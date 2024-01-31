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Выборы президента — 2024

Путин получил удостоверение кандидата в президенты

Документы ему передал народный артист РФ Владимир Машков

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Выборы президента России стартуют в регионах с 15 марта

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Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков сообщил агентству ТАСС, что передал Владимиру Путину удостоверение кандидата в президенты.

— Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение, сегодня была такая возможность, — цитирует агентство артиста.

Напомним, ЦИК РФ в понедельник зарегистрировала Путина в качестве кандидата в президенты РФ как самовыдвиженца. На заседании избиркома удостоверение было передано Машкову, который пообещал отдать его Путину лично в ближайшее время.

Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта. 31 января — последний день для кандидатов, чтобы передать подписи избирателей.

ЦИК РФВыборы президентаВладимир ПутинВладимир МашковСамовыдвиженец
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