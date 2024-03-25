Мигранты по вызову. Иностранцам запретят приезжать в Россию без приглашения

Около 40% всех трудовых мигрантов приезжают в Москву и Подмосковье Источник: Артем Устюжанин/ MSK1.RU











Минтруд РФ разработал законопроект, предусматривающий введение специальных условий для организованного набора иностранной рабочей силы. Согласно инициативе ведомства, трудовые мигранты, приехавшие в Россию по программам оргнабора, будут обязаны трудиться исключительно у того работодателя, который их нанял. А в случае увольнения они должны будут покинуть страну в течение 15 дней. Наши коллеги из MSK1.RU спросил у экспертов, как изменится рынок труда?



Система организованного набора иностранных работников в России действует и сегодня, но ее масштабы невелики. По оценкам экспертов, через программы оргнабора ежегодно в страну приезжают лишь несколько десятков тысяч из нескольких миллионов трудовых мигрантов.



Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС при президенте РФ Михаил Бурда отмечает, что действующие соглашения об оргнаборе с Узбекистаном и Таджикистаном носят формальный характер и не вводят особого режима привлечения мигрантов.



— В том виде, в котором система организованного набора успешно реализуется, например, в ОАЭ, Саудовской Аравии или Катаре, у нас ее пока нет, — рассказал эксперт.

Источник: Артем Устюжанин/ MSK1.RU











Одной из ключевых проблем миграционной сферы, считают эксперты, является неадресное привлечение иностранной рабочей силы. Бурда отмечает, что сейчас большинство трудовых мигрантов приезжают в Россию работать курьерами, таксистами и т.д., тогда как реальная потребность рынка труда — в квалифицированных специалистах и работниках с высшим образованием.

«Не хватает врачей, инженеров, но никак не курьеров и дворников, которыми к нам приезжает работать основная масса мигрантов» Михаил Бурда, руководитель Центра изучения миграционных процессов

— Это если мы посмотрим статистику Роструда. К сожалению, миграция в России на сегодняшний день носит неквалифицированный характер. Для того, чтобы ее упорядочить, Минтруд предлагает такой законопроект, — добавил Бурда.

Сейчас мигранты приезжают в Россию на заработки, получают патент и устраиваются на работу. Любую. В разрешении не указывается профессия. Единственное ограничение — это границы города, где получен патент. Работать придется по месту трудовой «прописки», или получать новое разрешение. Существующая патентная система, отмечают эксперты, не учитывает реальные кадровые потребности российской экономики.



Патент на работу выдается иностранцам на срок от месяца до года Источник: Артем Устюжанин/ MSK1.RU











С другой стороны, председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов считает, что организованный набор сегодня не популярный среди приезжих, потому как часто ожидания и реальность не совпадают. Он также отмечает, что сейчас лишь небольшая часть мигрантов попадает в страну через оргнабор.



— Людей, которые едут через оргнабор, всегда было мало и становится меньше. Идея оргнабора состоит в том, чтобы компания могла набирать необходимые кадры путем привлечения мигрантов. Когда иностранные работники приезжают сюда и начинают работать, они не всегда оказываются в тех условиях, которые им обещали или работа оказывается сложнее, чем человек рассчитывал. В итоге люди увольняются и уходят на другие рабочие места, а работодатель несет убытки, поскольку зачастую оплачивает подготовку документов и переезд сотрудника, — отметил специалист.



Мигрантов станет меньше?

Как поясняет руководитель Центра изучения миграционных процессов Михаил Бурда, основная цель предлагаемого Минтрудом законопроекта: отрегулировать миграционные потоки и создать механизм, который защитит интересы работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу по программам организованного набора.



— Цель достаточно понятна — сделать так, чтобы мигранты не использовали патент как инструмент простой легализации в стране. Если работодатель заинтересован в привлечении иностранцев и ему нужно на стройку, предположим, 200 каменщиков или арматурщиков, то он их привлекает, и они работают. Но они не могут поработать, легализоваться и уйти в доставку — ездить на самокате. Эта инициатива очень хорошая на самом деле. Если она будет введена, мы однозначно сможем оценить положительный эффект, — объяснил эксперт.



Источник: Дмитрий Толстошеев/ MSK1.RU











Вместо существующих патентов новый законопроект предусматривает введение специального документа, подтверждающего право иностранца на трудовую деятельность в РФ только у того работодателя, который его пригласил. В случае перехода на другое предприятие, не являющееся участником оргнабора, мигрант будет обязан покинуть страну в течение 15 дней.



Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов положительно оценил законопроект, однако предложил внести в него некоторые изменения. Он считает, что необходимо давать разрешение на временное проживание тем, кто отработает год по оргнабору.



— Мы хотим помочь Минтруду, поэтому мы предлагаем, чтобы дополнили этот законопроект не только кнутом, но и пряником. Если вы согласитесь отработать по оргнабору один год, предположим на стройке, птицефабрике и т.д., то вам будет тяжело, может быть, тяжелее, чем другим мигрантам, но по истечении этого года у вас появится право оформить разрешение на временное проживание в Российской Федерации, а значит, вы получите право работать без патента. Это сильно облегчает положение, — отметил специалист.



Сейчас граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии разрешение на временное проживание (РВП) в России могут получить по квоте, что почти нереально. В 2023 году квота на всю страну составила 13 535, из них на Москву — 1500. Вне квот у иностранцев должны быть веские основания для получения РВП.



Кто выиграет от нового закона?

Некоторые эксперты видят в инициативе Минтруда риск перекоса в сторону работодателей. В случае, если на практике условия работы оказались хуже, а зарплата меньше, чем обещал работодатель, мигрант встает перед выбором: покинуть страну в двухнедельный срок или перейти на нелегальное положение.



Руководитель Центра изучения миграционных процессов Михаил Бурда считает, что в теории существенного ухудшения условий для трудовых мигрантов произойти не должно, поскольку иностранцы, которые приезжают в страну по оргнабору, защищены трудовым кодексом Российской Федерации.



«Если мигрант трудится легально, он защищен трудовым кодексом» Михаил Бурда, руководитель Центра изучения миграционных процессов

— В случае нарушения работодателем условий, которые прописаны в трудовом договоре, работник может обратиться в суд или, если плохо знает русский язык, в правозащитную организацию, которая будет решать вопросы с работодателем через обращение в суд или в инспекцию по труду и так далее. Здесь механизм налажен, — рассказал эксперт.

Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов считает, что перекосы возможны, но отмечает, что недобросовестные работодатели очень быстро лишатся рабочей силы.



— Без перекосов жизни не обходится, но это не очень разумная политика у работодателя была бы. Какую-то группу он может таким образом ввести в заблуждение и обещать одно, а предоставить совсем другое. Значит, тогда другие люди просто не приедут, — заключил Каримов.



Должны ли мы приглашать мигрантов на работу в Россию? Да, кто же будет мести дворы и доставлять заказы? Нет, сами пойдем в дворники! Мне безразлично!