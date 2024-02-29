Путин анонсировал кадровую программу для ветеранов СВО

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля сообщил, что уже с 1 марта 2024 года стартует первый поток кадровой программы «Время героев». Подать заявку на участие смогут ветераны специальной военной операции. В своем выступлении он заявил, что именно они являются элитой страны и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе и госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.
Предполагается, что программа будет строиться по принципам, аналогичным уже действующим проектам — конкурсу «Лидеры России» и «Школе губернаторов».
Кроме того, участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.