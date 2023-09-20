Мойщицу посуды уволили из-за работы в серьгах — что решил суд спустя полгода разбирательств

— Тем самым, по мнению работодателя, ею были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, — добавили в суде.

Вскоре женщину предупредили, что уволят ее в течение трех дней. После разговора с работодателем у сибирячки поднялось давление, и она ушла на больничный. В итоге она оказалась в больнице, где лечилась с апреля по май. На работу выйти она уже не смогла, так как ей сказали, что уволена. Сибирячка с этим не согласилась и пошла в суд.