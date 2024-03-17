В Новосибирской области завершился третий день выборов — явка составила 60,17%

Явка на выборах в 2024 году превысила данные 2018 года Источник: Анна Скок/NGS.ru











Глава Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо назвала данные по явке на выборах президента в регионе. Информацию она сообщила на брифинге для СМИ.



Ольга Благо озвучила данные по явке на выборы на 18 часов. В эти сведения не вошли данные о голосовании на дому, а также информация о явке избирателей в период с 18 до 20 часов.



К 18 часам 17 марта явка на выборах в Новосибирской области составила 60,17%, проголосовали 1 миллион 329 тысяч 846 избирателей. На участки для голосования пришли 1 миллион 101 тысяча 827 избирателей. На дистанционном электронном голосовании явка составила 93% — этот метод использовали 228 тысяч 19 новосибирцев.



Непосредственно в Новосибирске явка к 18 часам составила 53,6%. Ольга Благо отметила, что в этом году явка на выборах выше. Для сравнения — в 2018 году на выборах главы государства проголосовали 1 миллион 305 тысяч новосибирцев.



— В целом все три дня прошли в штатном режиме, существенных происшествий и замечаний в течение трех дней не поступало, — отметила Ольга Благо.

