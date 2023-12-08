«Спрашивают: вы форточники?»: красотка-промальпинистка — о неженской работе, котиках в чужих окнах и детском страхе высоты

В 2010 году девушка была вынуждена сменить работу, встала на учет в центре занятости населения, и неожиданно узнала, что в Новосибирске можно бесплатно выучиться на промышленного альпиниста.

— Я получила «корочки», но работать даже не собиралась: подумала, что будет здорово улучшить свои навыки в роуп-джампинге. Документы мне были нужны «по приколу»: смотрите, вот эта «маленькая девочка» — промышленный альпинист, — смеется Юлия. — А потом мне позвонили из центра и спрашивают: «вы на стажировку-то хотите? Только у нас бесплатно, но можем дать контакты наших учеников. Может, сразу найдете, где за деньги поработать». Я набрала первый номер, и меня позвали.