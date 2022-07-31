Бывший председатель Роснано Анатолий Чубайс попал в реанимацию в Европе. Об этом написала телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале, сославшись на жену Чубайса, режиссера Авдоьбю Смирнову.

— Состояние нестабильное, — написала Собчак. — Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги.



Она также опубликовала комментарий от лица самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

