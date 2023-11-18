«Мне плевать, что у вас болит»: работодателей бесят рассказы подчиненных про месячные, расстройство желудка и рвоту

Необходимость срочно забрать ребенка, сходить на родительское собрание, забрать родственника из больницы, плохое самочувствие или посетить врача — пожалуй, это самые популярные поводы отпроситься у начальника с работы. А как вам ссылка на спазмы при месячных? Овуляция? Рвота? Или подробный рассказ о внезапном приступе настигнувшей диареи?
Руководители компаний поделились с нашими волгоградскими коллегами из V1.RU самыми удивительными предлогами, под которыми их подчиненные пытаются покинуть офис. Причем многие сотрудники, по словам начальников, всерьез перегибают палку и зачем-то очень детально расписывают всё, даже самые нелицеприятные испытываемые ими физиологические процессы, рассчитывая на жалость, сочувствие и снисхождение.
«У меня болит пупок, отрыжка, спазм и мутит вот тут…»
Манипуляции, к которым прибегают сотрудники в попытке оправдать свое очередное опоздание или ранний уход с работы, порой вызывают у руководства не соболезнование с сочувствием, а приступ тошноты.
— Я уже много времени сдерживаюсь, чтобы не заорать на сотрудников: «Мне плевать, что у вас болит», но еще держусь, — вздыхает руководитель одного из филиалов крупной компании Екатерина. — Мне почему-то всегда пытаются рассказать, у кого и какие именно спазмы в животе и прочие интимные подробности. Я скоро наизусть буду знать диагнозы всего коллектива. Ох уж эти подробные объяснения: куда и зачем надо и почему именно сейчас. А я и так отпущу, реально. Всем всегда говорю — скажи: «Мне надо отойти, буду тогда-то» — и вали уже, не отвлекай нормальных людей от работы.
Часто сталкивался с подобной манипуляцией сотрудников и руководитель волгоградского филиала компании «Сканер» Роман Атманян:
— В свое время меня сотрудники слишком часто беспокоили лишними подробностями о своем здоровье, — поделился господин Атманян. — Я слышал: «Вы знаете, у меня болит пупок, мне нужно пойти к терапевту, потому что у меня есть подозрение, что…» А я не хочу ничего знать об этом! У меня это сразу вызывает личный дискомфорт! Особенно это касается случаев, когда девушки начинают подробно рассказывать о своих болях, овуляциях, месячных и прочих гинекологических особенностях их организмов. Фактор гигиены затрагивать вообще нельзя. Скажи, что мне нужно уйти по личным или по семейным причинам. И всё.
Впрочем, по словам Романа Атманяна, привыкшие еще с детства привирать о причинах «отсутствия домашней работы», нередко перебарщивают с изобретательностью.
—У нас был сотрудник, который по очереди хоронил своих родственников. Мы его поймали на моменте, когда, видимо, близкие у него закончились, и он попытался похоронить свою тещу во второй раз, — рассказывает Роман Атманян. — И ведь, бесстыдник какой, прошел буквально месяц, после того как тещи первый раз не стало. И он как ни в чем не бывало вновь мне сообщает об ее скоропостижной и безвременной кончине, а также о том, что ему срочно нужен отгул по этому поводу.
Руководитель еще одного регионального филиала крупной сети вспоминает, как у него отпрашивались особо любящие давить на жалость сотрудники:
— Работала у нас одна юная прелестная особа, время от времени любящая активно зажигать в увеселительных заведениях, — рассказывает мужчина. — Однажды, в одну унылую осеннюю пору она отправилась провести вечер с не менее бойкой подругой в популярный тогда в Волгограде тантра-клуб. И, видимо, отдыхали они слишком активно, так как утром она позвонила мне по телефону и очень уставшим языком произнесла: «Александр Николаевич, простите, можно вы сегодня позже придете.... Точнее, можно я попозже приду. У меня так простатит обострился, что аж не могу». Понимая, что больше всего сейчас мучает юное создание, я согласился. А уже положив трубку, вдруг сообразил — какая именно болезнь у нее вдруг «обострилась». Признаюсь, так у меня отпрашивались впервые.
«Мне это знать не нужно»
От утомительных, а порой и смущающих рассказов страдают далеко не только работодатели. Нередко детальными описаниями своих проблем грешат студенты учебных заведений. Один из преподавателей Волгоградского государственного университета рассказал о своем опыте работы со студентами-фантазерами.
— Я преподаю в университете чуть более пяти лет. Для меня всегда не столь важно, почему студент не пришел на пары. Но регулярно сталкиваюсь с тем, что многие говорят неправду, пытаясь найти оправдание или слова, которые меня должны растрогать, — признаётся педагог. — Слушая объяснения, что спустили сразу пять колес, что задержался, так как переводил бабушек через дорогу или спасал кошечку, я же вижу — студент буквально минут 30 назад проснулся. Был случай, когда студент отпросился, ссылаясь на необходимость срочно уехать в другой город. Так в этот же день он попался мне навстречу в торговом центре.
По словам преподавателя ВолГУ, пропуски занятий в таких случаях не только разлагают дисциплину, но и показывают неготовность человека ко взрослой жизни. А хорошее отношение к таким студентам часто негативно сказывается на них самих.
— Объяснения, кто к какому врачу записан, у кого какая бабушка и чем заболела, часто просто выходят за границы личной жизни и мне как преподавателю порой о них не нужно знать. Часто студент просит отпустить его на 10–30 минут пораньше, — рассказывает преподаватель. — А я не могу его удержать силой, запретить. Но это чаще всего выглядит очень некрасиво. После ухода одного начинается: «А можно мне тоже уйти?», «А можно мы пойдем покушаем?», «А можно...?»
«Я никогда не жалуюсь на здоровье. Но вам я расскажу»
Представитель типичного офисного рабочего класса Богдан Иванов, в свою очередь, уверяет, что практически никогда и никуда не отпрашивается у руководства, никогда не обманывает о причинах опозданий и тем более не понимает людей, которые так делают.
— Многие коллеги всерьез боятся начальника, поэтому в подробностях рассказывают ему, куда, как и зачем они идут, — рассказывает Богдан Иванов. — Видимо, думают, что он сам будет об этом расспрашивать и, если не скажешь (хотя нет), или не поверит и обвинит во лжи, или никуда не пустит, оштрафует или уволит. Когда-то я сам порой тоже этим грешил, но просто потому что мне нечего скрывать, но потом перестал так делать. Вообще я думаю, что всё это идет из детства, семьи и в особенности из школы и вуза. Некоторым приходилось умело врать, прогуливая уроки и пары, а также отмазываться перед родителями за поздний приход домой.
Именно подобные рассказы, по мнению Богдана Иванова, свидетельствуют о высоком уровне доверия, который испытывают сотрудники к руководству или напротив.
— Люди привыкли, врут они или нет, подробно описывать, зачем и почему им нужно отклониться от привычного расписания. В их голове так будет звучать правдоподобнее, даже если это и так правда, — уверяет он. — Во-вторых, некоторые таким образом могут преподносить серьезность всей проблемы, чтобы начальник не умалял ее значимости — будь то, простите, месячные или запор. А начальникам надо взять на заметку: если о таком говорят, то либо врут, либо, наоборот, очень ценят и доверяют. У меня такой шеф был однажды, который всему офису растрындел, что моя коллега отпросилась с работы, потому что у нее, простите, штаны протекли. Каким же уродом надо быть, чтобы выбить из девушки такую информацию, а коли она рассказала — пустить это дальше по коллективу?
И, практически без паузы, только уверявший, что давно перестал рассказывать о проблемах со здоровьем, Богдан Иванов перевел тему на свое плохое самочувствие, переработку и общую изношенность уже немолодого
— Где бы я ни работал, у меня были очень строгие начальники, которые выжимали из меня максимум, — рассказывает Богдан Иванов. — Я всегда работал по 10–15 часов и далеко не 5/2. Но мне это нравилось, я хотел учиться новому, так что не вопил. Практически никогда не отпрашивался ни на какие больницы, ни на родительские собрания и прочее. Только по действительно важным случаям. Но сейчас я стал задумываться о здоровье. Я уже лет 10–15 не был у стоматолога. А еще волосы стали сильно выпадать, к трихологу бы сходить. А еще по-хорошему спину проверить, а то затекает. Но, во-первых, из-за сдельной оплаты труда, каждый такой поход к врачу — это недополученные деньги, которые очень не хочется терять. И в текучке думаешь: «Вот как заболит, тогда пойду». Это, конечно, неправильный подход, и я пытаюсь всё же заняться своим здоровьем. И вроде шефа своего я не боюсь, но вот не тянет меня пока отпрашиваться по таким поводам. Хотя знали бы вы, как порой болит спина, затекает шея и еще ноет часто вот тут...
«Для некоторых босс — мама и папа в одном лице»
Но как выстроить руководителю личные границы так, чтобы проблемы подчиненных не досаждали ему самому? Роман Атманян считает, что каждому руководителю под силу наладить с ними правильные отношения.
— Выстраивание отношений руководителя с сотрудниками должно быть не в виде формальной градации в виде «подходи-спрашивай», — считает Роман Атманян. — Если в компании нет каких-то прописных истин, то они должны существовать в индивидуальной форме. Когда руководитель прописывает по пунктам, как он хочет выстроить работу, проблем нет. Если он этим не занимается, тогда работник сам выстраивает для себя собирательный образ руководителя. Отсюда и формируется привычка, в том числе и приходить, рассказывать подробно, что и где у него болит. Для многих работников босс может являться чуть ли не вторым родителем, а иногда даже другом. Здесь нет ничего плохого.
По мнению руководителя компании, важно наладить способы коммуникации между руководством и коллективом. Роман Атманян назвал несколько способов, которые уменьшат недопонимание между боссом и работником.
— Если у тебя нет времени это выслушивать, нужно назначить человека, у которого будут все полномочия от твоего лица отпускать сотрудника, давать отгулы, — рассказывает Роман. — Назначайте конкретные «уши» для рассказов, и в этом ничего плохого нет. Как HR-персонал. В западных компаниях есть так называемый «человек-забота» и специальные комнатушки, куда работник сможет прийти и рассказать всё, что его волнует, в том числе про свои болячки. Нужно выделить для таких вещей либо какое-то пространство, либо отдельного человека, либо свое время.
«Запас доверия не безграничен»
Действительно ли откровенные рассказы от работников о своей жизни беспокоят многих работодателей? Специалист по HR Екатерина Кузнецова рассказала, насколько распространенной проблемой является такое поведение сотрудников и как поступать в таких случаях руководителям.
— Такое встречается, чаще в коллективах, где границы личного и рабочего стерты. Все знают подробности личной жизни друг друга, заочно знакомы с близкими и прочее, — рассказывает HR-специалист. — Если это мешает рабочему процессу, у руководителя есть несколько вариантов. Во-первых, следует начать с себя — убедиться, что ты сам не позволяешь себе делиться подробностями своего самочувствия с коллегами. Во-вторых, не поддерживать подобные беседы, и если они начинаются, то переводить тему на рабочую. Ну и в-третьих, поговорить с таким сотрудником наедине. Объяснить также, что такие разговоры отвлекают или смущают, попросить не вести их в общем пространстве.
По словам госпожи Кузнецовой, начальнику важно и дать понять работнику, что уровень доверия к нему высок, для того чтобы можно было отпустить его при необходимости без лишних медицинских подробностей. Но и самому члену коллектива важно сохранять дистанцию в общении с руководством.
— Сотруднику, в свою очередь, следует помнить, что терпение и запас доверия любого человека не безграничен, — рассказала Екатерина Кузнецова. — Не следует злоупотреблять ими, важно помнить, что ты находишься во взаимовыгодных отношениях и получаешь заработную плату за работу, которую совершаешь, а не за решение личных дел в рабочее время.
«Это поколение инфантильных людей, у которых почти нет стремления к заработку»
Клинический психолог Екатерина Башилова-Селезнёва видит причину странной привычки человека делиться сокровенными болячками в занятой им позиции ребенка.
— Когда человек выполняет задачи наемного работника, а не является начальником, он автоматически находится в позиции ребенка. А руководитель здесь, в свою очередь, родитель, — объясняет психолог. — И такой этап просто необходимо пройти. Но изначально у человека идет позиция восприятия работодателя как того, кто платит денежку как родитель. Как в детстве, когда мама или папа давали средства на карманные расходы, например, за то, что ты помыл полы, так и здесь. Такая модель поведения бессознательно впитана человеком с детства, и он так же давит на больные человеческие точки работодателя. И не берёт ответственности за свою производительность, свой график. Ему это неинтересно, так как этим процессом управляет руководитель.
По словам психолога, такое поведение заключается и в психологической незрелости людей. Екатерина Башилова-Селезнёва рассказывает, что такие сотрудники неосознанно подрывают дисциплину в компании.
— Люди неосознанно, а иногда и осознанно давят на жалость руководителей и дополнительно впадают в позицию жертвы, что начальство не входит в положение, — поделилась Екатерина Башилова-Селезнёва. — Но в этот момент и сам сотрудник находится в позиции агрессора, который подрывает производительность предприятия. Мое врачебное заключение такое: люди, которые так делают, продолжают находиться в позиции детей, и вопрос к руководителям — почему они нанимают их. Только вот работать сейчас некому, ведь сейчас идет поколение инфантильных людей, у которых почти нет стремления к заработку и развитию.
Выстраивание правильных отношений в коллективе — работа как начальника, так и подчиненного. Екатерина Башилова-Селезнёва объясняет, что если дело касается отстаивания своих личных границ, бояться обидеть их нарушителя не нужно.
— Руководителю нужно выстраивать личные границы с коллективом и прямо говорить: «Впредь прошу меня в подробности не посвящать». Не нужно бояться при этом кого-то задеть, при выстраивании границ это неизбежно, без конфликта не получится. А самим сотрудникам нужно не доводить свою жизнь до глобальных проблем со здоровьем, финансами и прочим. То, что вас окружает, происходит и внутри вас. Если в вашей жизни всё плохо, то и ваше ментальное состояние не в порядке, но в этом не виноват никто, кроме вас. Если у вас на постоянной основе какие-то проблемы, то это ваша ответственность.