Россиянам не рады в Европе, Украина не заинтересована в диалоге с РФ: главное вокруг спецоперации на 13 августа

В США обеспокоены тем, что Индия, вероятно, поставляет российскую нефть в штаты в обход санкций. Об этом заявил заместитель управляющего Резервным банком Индии Майкл Патра. США передали Индии, что индийское судно, находясь в отрытом море, забрало нефть с российского танкера, затем доставило ее в порт штата Гуджарат, где продукт переработали и отвезли в Нью-Йорк, передал Майкл Патра.

