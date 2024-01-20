«Очень жаль бабушек, ворующих масло». Кассирша — о работе в супермаркете

Например, Светлану обвинили в краже ее собственные коллеги, когда на дне сумки нашлась давно забытая в ней карамелька. Самой же девушке приходилось ловить голодающих пенсионерок, которые пытались пронести под одеждой масло и сыр. Но у москвички не поднималась рука вызывать охрану в такие моменты.

Об этом и многом другом жительница столицы написала в своей колонке. Далее — ее рассказ от первого лица.

О бабушках, мечтающих украсть кусок сыра

Бабушки — это люди, которые готовы сражаться за каждый рубль, прямо насмерть. Их можно понять, но дело доходило до абсурда.