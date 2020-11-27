Владимир Путин 17 декабря удаленно пообщается с народом

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что разговор с Путиным сохранит элементы прямой линии.



— Естественно, мы сейчас исходим из того, что в определенных местах — мы вам расскажем в каких — будут журналисты присутствовать очно. Конечно, ситуация развивается вне зависимости от наших планов, поэтому наши планы мы уже корректируем на ежедневной основе в зависимости от эпидемиологической ситуации, — заявил официальный представитель Кремля.

