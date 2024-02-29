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Спецоперация на Украине

Путин анонсировал кадровую программу для ветеранов СВО

Она будет готовить из них лидеров в системе образования, бизнесе, госуправлении

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Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию заняло больше двух часов

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Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля сообщил, что уже с 1 марта 2024 года стартует первый поток кадровой программы «Время героев». Подать заявку на участие смогут ветераны специальной военной операции. В своем выступлении он заявил, что именно они являются элитой страны и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе и госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

Предполагается, что программа будет строиться по принципам, аналогичным уже действующим проектам — конкурсу «Лидеры России» и «Школе губернаторов».

Кроме того, участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

Владимир ПутинПослание Федеральному собраниюСпецоперация на Украине
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