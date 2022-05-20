Стартовали довыборы в Заксобрание Новосибирской области — смотрим, какая явка

В начале февраля по просьбе руководства Новосибирского зоопарка досрочно было завершено голосование за символ новогодней столицы. Ранее орангутана Бату поддержали известные блогеры и политики. Позже о нем написали британские издания. О том, кто такой Бату, читайте в нашем материале.