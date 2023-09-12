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Спецоперация на УкраинеЭксперт

Россиянам стали чаще звонить из военкоматов. Юристы — о том, почему это происходит и что будет, если бросить трубку

Рассказываем, могут ли «вручить» повестку по телефону и что будет, если ее проигнорировать

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Многие россияне боятся отвечать на звонки из военкоматов

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Жителям России стали всё чаще поступать звонки из военкоматов. Наши читатели из разных регионов пожаловались, что сотрудники комиссариата звонят им не только, чтобы уточнить данные, но и чтобы сообщить о повестке. Так, один из таких вызовов поступил многодетному москвичу, который уже отслужил в зоне СВО по контракту.

Некоторые люди боятся отвечать на такие вызовы, но также беспокоятся и о том, что может произойти, если они не поднимут трубку.

— Мне позвонили, сказали, что это военкомат. Я потом уточнил номер — действительно он. Но в этот момент запаниковал и положил трубку, на дальнейшие звонки не отвечал, — рассказал читатель MSK1.RU. — А потом уже мне стало страшно по другой причине: вдруг класть трубку в таком случае тоже противозаконно? Но повестки в ящике и на «Госуслугах» нет.

Журналист MSK1.RU поговорила с юристами и узнала, почему могут звонить из военкомата и как лучше действовать в такой ситуации.

Кто говорит? Военком

Чаще всего из военкомата звонят, чтобы уточнить какие-либо данные, однако в последнее время комиссариаты действительно могут вызывать людей по телефону, рассказал MKS1.RU председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров.

— Но нужно учитывать, что официальный вызов — это либо бумажная форма в виде повесток, либо электронная, которая пока еще не запущена, — отметил он.

Звонок из военкомата — это не повод паниковать и бросать трубку, блокируя номер телефона, рассказала MSK1.RU главный юрист медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.

— Для сотрудников военкомата является привычной практикой вызов призывников посредством телефонного звонка, поскольку данный способ является самым простым и эффективным, — рассказала она. — Из военкомата вам могут позвонить по различным причинам: вызвать на сверку данных воинского учета, могут пригласить на военную службу по контракту, пригласить для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии или вызвать для предоставления каких-либо документов.

По словам Бакуменко, повестка считается врученной призывнику, если:

  • она получена лично в руки под подпись от сотрудника военкомата, по месту учебы, по месту работы уполномоченными лицами;
  • повестка пришла по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • она получена посредством использования информационных систем — через портал «Госуслуги».

Что будет, если бросить трубку

Штрафы грозят человеку только в том случае, если он не явится по «официальной» повестке, врученной законным способом, отметил Кокшаров.

— Остальные вызовы не являются обязательными. Если вас вызывают по телефону, можно проигнорировать такой звонок, и ничего не будет, как и в том случае, если вы не ответите, — отметил он.

С 1 октября этого года штрафы за неявку по повестке значительно вырастут, напомнил юрист.

— До 1 октября они, как и раньше, будут составлять от 500 до 3 тысяч рублей, а вот после этой даты нас ждет серьезное повышение: от 10 до 30 тысяч рублей за неявку.

Завершить телефонный разговор можно в любой момент, подчеркнула Клавдия Бакуменко.

— Если же гражданин, которому поступил звонок из военкомата, бросил трубку, то, спешу вас обрадовать, вам ничего не грозит. Вы также можете не брать трубку с неизвестных номеров, это ваше право, в особенности учитывая, что в настоящее время каждому из нас поступает огромное количество спам-звонков, а также процветает телефонное хулиганство и мошенничество, — уточнила она.

Если же человеку по телефону всё-таки сообщили о повестке, но он не явился за ее получением, то необходимо понимать, что у призывников по закону нет обязанности самостоятельно являться в военный комиссариат за повесткой, о которой ему сообщили по телефонному звонку.

— В случае, когда призывник не явится в военкомат по такому вызову, никаких мер к нему применено быть не может. Ответственность гражданин может понести, только если он не явится по врученной ему повестке в соответствии с формами, установленными законом, которые мы указали выше, — добавила Бакуменко.

Юрист отметила, что важно учитывать некоторые исключения.

— Например, в статье 31 Федерального закона 53 «О воинской обязанности и военной службе» установлено, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу и не получивший повестку военного комиссариата в период проведения призыва на военную службу, в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета, — объяснила Бакуменко.

— Таким образом, в данном вопросе нужно руководствоваться законом и понимать, когда действительно нужно являться в военный комиссариат, а когда по закону вы не обязаны этого делать. В случаях, когда вы не знаете, как необходимо поступать, мы всегда рекомендуем обратиться за юридической помощью к экспертам и не принимать поспешных решений, чтобы избежать лишних ошибок, — отметила Бакуменко.

«ПризываНет» — федеральная компания, оказывающая комплексную медицинскую и юридическую помощь призывникам в освобождении от армии на законных основаниях. Компания успешно работает с 2010 года. В настоящее время открыто свыше 100 офисов по всей России.

В конце июля Госдума приняла законопроект о повышении верхней границы призывного возраста. Теперь в армию могут забрать тех, кто не достиг тридцатилетия. Мы подробно рассказывали, зачем в России подняли призывной возраст и кого это коснется.

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