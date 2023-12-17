Крым массово атаковали беспилотники, а на Украине решили сменить стратегию: новости СВО за 16 декабря

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, также высказался о статусе Украины. Министр пообещал наложить вето на переговоры Украины с Евросоюзом, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам. Позднее газета Libero Quotidiano сообщила, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана всё же убедили отказаться от наложения вето. Это сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

До этого лидеры Евросоюза решили начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Когда Совет ЕС принимал решение по Украине, Орбан покинул зал заседаний, хотя официально не воспользовался своим правом вето.

