В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина

В Кремле назвали дату большой пресс-конференции президента Владимира Путина: она состоится
В этом году большую пресс-конференцию объединят с традиционной «Прямой линией». Такой формат получит новое название — «Итоги года с Владимиром Путиным».
Прием вопросов от граждан начнется 1 декабря — по телефону, через сайт и чат-боты самых популярных соцсетей.
Мероприятие будет первым после начала спецоперации на Украине — в 2022 году президент не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию. Он также не выступал с посланием к Федеральному собранию — это произошло только в феврале 2023 года. В последний раз прямая линия главы государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.
При этом у Кремля уже есть опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате. В 2020 году из-за пандемии коронавируса ее организовали в режиме видеоконференции с элементами прямой линии, когда вопросы могли задать не только журналисты, но и обычные люди.
Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в