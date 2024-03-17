НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

южн.

 760мм 76%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,87
EUR 99,97
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Массовое ДТП у "Глобуса" — видео

Самые скандальные клубы
Скуловая имплантация зубов
Всё о выборах президента
Что удивляет приезжих
Крутой ремонт хруща
Масленичная прожарка
Самокатчик-стрелок
Все о кандидатах в мэры
Потеряли сотни тысяч на СТО
НГС в Telegram
Политика Выборы президента — 2024

В Новосибирской области завершился третий день выборов — явка составила 60,17%

На избирательные участки пришли 1,3 миллиона новосибирцев

759
13 комментариев
Явка на выборах в 2024 году превысила данные 2018 года

Глава Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо назвала данные по явке на выборах президента в регионе. Информацию она сообщила на брифинге для СМИ.

Ольга Благо озвучила данные по явке на выборы на 18 часов. В эти сведения не вошли данные о голосовании на дому, а также информация о явке избирателей в период с 18 до 20 часов.

К 18 часам 17 марта явка на выборах в Новосибирской области составила 60,17%, проголосовали 1 миллион 329 тысяч 846 избирателей. На участки для голосования пришли 1 миллион 101 тысяча 827 избирателей. На дистанционном электронном голосовании явка составила 93% — этот метод использовали 228 тысяч 19 новосибирцев.

Непосредственно в Новосибирске явка к 18 часам составила 53,6%. Ольга Благо отметила, что в этом году явка на выборах выше. Для сравнения — в 2018 году на выборах главы государства проголосовали 1 миллион 305 тысяч новосибирцев.

— В целом все три дня прошли в штатном режиме, существенных происшествий и замечаний в течение трех дней не поступало, — отметила Ольга Благо.

Журналисты НГС три дня следили за ходом выборов президента в Новосибирской области. Посмотрите нашу фотоподборку с избирательных участков.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Новосибирский облизбирком Выборы Выборы-2024
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Самый унизительный и неприятный момент»: россиянка в аэропорту попала в мексиканскую тюрьму — история
Марина Хомутинина
журналист, путешественница
Мнение
«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Наталья, 60

Andrei, 32

Михаил, 61

Артем, 36

Влад, 49

Юлия, 44

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Отделка и ремонт

0 ₽

Добавить объявление