«Не нужно называть семьей то, что ей не является»: Мария Захарова — о геях и транс-персонах в России и на Западе

В первый день на одной из площадок ПМЭФ-2023 обсуждали роль женщины в сегодняшнее время: были разговоры и о феминизме, и о СВО, и о ЛГБТ-семьях. Последнюю тему подняла представитель МИД Мария Захарова, она назвала ключевой задачей российских женщин сегодня борьбу с «изменением половой ориентации» и «извращенным насаждением мракобесия под видом гендеров».
MSK1.RU обсудил с Марией Захаровой в личной беседе тему, о которой после введения закона об ЛГБТ-пропаганде говорить не просто не принято, а даже опасно. Публикуем, что из этого вышло.
— На форуме вы затронули тему семьи и нетрадиционных отношений…
—Я не собираюсь вмешиваться в личную жизнь каждого человека. Каждый человек рождается свободным, со свободой выбора, каждый может выбрать для себя ту или иную форму отношений. Есть еще природа, есть жизненные обстоятельства, но переиначиваются, подменяются понятия.
Вместо традиционной семьи нам предлагаются Западом какие-то гибридные схемы — вопросов нет, если они хотят быть новаторами, они могут что-то новое изобрести.
Пожалуйста, могут быть разные формы — это их эксперимент, это их жизнь, просто не нужно лезть к другим и не нужно разрушать то, что традиционно тысячелетиями отстаивалось человечеством, выбиралось в качестве пути развития.
Второй момент — дети. Дети должны быть защищены по закону от экспериментов больных людей над ними. Дети рождаются не нейтральными. Дети рождаются мальчиками и девочками, и это безумие — то, что сейчас творится: введение третьего пола, 80 гендеров, гормональная терапия не просто у несовершеннолетних, а у детей, начиная с 9, 10, 11 лет, пересадка органов, эксперименты всех видов. Всё это насильственно, без возможности на Западе сказать слово против этого кощунства. Вот это то, что я принять точно не могу.
— Россия решила справляться с этим запретительными мерами: сейчас активно вводятся соответствующие законы. Но закон природы гласит: «Запретный плод сладок». Нет опасений, что то, что запрещают сейчас, станет в какой-то момент желанным?
— А вы считаете, если разрешать то, что разрушает человека, это нормальный путь? Тогда надо разрешить, как сейчас в Америке, определенные виды наркотиков. Еще несколько лет назад всё это было под запретом. Если вы сейчас приедете в Нью-Йорк, в Манхэттен, а это просвещенный город, город людей работающих, то там через каждые 30–50 метров магазин с марихуаной, с легализованными наркотическими веществами.
Посмотрите, что стало с Филадельфией, вот к вопросу о снятии всех ограничений. Кто сказал, что плохое мы не должны больше называть плохим? Кто это сказал? Это не так. Это то, к чему нас подталкивают. Нам давно навнушали, что толерантность — вообще основа нашей жизни.
Толерантность опять же — это подмена понятий. Есть сострадание, есть терпеливое отношение, есть понимание, есть любовь, в конце концов, к человеку и разграничение человека от его каких-то недостатков или особенностей. Но при этом отношение к человеку с любовью.
То есть толерантность как навязывание концепции, которая даже может быть вам чужда. <..> Поэтому пусть оставят в покое то, что не ими создавалось.
Семью не они придумывали. Не либеральное движение на Западе придумывало семью, не они придумывали то, что сейчас подвергается тотальному разрушению. Пусть они это оставят. Хотят что-то свое, пусть придумывают. Ради бога! Они могут жить, как они хотят. Это их страна, их общество, это их всё: электорат, бюджет, финансы, пожалуйста. Не надо этим заниматься вовне. Не надо наказывать страны и народы за то, что они выбирают свой собственный путь, не навязывая его другим.
Почему такое должно быть, и при этом они прикрываются толерантностью, что мы должны быть к этому толерантны? Нам будут что-то навязывать, а мы будем толерантны?
— Но в России тоже есть люди с другой ориентацией.
— Извините, а вот это всё время история о том, что «запретный плод сладок». А разве наличие этой приставки, «запретный», снимает с него какую-то негативную коннотацию? Что от того, что он не будет запретным — он станет лучше? Если с чего-то плохого снять запрет, это что, автоматически станет хорошим? Это одна из концепций, кстати говоря, либерального общества, что надо к плохому приучать, и тогда, может, оно не станет таким плохим, надо просто к нему привыкнуть. Многие предлагают педофилию легализовать, приучать с самого маленького возраста к пониманию любви. Только это не любовь, это разврат.
— В России всё еще остаются люди с другой сексуальной ориентацией…
— Что значит остаются люди с другой ориентацией? Пусть остаются. Люди как хотят, так они и живут. Не нужно навязывать тем людям, которые хотят жить по-другому, модель другого существования. Нельзя брать ребенка, который считает, что он мальчик, или который не знает еще, что такое мальчик и девочка, но по первичным половым признакам он мальчик, нельзя брать ребенка и делать из него что-нибудь другое — нейтральное или женское. Не надо этого делать, это мальчик, у него первичные половые признаки, есть в конце концов достижения науки на этот счет. Если есть какие проблемы в развитии или в чем-то — это уже вопрос, которым должен заниматься врач квалифицированный.
Речь-то идет о том, вы поймите, что на Западе родителей пытаются отстранить от принятия как бы ребенком решения о смене пола. То есть получается, что родитель, если будет отговаривать ребенка от этого, он находится уже вне закона. Что это за бред! Как 3-, 4-, 5-, 7-, да даже
Это всё — тренд, какой-то общественный заказ, на самом деле политическая конъюнктура. А дети потом страдают от диких, катастрофических, уже необратимых последствий. Мало того, вслушайтесь только, ведь теперь им запрещено обратное возвращение, то есть обратно переродиться в свое естество они не могут, им запрещено. То есть эту операцию ребенок может сделать только один раз. А если он попытается вернуть себе некое гендерное обличие, которое совпадает с его первичными половыми признаками, ему в этом отказывают. Да это фашизм как он есть! Если вы считаете, что фашизм — это только наличие свастики и символики Третьего рейха, вы сильно ошибаетесь.
Раньше просто тех, кто генетически не подходил под стандарты, уничтожали в газовых камерах. Сейчас история про другое — их пытаются с детства модифицировать под что-то, чем они не являются. Разница-то, конечно, есть. Но вы же понимаете, что движок стоит один и тот же.
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