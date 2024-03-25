Мигранты по вызову. Иностранцам запретят приезжать в Россию без приглашения

Минтруд РФ разработал законопроект, предусматривающий введение специальных условий для организованного набора иностранной рабочей силы. Согласно инициативе ведомства, трудовые мигранты, приехавшие в Россию по программам оргнабора, будут обязаны трудиться исключительно у того работодателя, который их нанял. А в случае увольнения они должны будут покинуть страну в течение 15 дней. Наши коллеги из MSK1.RU спросил у экспертов, как изменится рынок труда?
Система организованного набора иностранных работников в России действует и сегодня, но ее масштабы невелики. По оценкам экспертов, через программы оргнабора ежегодно в страну приезжают лишь несколько десятков тысяч из нескольких миллионов трудовых мигрантов.
Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС при президенте РФ Михаил Бурда отмечает, что действующие соглашения об оргнаборе с Узбекистаном и Таджикистаном носят формальный характер и не вводят особого режима привлечения мигрантов.
— В том виде, в котором система организованного набора успешно реализуется, например, в ОАЭ, Саудовской Аравии или Катаре, у нас ее пока нет, — рассказал эксперт.
Одной из ключевых проблем миграционной сферы, считают эксперты, является неадресное привлечение иностранной рабочей силы. Бурда отмечает, что сейчас большинство трудовых мигрантов приезжают в Россию работать курьерами, таксистами и т.д., тогда как реальная потребность рынка труда — в квалифицированных специалистах и работниках с высшим образованием.
«Не хватает врачей, инженеров, но никак не курьеров и дворников, которыми к нам приезжает работать основная масса мигрантов»
— Это если мы посмотрим статистику Роструда. К сожалению, миграция в России на сегодняшний день носит неквалифицированный характер. Для того, чтобы ее упорядочить, Минтруд предлагает такой законопроект, — добавил Бурда.
Сейчас мигранты приезжают в Россию на заработки, получают патент и устраиваются на работу. Любую. В разрешении не указывается профессия. Единственное ограничение — это границы города, где получен патент. Работать придется по месту трудовой «прописки», или получать новое разрешение. Существующая патентная система, отмечают эксперты, не учитывает реальные кадровые потребности российской экономики.
С другой стороны, председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов считает, что организованный набор сегодня не популярный среди приезжих, потому как часто ожидания и реальность не совпадают. Он также отмечает, что сейчас лишь небольшая часть мигрантов попадает в страну через оргнабор.
— Людей, которые едут через оргнабор, всегда было мало и становится меньше. Идея оргнабора состоит в том, чтобы компания могла набирать необходимые кадры путем привлечения мигрантов. Когда иностранные работники приезжают сюда и начинают работать, они не всегда оказываются в тех условиях, которые им обещали или работа оказывается сложнее, чем человек рассчитывал. В итоге люди увольняются и уходят на другие рабочие места, а работодатель несет убытки, поскольку зачастую оплачивает подготовку документов и переезд сотрудника, — отметил специалист.
Мигрантов станет меньше?
Как поясняет руководитель Центра изучения миграционных процессов Михаил Бурда, основная цель предлагаемого Минтрудом законопроекта: отрегулировать миграционные потоки и создать механизм, который защитит интересы работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу по программам организованного набора.
— Цель достаточно понятна — сделать так, чтобы мигранты не использовали патент как инструмент простой легализации в стране. Если работодатель заинтересован в привлечении иностранцев и ему нужно на стройку, предположим, 200 каменщиков или арматурщиков, то он их привлекает, и они работают. Но они не могут поработать, легализоваться и уйти в доставку — ездить на самокате. Эта инициатива очень хорошая на самом деле. Если она будет введена, мы однозначно сможем оценить положительный эффект, — объяснил эксперт.
Вместо существующих патентов новый законопроект предусматривает введение специального документа, подтверждающего право иностранца на трудовую деятельность в РФ только у того работодателя, который его пригласил. В случае перехода на другое предприятие, не являющееся участником оргнабора, мигрант будет обязан покинуть страну в течение 15 дней.
Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов положительно оценил законопроект, однако предложил внести в него некоторые изменения. Он считает, что необходимо давать разрешение на временное проживание тем, кто отработает год по оргнабору.
— Мы хотим помочь Минтруду, поэтому мы предлагаем, чтобы дополнили этот законопроект не только кнутом, но и пряником. Если вы согласитесь отработать по оргнабору один год, предположим на стройке, птицефабрике и т.д., то вам будет тяжело, может быть, тяжелее, чем другим мигрантам, но по истечении этого года у вас появится право оформить разрешение на временное проживание в Российской Федерации, а значит, вы получите право работать без патента. Это сильно облегчает положение, — отметил специалист.
Сейчас граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии разрешение на временное проживание (РВП) в России могут получить по квоте, что почти нереально. В 2023 году квота на всю страну составила 13 535, из них на Москву — 1500. Вне квот у иностранцев должны быть веские основания для получения РВП.
Кто выиграет от нового закона?
Некоторые эксперты видят в инициативе Минтруда риск перекоса в сторону работодателей. В случае, если на практике условия работы оказались хуже, а зарплата меньше, чем обещал работодатель, мигрант встает перед выбором: покинуть страну в двухнедельный срок или перейти на нелегальное положение.
Руководитель Центра изучения миграционных процессов Михаил Бурда считает, что в теории существенного ухудшения условий для трудовых мигрантов произойти не должно, поскольку иностранцы, которые приезжают в страну по оргнабору, защищены трудовым кодексом Российской Федерации.
«Если мигрант трудится легально, он защищен трудовым кодексом»
— В случае нарушения работодателем условий, которые прописаны в трудовом договоре, работник может обратиться в суд или, если плохо знает русский язык, в правозащитную организацию, которая будет решать вопросы с работодателем через обращение в суд или в инспекцию по труду и так далее. Здесь механизм налажен, — рассказал эксперт.
Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов считает, что перекосы возможны, но отмечает, что недобросовестные работодатели очень быстро лишатся рабочей силы.
— Без перекосов жизни не обходится, но это не очень разумная политика у работодателя была бы. Какую-то группу он может таким образом ввести в заблуждение и обещать одно, а предоставить совсем другое. Значит, тогда другие люди просто не приедут, — заключил Каримов.
Должны ли мы приглашать мигрантов на работу в Россию?
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