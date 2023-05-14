В Брянской области разбились сразу несколько военных бортов — эта и другие новости СВО за 13 мая

Депутат Госдумы получил ранение в Луганске

Виктор Водолацкий получил ранение во время оказания помощи пострадавшим после удара ВС Украины по Луганску, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Лисицын. При атаке были повреждены около шести жилых домов. Пока политик оказывал первую помощь, на него обрушилась кирпичная кладка.

— Повредила мне лицо, руки, ноги, — сообщил депутат. — Но это не смертельно — раны заживут, и мы снова будем помогать жителям ЛНР.