Про СВО, переговоры и кадровые решения: главные заявления Путина после первых итогов голосования

Путин выступил перед журналистами в предвыборном штабе Источник: Россия 24











Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб, где сделал несколько заявлений по окончании трехдневного голосования. По результатам 83% обработанных бюллетеней, действующий президент лидирует с 87,1% голосов. Первое место Путин занимает и по данным ДЭГ.



Собрали главные заявления Владимира Путина в одном материале.

О выборах в России

Президент поблагодарил россиян, принявших участие в голосовании: «Выборы — это не формальная вещь, источником власти в России является народ». Он отметил, что впереди еще много задач и страна должна стать еще крепче и сильнее.

— Высокая явка избирателей на выборах связана с драматическими событиями, с тем, что сегодня переживает страна, — добавил Путин. — Планы задуманы грандиозные. О них я говорил недавно в послании Федеральному собранию. Все эти задачи будут решены, а цели, безусловно, достигнуты.

Одни из главных задач затронут СВО — укрепление обороноспособности и Вооруженных сил. По словам Путина, процесс уже идет «хорошим темпом и с отличным качеством».

О спецоперации

— Не исключаю, что нам придется в какой-то момент создать определенную санитарную зону на Украине. Глубина санитарной зоны будет такой, чтобы сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего, иностранного производства, — отметил президент.

Также Путин рассказал об атаках на приграничные регионы России.

— [Они] продолжаются в данный момент, но потери у противника под 100% при даже небольшом заходе на территорию РФ. Инициатива в зоне спецоперации полностью принадлежит ВС РФ, продвижение идет каждый день.

На предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады президент ответил так:

— Не знаю об этом, готовы рассмотреть любые вопросы, но будем исходить из интересов России. Я всегда говорил и еще раз повторю: мы за мирные переговоры, но не потому, что у противника патроны заканчиваются. А «за», если они действительно в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами.

Касательно возможного конфликта России с НАТО Путин заявил, что «всё возможно в современном мире».

О выборах в США

Путин считает, что в отличие от США выборы в России демократичные, а американские власти используют админресурс для нападения на одного из кандидатов.

— У России нет предпочтений по кандидатам в президенты США, будем работать с тем, кого изберут. В США можно купить голос на выборах за 10 долларов, — заявил политик.

О кадровых решениях

Политик сообщил, что административная команда действует очень эффективно — это показывают результаты работы за последние несколько лет. Это касается и правительства, и Центрального банка, и администрации президента.

— Кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем товарищеском режиме, — отметил президент.

Он добавил, что будущий управленческий корпус России нужно формировать из участников спецоперации.

Путин также прокомментировал смерть Алексея Навального и заявил, что был готов на обмен политика.

Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в понедельник в первой половине дня по московскому времени.

