Депутаты Заксобрания приняли дефицитный бюджет для Новосибирской области на 2024 год

Заксобрание Новосибирской области приняло в третьем чтении бюджет на 2024 год и плановый на 2025 и 2026 годы. Голосование проходило сегодня,
Как сообщалось на прошлой сессии, в следующем году дефицит бюджета составит 39,5 миллиарда рублей.
Общий объем доходов областного бюджета — 279,976 миллиарда рублей. При этом общий объем расходов — 319,4 миллиарда рублей. Часть дефицита бюджета, как говорили депутаты, появилась из-за крупных инфраструктурных объектов.
Доходы Новосибирска в 2024 году станут меньше, а бюджет в 2024 году станет дефицитным на 1 миллиард 800 миллионов. В начале декабря депутаты горсовета обсудили бюджет города.