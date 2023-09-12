Россиянам стали чаще звонить из военкоматов. Юристы — о том, почему это происходит и что будет, если бросить трубку

Жителям России стали всё чаще поступать звонки из военкоматов. Наши читатели из разных регионов пожаловались, что сотрудники комиссариата звонят им не только, чтобы уточнить данные, но и чтобы сообщить о повестке. Так, один из таких вызовов поступил многодетному москвичу, который уже отслужил в зоне СВО по контракту.
Некоторые люди боятся отвечать на такие вызовы, но также беспокоятся и о том, что может произойти, если они не поднимут трубку.
— Мне позвонили, сказали, что это военкомат. Я потом уточнил номер — действительно он. Но в этот момент запаниковал и положил трубку, на дальнейшие звонки не отвечал, — рассказал читатель MSK1.RU. — А потом уже мне стало страшно по другой причине: вдруг класть трубку в таком случае тоже противозаконно? Но повестки в ящике и на «Госуслугах» нет.
Журналист MSK1.RU поговорила с юристами и узнала, почему могут звонить из военкомата и как лучше действовать в такой ситуации.
Кто говорит? Военком
Чаще всего из военкомата звонят, чтобы уточнить какие-либо данные, однако в последнее время комиссариаты действительно могут вызывать людей по телефону, рассказал MKS1.RU председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров.
— Но нужно учитывать, что официальный вызов — это либо бумажная форма в виде повесток, либо электронная, которая пока еще не запущена, — отметил он.
Звонок из военкомата — это не повод паниковать и бросать трубку, блокируя номер телефона, рассказала MSK1.RU главный юрист медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.
— Для сотрудников военкомата является привычной практикой вызов призывников посредством телефонного звонка, поскольку данный способ является самым простым и эффективным, — рассказала она. — Из военкомата вам могут позвонить по различным причинам: вызвать на сверку данных воинского учета, могут пригласить на военную службу по контракту, пригласить для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии или вызвать для предоставления каких-либо документов.
По словам Бакуменко, повестка считается врученной призывнику, если:
- она получена лично в руки под подпись от сотрудника военкомата, по месту учебы, по месту работы уполномоченными лицами;
- повестка пришла по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- она получена посредством использования информационных систем — через портал «Госуслуги».
Что будет, если бросить трубку
Штрафы грозят человеку только в том случае, если он не явится по «официальной» повестке, врученной законным способом, отметил Кокшаров.
— Остальные вызовы не являются обязательными. Если вас вызывают по телефону, можно проигнорировать такой звонок, и ничего не будет, как и в том случае, если вы не ответите, — отметил он.
С
— До
Завершить телефонный разговор можно в любой момент, подчеркнула Клавдия Бакуменко.
— Если же гражданин, которому поступил звонок из военкомата, бросил трубку, то, спешу вас обрадовать, вам ничего не грозит. Вы также можете не брать трубку с неизвестных номеров, это ваше право, в особенности учитывая, что в настоящее время каждому из нас поступает огромное количество спам-звонков, а также процветает телефонное хулиганство и мошенничество, — уточнила она.
Если же человеку по телефону всё-таки сообщили о повестке, но он не явился за ее получением, то необходимо понимать, что у призывников по закону нет обязанности самостоятельно являться в военный комиссариат за повесткой, о которой ему сообщили по телефонному звонку.
— В случае, когда призывник не явится в военкомат по такому вызову, никаких мер к нему применено быть не может. Ответственность гражданин может понести, только если он не явится по врученной ему повестке в соответствии с формами, установленными законом, которые мы указали выше, — добавила Бакуменко.
Юрист отметила, что важно учитывать некоторые исключения.
— Например, в
— Таким образом, в данном вопросе нужно руководствоваться законом и понимать, когда действительно нужно являться в военный комиссариат, а когда по закону вы не обязаны этого делать. В случаях, когда вы не знаете, как необходимо поступать, мы всегда рекомендуем обратиться за юридической помощью к экспертам и не принимать поспешных решений, чтобы избежать лишних ошибок, — отметила Бакуменко.
«ПризываНет» — федеральная компания, оказывающая комплексную медицинскую и юридическую помощь призывникам в освобождении от армии на законных основаниях. Компания успешно работает с
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