«Не нужно называть семьей то, что ей не является»: Мария Захарова — о геях и транс-персонах в России и на Западе

— Россия решила справляться с этим запретительными мерами: сейчас активно вводятся соответствующие законы. Но закон природы гласит: «Запретный плод сладок». Нет опасений, что то, что запрещают сейчас, станет в какой-то момент желанным?



— А вы считаете, если разрешать то, что разрушает человека, это нормальный путь? Тогда надо разрешить, как сейчас в Америке, определенные виды наркотиков. Еще несколько лет назад всё это было под запретом. Если вы сейчас приедете в Нью-Йорк, в Манхэттен, а это просвещенный город, город людей работающих, то там через каждые 30–50 метров магазин с марихуаной, с легализованными наркотическими веществами.