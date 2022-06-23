США попросили российских дипломатов покинуть страну, но самолет за ними не пустили: новости спецоперации за 22 июня

Такое название получила территория, расположенная от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы — возле посольства США. Ранее сообщалось, что место для этого топонима выбирали его голосованием на сайте «Активный гражданин».

На импортозамещение Sukhoi Superjet 100 нужно 50 млрд рублей (не считая двигателей)

Для импортозамещения иностранных деталей в самолетах Sukhoi Superjet 100 понадобится 50 млрд рублей без учета двигателей. Как сообщил «Ведомостям» представитель производителя, нужно заменить 64 узла и комплектующих иностранного производства.