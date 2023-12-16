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«Секс с начальником — базовое условие». Как работает московское кадровое агентство, которое ищет «секретарей с интимом»

Колумнист MSK1.RU попробовала устроиться туда и откровенно рассказала, почему ее не взяли

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На такую работу берут далеко не всех

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В Москве работает множество кадровых агентств, которые ищут секретарей, личных помощников и домашний персонал для различных руководителей. Но некоторые из них специализируются на куда более специфичном поиске: сотрудников со включенным в трудовой договор интимом с начальством. Да, вы не ослышались.

«Мы являемся старейшим, самым опытным (в 2023-м нам исполнилось 16 лет) агентством в данной сфере <...>. Тем не менее нам удается сохранить полнейшую конфиденциальность в отношении наших клиентов и соискательниц», — пишет на своем сайте одно из таких агентств. HR-директор Ольга Новгородова попробовала устроиться на должность «секретаря с интимом». И в своей колонке рассказала, как это было.

Есть кадровые агентства, которые ищут секретарей с интимом. Некоторые из них на рынке труда уже 15 лет. Казалось бы, нафталиновый привет из 90-х, но нет. Заказов море, агентства процветают, кандидаты текут рекой, но далеко не всех берут.

  1. Во-первых, быть хорошим секретарем — трудно. А это как будто важнейший критерий отбора.
  2. Во-вторых, быть красивой и молодой — тоже трудно. А это тоже важный критерий отбора.
  3. В-третьих, у тебя не может болеть голова и не может быть «этих дней», потому что секс с начальником — базовое условие.

«Среди наших соискательниц нет проституток, сотрудниц эскорт-агентств и прочих «специалистов», которых вы не захотите и близко подпускать к своему офису. Наши соискательницы обладают прозрачной биографией и ориентированы на интимные отношения только со своим руководителем», — пишут они.

Эскортниц среди соискательниц у таких агентств нет, уверют они

Эскортниц среди соискательниц у таких агентств нет, уверют они

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Почему бы руководителю не иметь под рукой сотрудницу, которая поможет снять стресс? Это же удобно и экологично. Гораздо более честно, чем харассмент, грязные лапания и приставания на рабочем месте или псевдороман, который потом заканчивается скандалами, разбитым сердцем девушки и проблемами в рабочем процессе.

Мужская физиология такова, что десятиминутное «снятие стресса» может успокоить и настроить на нужный лад. Так почему бы не вменить это в должностную инструкцию?

Кстати, услуги агентств стоят полтора-два оклада от зарплаты кандидата. А какова зарплата кандидата? От 250 000 рублей.

Работодателю выгодно — секретарь или офис-менеджер с интимом гораздо выгоднее, чем любовница. И всегда под рукой. И уволить можно, если что.

Уволить, в отличие от любовницы, секретаршу с интимом можно

Уволить, в отличие от любовницы, секретаршу с интимом можно

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Личные ассистенты и переводчицы приходят толпами, потому что «на прошлом месте работы спала с начальником бесплатно, за конфеты и билеты в театр. Выше 150 000 платить отказывался, а я и переводчик отличный, и женщина красивая. Да и вряд ли придется часто, как это… Ублажать. Минет раз в день — несложно».

Агентства оформлены как кадровые и собеседования проводят вполне профессионально. Мне понравилось. Кстати, профессиональные навыки проверяют весьма придирчиво.


Мой внутренний журналист заставил отправить свое резюме в три таких агентства. Если заявленная конфиденциальность себя оправдывает, то об этом факте не узнает никто.

Я же профессиональный HR, я точно знаю, как привлечь внимание к своей кандидатуре. Резюме, звонок, сопроводительное письмо, всё такое:

«Олеся, здравствуйте. Я звонила вам сегодня по поводу вакансии. Высылаю резюме — во вложении.

Я офигенный личный помощник: знаю деловой этикет, английский язык, все прикладные программы, включая канбан-планирование и Trello, тайм-менеджмент на высоком уровне и уважение к личному времени руководителя. Могу быстро открыть ИП и подобрать персонал. Сочинить стихотворение для поздравления партнера и провести сессию стратегического планирования. Оптимизировать бюджет и не забыть про дни рождения всех близких босса.


В конце концов, почему бы не сделать интим лишь пунктом в должностной инструкции. Который нужно выполнять четко, грамотно, профессионально и по взаимной симпатии».

Одна контора ответила сразу: «Мы не рассматриваем кандидатов старше 30 лет». Я начала было торговаться по поводу возраста, но мне так жалостливо ответили: «Ну если бы вам было хотя бы 33, то сделали бы исключение, но вам 43! Это уже ни в какие ворота. У нас жесткий отбор. Плюс вес у вас явно лишний, работодатели этого не любят. И потом, вы слишком много всего умеете — вам некогда будет оказывать интим-услуги, на вас пахать будут».

Я обиделась и запросила с них официальное письменное обоснование отказа с указанием причин. И назвала их чертовыми эйджистами.

«Не берут тебя, мать, в проститутки», — ржет муж.

После мне ответило еще одно кадровое агентство, набирающее офисный персонал с интимным уклоном. Позвонил сам директор, Павел, солидный мужчина с хорошей речью:

— Ольга, я получил ваше резюме, оно отличное. Это же первый опыт подобный, правда? Давайте я помогу вам найти нормальную работу, без необходимости спать с шефом. Там будут востребованы все ваши навыки, и зарплату тоже будут хорошую платить.

— Может быть, вам не нравится мой возраст?

— К возрасту вопросов нет, к внешности — тем более. Более того, я люблю работать с ухоженными женщинами старше 40 лет. И спрос на них есть. Иногда даже запросы приходят не на молоденьких, а на «среднего возраста, породистых и ухоженных».

Молодые начальники чаще ищут в интим-секретарши женщин постарше

Молодые начальники чаще ищут в интим-секретарши женщин постарше

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— Но по-человечески, по-мужски, я вам убедительно советую: не ищите в этом направлении. Не ваше это, — добавил Павел.

А дальше начинает давать очень дельные, реальные и профессиональные советы по поиску работы:

  • составлять резюме на каждую вакансию отдельно. И даже если вакансий 50, то и резюме должно быть 50;
  • заниматься активным поиском и обязательно самой звонить работодателям;
  • убрать нерелевантный опыт и оставить только то, что важно для получения конкретной должности;
  • снизить зарплатные ожидания с 500 до 300 тысяч рублей, зарекомендовать себя лучшим образом, а потом уже расти и карьерно, и материально.

К чему это я. Мне кажется, Павел отлично разбирается в рынке труда, в вопросах поиска работы, ловит тренды, провоцирует, возмущает даже, но при этом подходит к каждому кандидату очень индивидуально. И не дискриминирует работников по возрастному принципу.

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