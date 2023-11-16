«Первый миллион я сделал в 16 лет, сам того не понимая»: как 27-летний предприниматель консультирует бизнесменов со всего мира

Как 27-летний красноярец консультирует бизнесменов со всего мира и зарабатывает на этом круглые суммы? Наши коллеги из NGS24.RU пообщались с топовым бизнес-консультантом России Дмитрием Магировским. В 16 лет парень заработал свой первый миллион, успел побывать президентом группы компаний Emerson Consulting, советником генеральных директоров ряда компаний из рейтинга Forbes, окончить несколько институтов.
— Дмитрий, расскажи, как и когда и ты понял, что будешь бизнес-консультантом?
— В одиннадцатом классе, когда мои одноклассники рисовали на подсолнухе, кем они хотят быть, у меня тогда уже было написано «бизнес-консультант». И учитывая, что я работал уже тогда, получается, что с 15–16 лет у меня появилось это желание.
— Где работал?
— У нас был семейный салон красоты в Красноярске у отца, и там, наверное, лет с 12 я подрабатывал после школы. Сначала я занимался... типа визитки, листовки делал, фотошопил, печатал дома на принтере. Другим людям тоже печатал визитки и продавал, находил клиентов на сайтах по поиску объявлений.
— То есть твои родители — бизнесмены?
— Не совсем, у отца небольшой бизнес был, а мама у меня доктор филологических наук, очень известный в своей области. Так вот, в школе я уже тогда печатал газету свою — у меня была своя школьная газета, и потом я еще участвовал в создании основной школьной газеты.
— Что за газета была у тебя?
— Я ей начал заниматься лет в 10, это было первое издание мое на четыре страницы, мне понравилось, и позже я начал заниматься журналистикой. Писал про культурную составляющую. Это были директора других школ, писатели известные. Параллельно я тогда ходил на мероприятия, куда много писателей и художников приезжало знаменитых. Самый известный художник, с кем мне лично удалось познакомиться, — это Тойво Ряннель. И вот эта параллельная история была. Я печатал газету в школе и всевозможные визитки и листовки. И мне было интересно наблюдать всегда, как люди работают, что они говорят. Я всегда находился рядом с администратором у отца и смотрел, как проходило общение с клиентами. И, разумеется, спустя год-полтора, когда ты за этим наблюдаешь, у тебя складывается четкое понимание, как вести себя с клиентами и что можно даже лучше. И я начал помогать администраторам и брать на себя больше ответственности.
— А как перешел в консультирование?
— Как-то летом, мне было лет 14, я записался на мастер-класс и начал слушать разные вебинары по продажам, по обслуживанию и всё такое. И вот сходил я на этот мастер-класс, познакомился с организаторами, посоветовался с отцом, и мы наняли их в качестве бизнес-консультантов в салон. После этого я понял принцип и сам начал руководить многими вещами в салоне. Был классный результат, салон очень быстро рос, мы выросли из нескольких парикмахерских кресел в 30 с лишним сотрудников, это очень много. У нас в месяц до 1000 посетителей было, а это была обычная парикмахерская в спальном районе. Я подумал, что это круто. И можно сказать, что тогда началась моя деятельность, и я сам начал консультировать салон.
— Как нашел первого клиента? Тебе же всего 15 лет было!
— У меня всегда в жизни было внутреннее кредо, оно и сейчас есть — прожить год за пять и максимум всего успеть. И тогда это не было исключением. В общем, у меня тетя обслуживалась в другом салоне красоты бизнес-класса и рассказала там всем, какие чудеса я делаю в отцовском салоне. И те такие: «Ну познакомьте меня со своим волшебным мальчиком». Она меня познакомила, и это был мой первый клиент. И так как салон бизнес-класса, туда ходили женщины-предприниматели, и получается, что в момент работы с ними у меня резко появилось сразу еще несколько клиентов. Точно помню, что были оптовая компания косметики и ресторан популярный, тогда он только открывался. У нас была полная посадка на открытии, что круто. Туда много депутатов пришло, бизнесменов известных, был мощный уровень. И тогда мне только 16 лет должно было исполниться.
— Когда понял, что начал получать хорошие деньги за свою работу?
— Я был подписан на разные курсы, и как-то пришла рассылка, что принимают заявки от желающих возглавить целое представительство этой компании в своем городе. Я оставил заявку, со мной переговорил менеджер, потом — один из руководителей, и вот у них намечался тренинг в Красноярске. Они в шоке были, помню, от возраста и хорошо поставленной речи. И вот я тогда по телефону говорил с каким-то еще менеджером, и меня спросили, сколько я суммарно заработал денег, я тогда посчитал, получилось около миллиона. То есть первый миллион я сделал в 16 лет, сам того не понимая.
— Куда деньги потратил?
— Проел (смеется). Эта история ко мне на долгие годы привязалась, тогда многие СМИ начали писать «самый молодой миллионер России», «миллион в 16 лет» и так далее, волна очень большая была. Вот после этой истории мне та компания доверила представительство, но уже сразу в трех городах России. На первый мой личный онлайн-тренинг пришли 27 человек, тогда это было мало, да и сейчас мало. На втором тренинге было уже 127 человек, условно, и рост начался. Два года я тренингами прозанимался, и в общем 30 тысяч человек через меня прошло. Мы с командой учили их консалтингу. Я был консультантом для консультантов. Я курировал проекты от крематориев и ритуальных служб до судовладельцев и автодилеров. Более 500 фирм через меня прошло. Четыре компании из рейтингов Forbes через меня прошли даже.
— Почему не открыл свой бизнес?
— Конечно, у меня были попытки, но с командой. Продавать, перепродавать товары из Китая мне никогда не хотелось, мне хотелось что-то интересное. Пара проектов была. Одна сфера — это услуги для населения, консультирование. Но каждый раз шло что-то не так, и мы выдавали дефолт. Например, в последний раз мы быстро заработали около миллиона, проект шел удачно, но начался коронавирус, и пришлось закрыться. И вот так всегда, какие-то риски появляются непредвиденные. Консультанты очень эффективны на каком-то горизонте времени, но мы не операционщики, мы про развитие, у нас мозг по-другому заточен, мы думаем про риски, про развитие, про инструменты, про то, как сделать крутой результат. Мы когда консультируем, мы же не занимается бухгалтерией, счетами, рядовыми работами операционными, каждый день тянущимися. Если делать свой бизнес, то попросту становится скучно в конце. Но в моем случае это был экономический катаклизм. Но сказать, что это был неуспешный опыт, нельзя.
— После школы пошел учиться или полностью в работу включился?
— После школы я пошел учиться в аграрный университет, и я его бросил, не доучившись даже семестр. Мне тогда было вообще не до этого, не хватало времени. Я каждый месяц летал в Москву на тренинги, была ночная жизнь, так как всё общение было не по красноярскому времени. Меня постоянно заказывали как тренера и по разным городам возили. Это было прикольно, интересно, увлекательно. Но в следующем году перепоступил.
— На кого перепоступил?
— Перепоступил на государственное и муниципальное управление, но я не знал, что туда поступил. Когда надо было документы отдавать, я помощницу отправил, и она мне звонила оттуда, но мне было некогда. Я ей сказал: «Лен, реши сама, куда мне надо». Потом она забыла, на кого она мои доки подала. И вот пошел уже 1 сентября и узнал, на кого я учусь. На чиновника отучился, можно сказать. Мне понравилось.
— Сколько у тебя образований на данный момент?
— Сейчас у меня три диплома российских. Я управленец, медиатехнолог и экономист. Вот недавно аспирантуру окончил, готовлюсь стать кандидатом экономических наук. Сейчас у меня три полных специальности, плюс диплом «Сколково», плюс в Пекине еще учился в университете Цинхуа, есть сертификат — это вуз, входящий в
— Ого, тебе они все пригодились?
— Конечно. У меня сейчас более 30 авторских методик, которыми и сам пользуюсь, и консультанты, которых я обучал. Я их не продаю, они просто есть. Там мой подход к работе описан, он обоснован, какие-то даже научно доказаны. Я знаю, что я приду и буду работать эффективно за счет инструментов, которые сам создал.
— А что с отцовским салоном, также помогаешь?
— Нет, его закрыли давно. Я не работаю с друзьями и родственниками. Потому что это неприятная услуга. Ведь мы говорим, где люди делают не так, где у них проблемы, мы и спорим. Часто яркие прения у нас, ругаемся слегка так. Поэтому зачем? Я могу помочь близким, но только парой советов.
— Расскажи о конфузах?
— Мне как-то заплатили 150 тысяч и ни разу не вышли на связь. Мы звонили ему, писали, пару раз он ответил: «Окей-окей, надо будет — обращусь», лет пять уже прошло, он так и не вышел на связь. Я не могу говорить названия компаний, потому что мы всегда подписываем соглашение о конфиденциальности. Недавно еще был случай, человек захотел увеличить производство и переехать в более крупное помещение. Мы ему предложили просчитать, сделать финансовую модель, на что он нам сказал: «Мне не до ваших цифр сейчас, вот переедем и решим». В общем, ничего почти он не сделал по нашей схеме и в итоге закрылся недавно. Хотя до этого много лет он занимался производством. А тут ему попросту денег не хватило. Это самое страшное, когда денег не хватает, он не захотел всё просчитать и не слушал.
— Сколько на данный момент ты зарабатываешь?
— Да я обычный парень. Зарабатываю больше среднего, но не то чтобы миллионы. Главное, что мне нравится моя деятельность, и я буду консультировать людей по бизнесу до последнего вздоха. Уезжать из Красноярска не хочу. Меня много раз в Москву звали, но, знаешь, где родился, там и пригодился.
Ранее официант элитного красноярского ресторана поведал нам о богачах и конфузах. Молодой человек рассказал, каково это — обслуживать людей, у которых денег больше, чем воспитания.