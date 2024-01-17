Котельные забрать, военных поддержать, Киркорова — в Болгарию: о чем говорили в Госдуме на первом заседании

Проблемы ЖКХ

Одной из самых обсуждаемых тем на первом заседании весенней сессии Госдумы стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Что довольно логично в сложившейся ситуации — год начался с коммунальных аварий по всей стране, самой громкой из которых стало ЧП в подмосковном Подольске, где тысячи жителей остались без тепла и вышли на митинг. На эту ситуацию отреагировали даже в Кремле. Депутаты решили последовать примеру.



— Если президент видит эти проблемы и участвует в их решении, значит и нам надо выезжать на эти аварии и делать всё для того, чтобы людей защитить в этой ситуации, — заявил во время своего выступления Вячеслав Володин.

