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Владимир Путин 17 декабря удаленно пообщается с народом

Большая пресс-конференция главы государства состоится, но по всем правилам пандемии

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В этом году на пресс-конференции Путина будет не так многолюдно

В этом году на пресс-конференции Путина будет не так многолюдно

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В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Владимира Путина: президент ответит на вопросы журналистов и россиян 17 декабря. Федеральные телеканалы выделят несколько часов на прямой эфир, а пул главы государства уже анонсировал изменения, которые пришлось внести в традиционный формат из-за пандемии коронавируса.

— Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли, — говорится в сообщении Кремля.

Площадки для участия представителей СМИ в пресс-конференции организуют в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

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Ранее Дмитрий Песков сообщал, что разговор с Путиным сохранит элементы прямой линии.

— Естественно, мы сейчас исходим из того, что в определенных местах — мы вам расскажем в каких — будут журналисты присутствовать очно. Конечно, ситуация развивается вне зависимости от наших планов, поэтому наши планы мы уже корректируем на ежедневной основе в зависимости от эпидемиологической ситуации, — заявил официальный представитель Кремля.

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет уже в 16-й раз, рекорд в общении с журналистами президент поставил в 2008 году4 часа 40 минут. В прошлом году беседа чуть не дотянула до четырех с половиной часов. Путину, как правило, задают вопросы о проблемах в регионах, но иногда попадаются забавные: в 2019 году главе государства пришлось оправдываться за свой развод, а в прошлом году объяснять, почему до сих пор не сделал 31 декабря выходным. Догадываемся, какой будет главная тема этого года. И, как всегда, проведем для вас видео- и текстовую трансляцию.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковКремльпресс-конференция Путина
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