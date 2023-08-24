«Нет незаменимых людей». Что мировые СМИ пишут о смерти Пригожина

The Guardian

Сайт британской газеты The Guardian заполонили новости о Пригожине и Владимире Путине. Журналисты ведут прямую трансляцию с последними новостями, туда же включая комментарии всех высокопоставленных лиц Великобритании о случившемся и почему-то поздравление Владимира Зеленского для народа Украины с Днем независимости.

Также журналисты издания попытались предположить, что теперь будет с ЧВК «Вагнер», подчеркивая, что роль бойцов объединения в военной операции «выдающаяся». Влияние Евгения Пригожина, по мнению редакции, сократилось после его марша на Москву, который «смутил Путина и Кремль». Статья вышла под заголовком «Евгений Пригожин: смерть, которая оставит неизгладимый след на российской армии и элите».

