Когда всё это закончится? Военные эксперты — о ситуации на Украине

Второй день на Украине продолжается военная спецоперация, и пока мало кто понимает, сколько она продлится. Происходящее мы попросили прокомментировать военных экспертов. Они признают: в отношениях между двумя странами настала точка кипения, и терпеть дальше было уже невозможно.
«Эту задачу можно решить в короткое время»
По мнению полковника в отставке Виктора Литовкина, главная цель военной операции в Донбассе — обеспечение мирной жизни населения ДНР и ЛНР в пределах их административных границ. Для этого Владимиром Путиным были поставлены две задачи. Одна из них — демилитаризация Украины — подразумевает под собой точечные удары по военным объектам: штабам, пультам управления, системам связи
— Всё делается для того, чтобы лишить Украину возможности атаковать Донецкую и Луганскую республики. Денацификация, то есть переформатирование населения с нацистских бандеровских позиций на нормальные «трезвые патриотические рельсы» — это задача не на одно поколение, потому что население Украины, особенно молодежь, отравлено ядом национализма, — объяснил E1.RU Виктор Литовкин. — Задачи захватить либо оккупировать Украину никогда не было и нет. Мы знаем, что Министерство обороны старается наносить удары по военным объектам и избегать жертв среди мирного населения, но побочный эффект от военных действий всегда существует.
Наш собеседник уверен: никто из других стран, в том числе НАТО, не будет воевать на стороне Украины. Избежать войны можно было бы, если бы выполнялись Минские соглашения.
— Что оставалось делать, если никто не слышит и не слушает? Жители Донбасса хотят говорить на своем языке, учить детей на своем языке. Там 770 тысяч человек — граждане России. Мы защищаем своих граждан, мы обязаны это делать по Конституции, — высказался военный эксперт.
«Всё зависит от того, насколько упорным будет сопротивление»
Военный журналист Денис Колчин считает, что происходящий сейчас конфликт кардинально отличается от того, что было на Украине в 2014 году. Предугадать, как долго будет продолжаться спецоперация, невозможно.
— В 2014 году я работал в Крыму. Если сравнивать — это, конечно, две абсолютно разные вещи. Тогда никаких ракетных обстрелов или штурмов не было вообще, — поделился в разговоре с E1.RU Денис Колчин. — Технически украинскую часть заблокировали, и потом начинались переговоры. Это небо и земля. Надо учитывать, что и бэкграунда такого не было.
Денис Колчин работал военным корреспондентом в 2014 году — на Украине, в 2015–2019 годах — на Северном Кавказе, в 2020-м — в Нагорном Карабахе. Является автором книг о войнах на Кавказе «Кинжалы и гранатометы» и «Хребты безвременья».
Журналист убежден: мы наблюдаем классический ход событий, когда военные действия начинаются именно с авиации и ракет, дальше в обход городов идут танковые колонны.
Военные эксперты сходятся в одном: другие страны не вступят в военный конфликт России и Украины, предпосылок же к войне было предостаточно.
— Люди Донбасса с 2014 года живут в условиях военного кошмара. Мирный народ продолжал существовать под постоянными обстрелами, были погибшие. К этим событиям привели разные факторы. Но общая ситуация продолжает развиваться в том русле, которое было положено еще во второй половине XV века, — добавил Денис Колчин. — Видимо, сейчас войска будут дальше выдвигаться к Киеву. Рано или поздно придется военную компанию заканчивать и приступать к политическим методам. С кем-то переговоры должны проходить.
Украине останется только принять поражение
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прогнозирует, что военная операция продлится максимум неделю, однако последствия операции будут глобальными — вплоть до выборов нового президента Украины.
— Идет затяжка в силу того, что это не война, а специальная военная операция, и представители Вооруженных сил РФ делают это крайне осторожно, чтобы было меньше жертв, — считает Франц Клинцевич. — Сегодня на линии разграничения занимают выжидательную позицию. Это же можно было серьезным огнем подавить, но вы сами понимаете, сколько было бы жертв из личного состава Вооруженных сил Украины.
Франц Клинцевич — сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, член высшего совета «Единой России», бывший депутат Госдумы, лидер Российского союза ветеранов Афганистана.
Сенатор подтвердил, что об оккупации Украины речь не идет, но военные будут уничтожать объекты, представляющую угрозу для России.
— Инфраструктура, которая строится американцами и другими представителями НАТО, стала уже крайне критична для нашей национальной безопасности, — объяснил член Совфеда. — Мы понимаем, какие последствия с точки зрения общественного мнения и авторитета России это всё понесет, какие страшные экономические потери будут для страны. Но с вопросами целостности государства, его суверенитета и безопасности граждан это несоизмеримо. Именно поэтому Россия пошла на такой беспрецедентный шаг. Эту проблему надо решить раз и навсегда. Что касается людей, которые отчаянно ведут эту борьбу — это националистически настроенное население с ложными ценностями и крайне непримиримой для нас идеологией. С этим тоже будет закончено.
Эксперт добавил, что у Украины есть большой военно-технический потенциал, имеются советские наработки по созданию атомной бомбы, однако российские власти беспокоит вопрос, рискнут ли использовать это против нас.
— На протяжении последних восьми лет со стороны националистически настроенных людей идут разговоры о «грязной бомбе». У России национальное самосознание проснулось, а терпимость — закончилась. В ближайшее время эта ситуация закончится, — говорит Франц Клинцевич. — Наступит момент, когда начнутся разговоры, и нейтральный статус, новые отношения и новое руководство — это то, по чему примет решение сам украинский народ.
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