Мойщицу посуды уволили из-за работы в серьгах — что решил суд спустя полгода разбирательств

Жительнице Мариинска удалось восстановиться на работе и получить 60 тысяч рублей за вынужденный прогул спустя полгода судебных разбирательств. Женщина в конце января 2023 года устроилась мойщицей посуды в «Мариинский комбинат школьного питания» с испытательным сроком в три месяца. Но почти сразу у нее начались проблемы с выполнением обязанностей.
— Через полмесяца работы она после возврата термосов с остатками гречневой каши не помыла их, оставив на два дня, что является грубым нарушением санитарных правил. Дополнительно в приказе о нарушении трудовой дисциплины и невыполнении возложенных трудовых обязанностей работодатель указывал, что женщина систематически опаздывает на работу. Тогда за перечисленные нарушения ей было объявлено замечание, — объяснили в пресс-службе Мариинского городского суда.
Ещё через месяц был издан приказ о невыполнении обязанностей из-за того, что женщина находилась на рабочем месте в украшениях, в кольцах и серьгах.
— Тем самым, по мнению работодателя, ею были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, — добавили в суде.
Вскоре женщину предупредили, что уволят ее в течение трех дней. После разговора с работодателем у сибирячки поднялось давление, и она ушла на больничный. В итоге она оказалась в больнице, где лечилась с апреля по май. На работу выйти она уже не смогла, так как ей сказали, что уволена. Сибирячка с этим не согласилась и пошла в суд.
— Суд установил, что на дату приказа об увольнении женщина являлась временно нетрудоспособной и предпринимала меры для сообщения работодателю о данном обстоятельстве (пыталась дозвониться до директора учреждения). Однако работодатель на момент издания приказа не убедился в выздоровлении работника, — отметили в суде. — Также суд оценил сами события, на основании которых произошло увольнение, и пришёл к выводу, что мытьё посуды в украшениях (кольца, серьги) не может быть признано в качестве фактов нарушения истцом своих трудовых функций.
Женщину по решению суда восстановили в должности мойщицы и выплатили 60 тысяч рублей за вынужденный прогул. Обжаловать решение работодателю не удалось.
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