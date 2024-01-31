«Бизнесмены будут вынуждены брать неподходящих людей». К чему приведет запрет дискриминации военных при найме на работу

В России могут принять законопроект о запрете дискриминации при трудоустройстве лиц, прошедших военную службу. Эксперты расходятся во мнении о том, как эта инициатива повлияет на рынок труда. Некоторые специалисты считают, что ничего принципиально не изменится, так как действующее законодательство уже содержит положения о запрете дискриминации. В то же время есть риск, что при таком раскладе работодателей могут несправедливо обвинять в ней: например, если человека уволили или отказались принимать на работу.
Чтобы разобраться в ситуации, наши коллеги из MSK1.RU обратились к экспертам. Рассказываем, как потенциальное нововведение может отразиться на рынке труда.
На кого будут распространяться поправки
Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте выступило с инициативой внести в Трудовой кодекс положение о запрете дискриминации при найме из-за службы в армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Андрея Исаева.
Согласно тексту документа, в России могут запретить отказывать в заключении трудового договора тем, кто прошел военную службу по контракту, в рамках мобилизации или в составе добровольческих формирований, а также тем, у кого закончилось действие контракта «о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации».
Отдельно авторы материала отмечают, что выносить отказ в трудоустройстве для таких граждан нельзя будет в течение года после окончания службы или завершения контракта при условии, что у них нет медицинских противопоказаний для выполнения работы и есть соответствующая квалификация.
Что изменится на практике
Эксперты разошлись во мнении касательно того, как именно могут быть реализованы новые поправки на практике. Так, основатель рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров считает, что ничего нового этот законопроект не принесет, ведь Трудовым кодексом уже запрещены любые виды дискриминации.
— Нельзя дискриминировать людей не только по этому признаку, но и по полу, возрасту, весу. Мне кажется, данное нововведение будет избыточным — тем более я ни разу не встречал на практике дискриминацию по поводу службы в армии. Но если законодатель считает, что зачем-то это нужно, то хорошо, — отметил эксперт.
Аналогичной точки зрения придерживается и председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров.
— Фактически изменения особо не произойдут, потому что у нас Трудовой кодекс включает не только определенный перечень запретов, дискриминации. Там есть еще очень интересная фраза о том, что и другие обстоятельства, которые не связаны с деловыми качествами работника, не могут быть основанием для отказа в приеме, — заявил юрист. — То есть то, что соискатель отслужил службу в армии, тоже не является основанием для отказа. Если это требуется прописать конкретно в Трудовом, пускай пропишут, но я не вижу каких-либо существенных обстоятельств, при которых есть необходимость это делать.
Однако председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго отмечает, что некоторые изменения всё же произойдут. Новый закон подразумевает, что, если бывший военнослужащий обращается с заявлением о приеме на работу, но при этом он соответствует требованиям профессии, то работодатель не имеет права отказать в приеме ему на работу.
— Фактически это дополнительная социальная гарантия для бывших военнослужащих. Но, мне кажется, это излишне с точки зрения того, чтобы заставлять всех принимать [человека на работу] только потому, что он имеет соответствующую квалификацию, — объяснил эксперт. — Для госпредприятий, на госслужбе — да, вопросов нет. Там государство платит деньги. А для бизнеса, помимо наличия формального диплома, еще существует целый ряд критериев, которые бизнесмены проверяют при наемной работе. Чем выше должность, тем больше этих критериев проверяется.
Может ли человек в случае отказа в трудоустройстве обвинить работодателя в дискриминации
Евгений Корчаго считает, что такие ситуации вполне могут возникнуть. Согласно закону, наличие у человека диплома о квалификации означает, что он подходит для трудоустройства. Однако на практике у одних людей может быть лишь формальное образование, без необходимых навыков. А работодатель не сможет отказать такому человеку, сославшись на отсутствие квалификации.
— Мы с вами прекрасно понимаем, что, даже если взять один и тот же диплом, один человек будет специалистом в своем деле, а другой — просто формально иметь диплом, — отметил юрист. — Работодатель не может ему отказать, потому что формально по критериям он подходит и является лицом, в отношении которого закон устанавливает дополнительные социальные гарантии.
Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский придерживается аналогичного мнения, но считает, что эта проблема не приобретет массовый характер.
— Нарушение любого из перечисленных в статье 64 ТК РФ условий трудоустройства можно потенциально «обернуть» в дискриминацию. Вместе с тем, учитывая количество военнослужащих в обществе, говорить о массовости данной проблемы представляется маловероятным, — подчеркнул он.
Денис Кокшаров добавил, что доказать факт дискриминации будет сложно. Работодатель всегда сможет привести иные объективные причины отказа в приеме: например, недостаток опыта или несоответствие требованиям вакансии.
— Если со стороны работодателя идет отказ, то он мотивируется тем, что у соискателя нет подходящей квалификации или ему не хватает опыта работы в данной сфере. То есть основания будут абсолютно законными и не дискриминирующими, — сказал эксперт.
Можно ли увольнять таких сотрудников
Евгений Корчаго выразил опасения, что закон может поставить бизнес в неудобное положение. С одной стороны, люди будут вынуждены принимать соискателей с необходимой квалификацией. Однако, если такой сотрудник не справится со своими обязанностями, уволить его будет проблематично.
— В отличие от большинства стран с капиталистической экономикой, где работодателю достаточно просто сказать: «Вы уволены» и попрощаться с работником, у нас увольнение должно быть по инициативе работника. Если же оно происходит по инициативе работодателя, то только за какие-то нарушения: прогулы, появление в нетрезвом состоянии и так далее, — рассказал он. — Единственный вариант, хотя он тоже полузаконный, это сокращение. Но в таком случае работодателю нужно объяснить, какими производственными процессами вызвана необходимость сократить эту должность. Поэтому любого работника просто взять и уволить по желанию работодателя нельзя.
Аналогичного мнения придерживается и Денис Кокшаров. Однако он уверен, что работодатели всегда смогут найти объективные причины для увольнения.
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— У нас есть ряд лиц, которые имеют право оставаться на работе даже в случае сокращения штата. Если бывшие военнослужащие будут входить в их число, у работодателя будут определенные обязанности соблюсти это преимущественное право, — заключил эксперт.
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