«Говорят: "Делай со мной что хочешь"». История банщицы, которая парит депутатов и бизнесменов

Как давно вы были в бане? А пытались когда-нибудь кого-то парить? Если да, то наверняка помните, как это сложно: вокруг жара, духота, пот градом, а еще нужно побыстрее работать вениками. Не каждому мужчине под силу качественно пропарить человека, однако с этим шикарно справляется бывшая стюардесса Елена Баёва. А вдобавок устраивает шаманские представления, разыгрывает шоу и погружает клиентов в медитации. Всё ради самой лучшей бани.
Прочитайте в материале E1.RU, как девушка пришла к такой необычной работе и почему полюбила ее всем сердцем.
От самолетов к баням
Елена называет себя «мастерицей пара». Она в профессии уже шесть лет и успела за это время создать себе целую команду. Банщицы не просто парят своих клиентов, они устраивают настоящие представления с ролями богинь, шаманок или цариц.
— Одним словом, страстные женщины, которые с помощью пара и веника передают глубокую банную философию, философию жизни. Банный процесс — это о глубоком расслаблении, о таком, которое, возможно, вы не испытывали нигде и ни с кем. Это о познании себя и возвращении к себе, к своему телу и желаниям, — уверена банщица.
Путь к призванию был долгим. Елена работает с 18 лет: стюардессой, флористом, декоратором. Была и пауза на декрет: именно в нём Елена поняла, что «женщина — это о красоте». Баней она решила заниматься, так как хотела упрочить контакт с мужем. У него был бизнес, и переговоры в домашней баньке проходили бы на ура.
С мужем Елена в итоге развелась, однако любовь к бане осталась. Поначалу она парила знакомых девчонок, а в процессе постоянно думала: «Как я могу стать выносливей? А как достичь еще большего расслабления?» Тренировки принесли свои плоды.
— Через год я села и просто поняла: я теперь банщица. Настолько всё это было плавно, естественно. Парить людей за деньги было даже как-то неловко, но мне всей душой это нравилось. Я решила продолжать свое дело, — поделилась Елена.
Банному мастерству девушка обучалась и сама, и у профессионалов. В основном в «Чапаевских банях» Екатеринбурга, где в итоге и осталась работать. Еще через год у нее проснулась любовь к костюмам. Елена любила длинные юбки, шила вещи на заказ, так что до образов волшебниц оставался один шаг.
— Люди в банях обычно ждут кого-то сурового, чтобы зашел ух какой банщик, а тут заходит Лена в платье. Да и я в таких ситуациях робела. Но когда я начала воспринимать это как действо, когда я стала примерять на себя роли и раскрываться в них, то и гости начали реагировать с восхищением. Они сразу смотрят на меня, слышат меня, а я могу передать им духовный аспект бани, то, как важно в жизни не напрягаться и расслабляться. В итоге и им хорошо, и мне хорошо, — убеждена девушка.
Банный театр
За годы работы у Елены появился своеобразный «банный театр».
— В бане самое главное — отключить голову и чувствовать. В бане всё должно решать сердце. Мы сейчас создаем настоящую банную постановку с танцами, живой музыкой, шоу ароматов и вениками — и всё это на сцене. Знаете, я этим горжусь. Мне нравится так жить, мне так интересно, — объясняет она.
Первые несколько лет Елена парила мужчин. Сейчас она расширила практику: под ее руками баней наслаждаются и мужчины, и женщины, и даже дети. Индивидуальные парения — это общение один на один, групповые — настоящие шоу. Елене сложно сказать, что она любит больше.
— Классно, когда люди приходят без всяких ожиданий, когда полностью доверяют и говорят: «Делай со мной что хочешь». Тогда действительно начинается какое-то волшебство, — делится банщица.
К ней часто приходят известные в городе люди, но об этом девушка не имеет права рассказывать. Только упоминает, что это разные политики и мужчины из сферы большого бизнеса.
Лучшим временем для бани Елена, вопреки стереотипам, считает лето.
— Зимой, конечно, здорово, потому что на улице холодно, а в бане тепло и уютно и время кажется вечностью. К тому же есть снег — это отличный глубокий контраст после парной. Но все-таки мало кто хочет нырять в снег. А вот летом вокруг только матушка-земля, можно спокойно лечь и делать классные проливания водой, — объяснила Елена.
Баня — штука физически сложная: вспомните, какая в парной влажность и температура. Справляться с этим девушкам помогают специальные техники веничного парения.
— Мы парим расслабленно, двигаемся свободно и легко — и, в принципе, жить тогда получается точно так же. Это опыт, это навык, внутренний стержень и любовь к бане. Когда я чувствую, что мне всё нравится, я просто порхаю. И неважно, сколько градусов в парной... Странное сравнение, но знаете, это как у сталеваров, — смеется Елена.
Ее личный рекорд — 13 часов парений подряд. Девушка с напарницей буквально не вылезали из бани (которая вдобавок была тесной и неудобной), однако усталости Елена не чувствовала.
— Все думают: «Чтобы меня пропарить, придется нагнать о-го-го сколько пара». Но нет, здесь важнее, в каком состоянии находится ум. Если он чего-то боится, если остерегается, если он беспокойный и тревожный, то такому человеку всегда будет мало пара. А если человек чувствует себя в полной безопасности, если он расслаблен, то многого не нужно, — уверена девушка.
Правила идеальной бани
— Ложимся, расслабляемся и паримся, — так банщица описывает идеальный сеанс.
А правила идеальной бани, по мнению Елены, звучат так:
- температура — 60 градусов. Управляя паром, можно создать ощущение и 120 градусов, но при 60 баня останется безопасным и комфортным местом;
- не пить алкоголь — иначе «теряется связь с телом» и вам будет грозить серьезный перегрев;
- обязательно пить — чай и лимонады;
- и самое главное — расслабляться.
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