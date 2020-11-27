Владимир Путин 17 декабря удаленно пообщается с народом

В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Владимира Путина: президент ответит на вопросы журналистов и россиян 17 декабря. Федеральные телеканалы выделят несколько часов на прямой эфир, а пул главы государства уже анонсировал изменения, которые пришлось внести в традиционный формат из-за пандемии коронавируса.
— Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли, — говорится в сообщении Кремля.
Площадки для участия представителей СМИ в пресс-конференции организуют в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что разговор с Путиным сохранит элементы прямой линии.
— Естественно, мы сейчас исходим из того, что в определенных местах — мы вам расскажем в каких — будут журналисты присутствовать очно. Конечно, ситуация развивается вне зависимости от наших планов, поэтому наши планы мы уже корректируем на ежедневной основе в зависимости от эпидемиологической ситуации, — заявил официальный представитель Кремля.
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет уже в 16-й раз, рекорд в общении с журналистами президент поставил в