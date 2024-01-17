Котельные забрать, военных поддержать, Киркорова — в Болгарию: о чем говорили в Госдуме на первом заседании

16 января Госдума впервые собралась на пленарное заседание после новогодних каникул. Депутаты успели принять несколько законопроектов, но существенную часть времени заняли выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководителей фракций — они обозначили основные направления работы парламента на весеннюю сессию. Мы послушали их все и сейчас расскажем, чем планируют заниматься депутаты Государственной думы в ближайшие полгода.
Проблемы ЖКХ
Одной из самых обсуждаемых тем на первом заседании весенней сессии Госдумы стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Что довольно логично в сложившейся ситуации — год начался с коммунальных аварий по всей стране, самой громкой из которых стало ЧП в подмосковном Подольске, где тысячи жителей остались без тепла и вышли на митинг. На эту ситуацию отреагировали даже в Кремле. Депутаты решили последовать примеру.
— Если президент видит эти проблемы и участвует в их решении, значит и нам надо выезжать на эти аварии и делать всё для того, чтобы людей защитить в этой ситуации, — заявил во время своего выступления Вячеслав Володин.
Он заявил, что сфере ЖКХ нужен парламентский контроль и Госдума прежде недорабатывала. Для исправления ситуации он предложил создать рабочую группу для решения проблем в сфере ЖКХ и пригласить в парламент профильного министра.
Руководители фракций тоже озвучили свои идеи по решению проблемы. Глава коммунистической партии Геннадий Зюганов заявил, что «коммунальное хозяйство должно принадлежать руководителю города или района», а не каким-то там частникам. В «Единой России» считают, что нужно отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести в регионах инвентаризацию сетей ЖКХ, разработать программу модернизации и приоритетно направить на нее бюджетные средства. Слуцкий также заявил, что нужно провести большие парламентские слушания по теме ЖКХ — по его словам, в ходе встречи с руководителями фракций это предложение озвучил Володин, и он его поддерживает. Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев тоже высказался за проведение парламентских слушаний.
Нечаев добавил, что события конца 2023 и начала 2024 года показали степень износа объектов ЖКХ. Глава КПРФ на этом же заседании заявил, что «сети на 60% изношены». В 2020 году Минстрой сообщал, что износ сетей в среднем по стране составляет 58%. Тогда же министерство намеревалось провести полную инвентаризацию всех коммунальных сетей.
Поддержка семей участников спецоперации
Еще одно направление, в котором планируют работать депутаты во время весенней сессии, — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Володин заявил, что эти вопросы должны быть «несомненным приоритетом». Он напомнил, что Госдума уже приняла 91 закон в этом направлении и «необходимо не останавливаться».
На вопросе в своем выступлении отдельно остановился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он с самого начала СВО уделял много внимания ее участникам: среди законодательных инициатив СЗРП была, например, легализация ЧВК «Вагнер». В этот раз Миронов предложил дать право участникам СВО поступать на бюджетные места в средних специальных учебных заведениях (сейчас они могут поступить на бюджет в вузы) и выделить им бесплатные земельные участки.
Что будет с предложениями Миронова, пока неизвестно. Зато известно, что депутаты приняли к сведению, что им нужно «не останавливаться», и приняли законопроект, которым приравняли добровольцев к контрактникам в вопросах страхования жизни и здоровья. Правда, пока только в первом чтении.
Как сообщается на сайте Госдумы, при получении ранения страховая выплата из федерального бюджета составит до 313 тысяч рублей, при наступлении инвалидности — до 2,3 млн рублей. В случае гибели выплата семье составит 3 млн рублей.
Год семьи
Володин в своем выступлении напомнил, что Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи и поручил выработать федеральные стандарты в отношении многодетных семей. Впрочем, о том, что это станет приоритетным направлением работы Госдумы в 2024 году, ее председатель говорил еще в ноябре прошлого года. И это неудивительно — в течение всего прошлого года власти обсуждали, как увеличить рождаемость в стране, в то время как она стремительно приближалась к критическим показателям девяностых годов.
Предложения звучали разные, в том числе активно обсуждался запрет абортов в частных клиниках, и в декабре эта инициатива официально поступила в Госдуму в качестве законопроекта. В 2023 году законопроект рассмотреть не успели, так что есть вероятность, что рассмотрят в этом. Или не рассмотрят — иные проекты лежат в Госдуме годами.
Пока же депутатам нужно сосредоточиться именно на многодетных семьях. Володин поручил председателю профильного комитета Нине Останиной и зампредседателя Госдумы, в прошлом детскому омбудсмену Анне Кузнецовой подготовить большие парламентские слушания с приглашением многодетных семей, представителей регионов и органов местного самоуправления. Помимо Госдумы над правовым статусом и социальными гарантиями для многодетных семей будут работать Минтруд, Минздрав и Минфин России — об этом говорится в плане мероприятий на Год семьи, который составило правительство.
Первое заявление Госдумы
После того как спикер Госдумы и представители фракций завершили выступления, депутаты перешли к рассмотрению проектов постановлений. И первым стал проект о заявлении Госдумы в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в городе Пловдив (Болгария). В заявлении выражены крайнее возмущение этим предложением и «уверенность в том, что жители не только Пловдива, но и Болгарии в целом, как это уже было ранее, возвысят свои голоса в защиту памятника "Алеша"» и отстоят его. Проект постановления приняли единогласно.
Пока обсуждали проект, в очередной раз досталось Филиппу Киркорову. Первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов вспомнил, что народный артист России остается гражданином Болгарии, и предложил ему вместе с отцом Бедросом Киркоровым выступить в защиту памятника.
— Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алеше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и еще раз споют эту песню, — заявил Нилов на заседании.
Володин в ответ заявил, что от «путающего двери» Киркорова не стоит ждать поступков. О том, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», Киркоров сказал, извиняясь за участие в голой вечеринке Ивлеевой, после которой его раскритиковали и вырезали из новогодних шоу. Скандальная вечеринка, которую блогер и телеведущая устроила в декабре, до сих пор обсуждается и теперь уже на самом высоком уровне — вчера ее прокомментировал Владимир Путин.