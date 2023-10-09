260 человек убили на одной вечеринке. Главное о войне между Израилем и ХАМАС к этому часу

The Jerusalem Post со ссылкой на медиков рассказал, что на месте музыкального фестиваля Nature Party у границы с Газой нашли тела 260 погибших. Среди них были туристы из разных стран. Вчера весь мир облетели кадры с гостями фестиваля, которые бежали от боевиков. Несколько десятков туристов смогли пешком добраться до израильского города Нетивота, для этого они прошли по пустыне без еды и воды около 30 километров.