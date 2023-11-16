«Первый миллион я сделал в 16 лет, сам того не понимая»: как 27-летний предприниматель консультирует бизнесменов со всего мира

— Дмитрий, расскажи, как и когда и ты понял, что будешь бизнес-консультантом?



— В одиннадцатом классе, когда мои одноклассники рисовали на подсолнухе, кем они хотят быть, у меня тогда уже было написано «бизнес-консультант». И учитывая, что я работал уже тогда, получается, что с 15–16 лет у меня появилось это желание.



— Где работал?



— У нас был семейный салон красоты в Красноярске у отца, и там, наверное, лет с 12 я подрабатывал после школы. Сначала я занимался... типа визитки, листовки делал, фотошопил, печатал дома на принтере. Другим людям тоже печатал визитки и продавал, находил клиентов на сайтах по поиску объявлений.

