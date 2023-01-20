«Говорят: "Делай со мной что хочешь"». История банщицы, которая парит депутатов и бизнесменов

Прочитайте в материале E1.RU, как девушка пришла к такой необычной работе и почему полюбила ее всем сердцем.

От самолетов к баням

Елена называет себя «мастерицей пара». Она в профессии уже шесть лет и успела за это время создать себе целую команду. Банщицы не просто парят своих клиентов, они устраивают настоящие представления с ролями богинь, шаманок или цариц.

— Одним словом, страстные женщины, которые с помощью пара и веника передают глубокую банную философию, философию жизни. Банный процесс — это о глубоком расслаблении, о таком, которое, возможно, вы не испытывали нигде и ни с кем. Это о познании себя и возвращении к себе, к своему телу и желаниям, — уверена банщица.