Безработных в Новосибирской области стало меньше — сколько их сейчас

В Новосибирской области с начала 2023 года снизился уровень безработицы. Сейчас в регионе зарегистрировано 9 тысяч безработных граждан, в январе их было 12,6 тысячи.
Об этом сообщает сайт Министерства труда и социального развития региона.
— В целом по области зарегистрированы 9 тысяч безработных граждан. Уровень официальной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 41,8 тысячи человек. За этот период 1,6 тысячи работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, — сообщает статистика ведомства.
При этом с начала года через центры занятости на работу устроились 32,7 тысячи человек. На начало ноября предприятиям не хватает 39,9 тысячи сотрудников, что на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Летом НГС писал о том, что новосибирские заводы предлагают работникам зарплату до 150 тысяч рублей, но все равно не могут найти сотрудников. Эксперты объяснили, почему сложилась такая ситуация.