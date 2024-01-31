«Бизнесмены будут вынуждены брать неподходящих людей». К чему приведет запрет дискриминации военных при найме на работу

Чтобы разобраться в ситуации, наши коллеги из MSK1.RU обратились к экспертам. Рассказываем, как потенциальное нововведение может отразиться на рынке труда.

На кого будут распространяться поправки

Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте выступило с инициативой внести в Трудовой кодекс положение о запрете дискриминации при найме из-за службы в армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Андрея Исаева.



Согласно тексту документа, в России могут запретить отказывать в заключении трудового договора тем, кто прошел военную службу по контракту, в рамках мобилизации или в составе добровольческих формирований, а также тем, у кого закончилось действие контракта «о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации».