирска

Олег Хорошунов подал в отставку по собственному желанию. Он рассказал НГС о своих дальнейших планах

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Олег Хорошунов руководил управлением 3,5 года

Начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов уходит в отставку. Об этом он сообщил редакции НГС 13 июня. Чиновник рассказал о своих дальнейших планах и главных итогах работы.

— Я принял решение закончить работу в мэрии Новосибирска. Мое будущее место работы — в коммерческой сфере, с рекламной отраслью не связано. Мэрию города покидаю с уверенностью, что город будет и дальше развиваться. В муниципалитет пришла молодая команда, многих я знаю лично, это профессионалы и достойные люди, — сказал НГС Хорошунов.

Последним рабочим днем в мэрии у Хорошунова значится 28 июня. За художественный облик Новосибирска он отвечал 3,5 года.

— Чего удалось добиться? Убрать порядка 1,5 тысяч незаконных киосков, которые уродовали город, демонтировать более 500 незаконных рекламных конструкций, за аренду которых бюджет не получал ни копейки, сделать сферы нестационарной торговли и рекламы цивилизованнее, увеличить доходы бюджета. Самое важное — противостояние с недобросовестными участниками рекламного рынка. Как результат, в бюджет города за использование муниципального имущества под незаконные конструкции теперь должно поступить свыше 170 миллионов рублей, — подчеркнул Хорошунов.

Олег Хорошунов закончил Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), он учился на специальности «антикризисное управление». Затем чиновник работал в компаниях «Модерн Стафф Лизинг», «Управление жилищно-коммунального хозяйства», «Динамика». Также работал помощником депутатов Заксобрания НСО и Государственной думы РФ.

8 мая новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев уволил начальника департамента земельных отношений, а до этого еще двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анну Миронову. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию. Со своей должности ушел и Александр Горнштейн, возглавлявший департамент связи и информатизации. Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска и занял место Артема Скатова. Пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова.

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