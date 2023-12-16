«Секс с начальником — базовое условие». Как работает московское кадровое агентство, которое ищет «секретарей с интимом»

Почему бы руководителю не иметь под рукой сотрудницу, которая поможет снять стресс? Это же удобно и экологично. Гораздо более честно, чем харассмент, грязные лапания и приставания на рабочем месте или псевдороман, который потом заканчивается скандалами, разбитым сердцем девушки и проблемами в рабочем процессе.



Мужская физиология такова, что десятиминутное «снятие стресса» может успокоить и настроить на нужный лад. Так почему бы не вменить это в должностную инструкцию?