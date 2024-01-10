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А какой ваш идеальный мэр? Новосибирцам предложили пройти опрос о том, каким должен быть новый глава города

У горожан есть 10 дней, чтобы поделиться своим мнением

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В прошлом, 2023 году, депутаты отменили прямые выборы мэра

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Депутаты горсовета Новосибирска запустили опрос среди горожан об идеальном мэре города. Опрос проходит в гугл-форме и в период с 10 по 20 января 2024 года.

— Напомним, 4 декабря 2023 года на сессии горсовета депутаты приняли во втором чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. Следующие выборы градоначальника пройдут по новым правилам — через представительный орган власти. В связи с этим Совет депутатов города Новосибирска обращается к жителям выразить свое мнение, — написали на сайте городского совета депутатов.

В опросе, который можно пройти по ссылке, депутаты спросили о качествах мэра, должен ли он быть коренным новосибирцем и иметь высшее образование. Также вопросы касались того, как должен развиваться город.

Об отставке действующего мэра Новосибирска стало известно в конце декабря. Анатолий Локоть написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Всю информацию об отставке главы НГС собрал в один сюжет.

МэрДепутатыОпросНовосибирск
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