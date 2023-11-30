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В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина

Ее не проводили с 2021 года

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В последний раз пресс-конференция с журналистами проходила в декабре 2021 года, а прямая линия — в июне того же года

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В Кремле назвали дату большой пресс-конференции президента Владимира Путина: она состоится 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году большую пресс-конференцию объединят с традиционной «Прямой линией». Такой формат получит новое название — «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прием вопросов от граждан начнется 1 декабря — по телефону, через сайт и чат-боты самых популярных соцсетей.

Мероприятие будет первым после начала спецоперации на Украине — в 2022 году президент не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию. Он также не выступал с посланием к Федеральному собранию — это произошло только в феврале 2023 года. В последний раз прямая линия главы государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.

При этом у Кремля уже есть опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате. В 2020 году из-за пандемии коронавируса ее организовали в режиме видеоконференции с элементами прямой линии, когда вопросы могли задать не только журналисты, но и обычные люди.

Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.

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