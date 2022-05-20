Стартовали довыборы в Заксобрание Новосибирской области — смотрим, какая явка
Явка составила всего 9,28%
В Новосибирской области стартовало трехдневное голосование на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания региона по одномандатному округу № 8. В областном избиркоме рассказали о явке.
Согласно данным сайта Законодательного собрания НСО, в 8-й округ входит 50 571 избиратель. По информации областного избиркома, по состоянию на 15 часов явка составила 9,28% — проголосовал 4021 избиратель.
На сайте партии КПРФ в Новосибирске отметили, что на УИК № 501 при надомном голосовании было замечено нарушение. Якобы на выезд было выдано 100 бюллетеней: 50 бюллетеней поместили в один ящик, еще 50 — в другой. В итоге после голосования получилось, что во втором ящике оказалось 53 бюллетеня.
Сначала в избирательной комиссии Новосибирской области сообщили, что эту информацию проверяют. Затем оказалось, что проверяющие официальных жалоб не нашли.
— Мы опросили комиссию. Никаких жалоб в комиссию не поступало по этому поводу. Ни в участковую, ни в территориальную, ни в окружную. Если мы рассматриваем жалобы, то, соответственно, какие-то решения выносим, — заявили в избирательной комиссии НСО потом.
В пресс-службе КПРФ корреспонденту НГС уточнили, что «наблюдатель написал жалобу в УИК», но больше никакими подробностями не располагают.
Также КПРФ заявили об аномальной явке на УИК № 191 в Доволенском районе. Он располагается в школе № 1:
— Зафиксирована аномально высокая явка. Более 100 человек за 2 часа. По словам наблюдателя от кандидата-коммуниста Владимира Мухамедова, люди приходят массово и очень быстро голосуют. Только что участок посетил глава Доволенского района Богдан Луцкий.
В избирательной комиссии Новосибирской области прокомментировали, что в Доволенском районе живет «гораздо больше 100 человек» и «голосование идет во всем районе».
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