260 человек убили на одной вечеринке. Главное о войне между Израилем и ХАМАС к этому часу

Между Израилем и сектором Газа произошла крупнейшая эскалация конфликта со времен Войны Судного дня. Сообщается о сотнях погибших и тысячах раненых, Израиль официально объявил состояние войны.
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Жертвы
По официальным данным сторон, погибли более 700 израильтян и 413 палестинцев. Раненых — более 2,2 и 2,3 тысячи соответственно. Подсчет жертв продолжается.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что из-за боевых действий не менее 73 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свои дома. Палестинский филиал Красного Полумесяца предупредил, что запасы лекарств в секторе закончатся в течение 10 дней.
The Jerusalem Post со ссылкой на медиков рассказал, что на месте музыкального фестиваля Nature Party у границы с Газой нашли тела 260 погибших. Среди них были туристы из разных стран. Вчера весь мир облетели кадры с гостями фестиваля, которые бежали от боевиков. Несколько десятков туристов смогли пешком добраться до израильского города Нетивота, для этого они прошли по пустыне без еды и воды около 30 километров.
Палестинские боевики заявили, что удерживают в заложниках более 130 граждан Израиля. Израильские власти пока не могут назвать точных цифр похищенных; предполагается, что их может быть около двухсот. Посол России в Израиле не исключил, что среди заложников могут быть россияне.
Военные действия
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Министр обороны Йоав Галант пообещал, что войска Израиля нанесут по палестинским радикалам беспрецедентный ответный удар. Представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан подчеркнул, что страна не намерена вести с ХАМАС переговоры о мире, а задача Израиля — уничтожить это движение. Операция получила название «Железные мечи».
Источники The Wall Street Journal считают, что план вторжения ХАМАС помогли разработать в Иране. Однако представитель движения Махмуд Мирдави заявил, что группировка планировала нападение самостоятельно. Боевые действия продолжаются, ХАМАС сообщает о новых запусках ракет по израильским городам и вылазкам в них.
Израильские военные отчитались, что ликвидировали более 400 вооруженных террористов в секторе Газа, еще десятки были взяты в плен. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 120 объектам ХАМАС.
Реакция мира
Свою поддержку Израилю выразили США, Великобритания, Германия, Италия и Украина. В свою очередь Китай и Турция в заявлениях подчеркнули, что добиться мира на Ближнем Востоке можно, только обеспечив независимость Палестины. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что шокированы информацией о действиях боевиков ХАМАС.
США пообещали поставлять Армии обороны Израиля технику и боеприпасы, оказывать финансовую поддержку.
Совет Безопасности ООН провел заседание, однако не принял по конфликту общего заявления.