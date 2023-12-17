Крым массово атаковали беспилотники, а на Украине решили сменить стратегию: новости СВО за 16 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 декабря.
Новые иноагенты
Минюст РФ пополнил список иноагентов. В реестр вошли пять человек: журналист Андрей Затирко, актер Анатолий Белый (Вайсман), бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред «Кавказского узла» (признан СМИ-иноагентом), Григорий Шведов и активист Денис Соколов.
Андрей Затирко — бывший главред телеграм-канала «Сирена». В этом году он объявил о своем переходе к команде изданий «Агентство» и «Проект», которые признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями.
В 2021 году работал в издании NGS.RU. После объявления спецоперации покинул страну, переехав в Вильнюс.
Атаки ВСУ
В небе над Россией зафиксировали сразу несколько атак ВСУ. По информации Минобороны и местных властей:
- над Курской областью средства ПВО уничтожили два беспилотника;
- над Крымом отбили все атаки, уничтожив 36 беспилотников;
- беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, повреждены дома и линия электропередачи;
- Белгородскую область обстреляли 41 раз за сутки, восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников;
- в курском селе Олешня снаряд попал в жилой дом, два человека ранены.
- в белгородском поселке Красное один человек был ранен после того, как с беспилотника сбросили взрывное устройство. Мужчина в больнице с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.
Внешняя политика
Австрия заблокировала принятие
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз еще «очень далек» от приема Украины в свой состав.
— Любое включение новых государств потребует глубокого реформирования наших правил, — передает слова Макрона ТАСС.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, также высказался о статусе Украины. Министр пообещал наложить вето на переговоры Украины с Евросоюзом, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам. Позднее газета Libero Quotidiano сообщила, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана всё же убедили отказаться от наложения вето. Это сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
До этого лидеры Евросоюза решили начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Когда Совет ЕС принимал решение по Украине, Орбан покинул зал заседаний, хотя официально не воспользовался своим правом вето.
Ситуация на Украине
По информации Bild, Генштаб Украины решил сменить стратегию и отложить планы по отвоевыванию территорий. Как утверждает издание, новой целью объявлено уничтожение живой силы противника — то есть приоритетом «является даже не оборона нынешней линии фронта, но ликвидация по возможности большего числа российских солдат с минимальными потерями для собственных сил».
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— При соотношении 10 к 1 в нашу пользу мы продолжим [обороняться], при отношении 1 к 1 мы отступаем, — сказал один из источников газеты.
— Удержание позиций не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых, — заявил другой источник.
Бывший военный советник одной из западных стран назвал ситуацию «контролируемым отступлением с боем». Предполагается, что в будущем ВСУ смогут перехватить инициативу на поле боя — например, если получат от Запада мощное оружие.
МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он находится в категории «лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования». Патриарх обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В ответ СК России объявил собственное уголовное дело, глава СК Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц СБУ и МВД Украины.