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Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Сейчас бывший политик находится в Европе

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Бывший председатель Роснано Анатолий Чубайс попал в реанимацию в Европе. Об этом написала телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале, сославшись на жену Чубайса, режиссера Авдоьбю Смирнову.

— Состояние нестабильное, — написала Собчак. — Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги.

Она также опубликовала комментарий от лица самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

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Анатолий Чубайс
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