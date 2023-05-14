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Спецоперация на УкраинеОбзор

В Брянской области разбились сразу несколько военных бортов — эта и другие новости СВО за 13 мая

Главные события за последние сутки

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Германия отправит на Украину крупную партию военной техники

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 мая.

Депутат Госдумы получил ранение в Луганске

Виктор Водолацкий получил ранение во время оказания помощи пострадавшим после удара ВС Украины по Луганску, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Лисицын. При атаке были повреждены около шести жилых домов. Пока политик оказывал первую помощь, на него обрушилась кирпичная кладка.

— Повредила мне лицо, руки, ноги, — сообщил депутат. — Но это не смертельно — раны заживут, и мы снова будем помогать жителям ЛНР.

Германия отправит на Украину крупную партию военной техники

В Минобороны ФРГ сообщили о подготовке военной помощи Украине объемом 2,7 миллиарда евро. Поставка будет осуществлена в ближайшие месяцы.

В планах отправить Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны и боеприпасы, сообщает журнал Der Spiegel.

Крушение военной авиации в Брянской области

Первая новость поступила о падении вертолета Ми-8 рядом с городом Клинцы. Позже информацию подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз, добавив, что на земле пострадала одна женщина, ее доставили в больницу. После крушения вертолета оказались повреждено пять жилых домов.

Затем стало известно о падении истребителя Су-34. Борт потерпел крушение недалеко от украинской границы и практически в 50 километрах от места падения Ми-8 в Клинцах. Ни один член экипажа двух воздушных судов, которые упали сегодня в Брянской области, выжить не смог.

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Момент падения первого Ми-8 попал на видео

Видео: Mash / T.me

Позже телеграм-канал Mash сообщил о падении еще одного вертолета и штурмовика: «Оба Ми-8 упали над Клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под Стародубом». Пока официального подтверждения о произошедшем не поступало.

Финским гражданам аннулируют визы

Российские пограничники аннулируют визы финским гражданам, которые ездят в Россию заправлять свои автомобили и покупать продукты, сообщает ТАСС.

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По данным издания, подобные случаи произошли на пограничных пунктах Ваалимаа и Нуйямаа 11 и 12 мая. Финны ездят в Россию за покупками и бензином по многократным деловым визам, но, согласно законодательству РФ, такие поездки не являются командировкой.

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