Россиянам стали чаще звонить из военкоматов. Юристы — о том, почему это происходит и что будет, если бросить трубку

— Мне позвонили, сказали, что это военкомат. Я потом уточнил номер — действительно он. Но в этот момент запаниковал и положил трубку, на дальнейшие звонки не отвечал, — рассказал читатель MSK1.RU. — А потом уже мне стало страшно по другой причине: вдруг класть трубку в таком случае тоже противозаконно? Но повестки в ящике и на «Госуслугах» нет.

Журналист MSK1.RU поговорила с юристами и узнала, почему могут звонить из военкомата и как лучше действовать в такой ситуации.