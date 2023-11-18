«Мне плевать, что у вас болит»: работодателей бесят рассказы подчиненных про месячные, расстройство желудка и рвоту

Манипуляции, к которым прибегают сотрудники в попытке оправдать свое очередное опоздание или ранний уход с работы, порой вызывают у руководства не соболезнование с сочувствием, а приступ тошноты.



— Я уже много времени сдерживаюсь, чтобы не заорать на сотрудников: «Мне плевать, что у вас болит», но еще держусь, — вздыхает руководитель одного из филиалов крупной компании Екатерина. — Мне почему-то всегда пытаются рассказать, у кого и какие именно спазмы в животе и прочие интимные подробности. Я скоро наизусть буду знать диагнозы всего коллектива. Ох уж эти подробные объяснения: куда и зачем надо и почему именно сейчас. А я и так отпущу, реально. Всем всегда говорю — скажи: «Мне надо отойти, буду тогда-то» — и вали уже, не отвлекай нормальных людей от работы.