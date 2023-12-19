freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 5/10
usd 90.42
eur 98.76
СрочноЭкс-директор завода получил срок и вышел на волю
Все новости
Все новости

Депутаты Заксобрания приняли дефицитный бюджет для Новосибирской области на 2024 год

Доходов в области в следующем году будет около 280 миллиардов

2 001

До этого в бюджет вносили поправки депутаты

Поделиться

Заксобрание Новосибирской области приняло в третьем чтении бюджет на 2024 год и плановый на 2025 и 2026 годы. Голосование проходило сегодня, 19 декабря, во время 40-й сессии Законодательного собрания.

Как сообщалось на прошлой сессии, в следующем году дефицит бюджета составит 39,5 миллиарда рублей.

Общий объем доходов областного бюджета — 279,976 миллиарда рублей. При этом общий объем расходов — 319,4 миллиарда рублей. Часть дефицита бюджета, как говорили депутаты, появилась из-за крупных инфраструктурных объектов.

Доходы Новосибирска в 2024 году станут меньше, а бюджет в 2024 году станет дефицитным на 1 миллиард 800 миллионов. В начале декабря депутаты горсовета обсудили бюджет города.

По теме

БюджетДепутатыЗаксобраниеНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter