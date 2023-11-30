В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина

Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год , когда Путин занимал пост премьер-министра.

