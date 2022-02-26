Когда всё это закончится? Военные эксперты — о ситуации на Украине

Второй день на Украине продолжается военная спецоперация, и пока мало кто понимает, сколько она продлится. Происходящее мы попросили прокомментировать военных экспертов. Они признают: в отношениях между двумя странами настала точка кипения, и терпеть дальше было уже невозможно.

«Эту задачу можно решить в короткое время»