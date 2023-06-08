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Баристу уволили из новосибирского кафе после отзыва на «Флампе» - он нахамил клиентке, которая испугалась собаки

Представители кофейни Blackwood проверили информацию от посетительницы

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Пользователь Flamp.ru пожаловалась на неуважительное поведение баристы (на фото слева). Он встал на сторону мужчины с собакой, которая напугала детей

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В Новосибирске сотрудника кофейни Blackwood на Владимира Заровного уволили после рассмотрения негативного отзыва, который посетительница оставила на Flamp.ru. Проведенная проверка показала, что клиентка не приукрасила, а наоборот, чуть сгладила произошедшее с ней утром 7 июня.

Пользователь с Flamp с ником «I am Tuni» написала на сайте, что часто бывает в Blackwood, накануне она пришла туда на завтрак всей семьей. На момент их визита в зале находились две собаки (вход с ними в Blackwood не возбраняется, кофейня позиционирует себя как догфрендли).

— Зашли с двумя детьми, при входе ближайшая к нам собака начала лаять и кидаться на детей. Хозяин придерживал собаку на поводке, но она лаяла и прыгала, была в ярости. Дети напугались. Сделали парню, который был с собакой, замечание, что нужно надевать намордник, чтобы она не кидалась на людей и на детей тем более, — написала I am Tuni.

По словам женщины, при оформлении заказа бариста заступился за хозяина лающей собаки.

— Начал на меня наезжать, сказал у нас с собаками вообще-то можно. Я говорю: "Я с этим не спорю, но она должна быть в наморднике". Он говорит:«нет не должна, она на поводке. И не нужно тут делать замечания! вы эту собаку вообще видели? Ей не нужен намордник!». Говорю, видела, она большая и кидалась на моих детей. Бариста заявил, что ему больше не о чем со мной разговаривать. Девушка, которая стояла с ним на кассе, пыталась сгладить конфликт: дала нам печенье с собой, сделала красивый узор на кофе. Но этим стереть впечатления от диалога с баристой не удалось, — подытожила свой отзыв гостья.

В кофейне Blackwood отследили отзыв и оперативно проверили ситуацию и вынесли решение.

— Человек более не является частью команды не потому, как вы выразились, что претензия была необоснованна, а по причине вседозволенности выражений, отпущенных в адрес гостя. К нашему сожалению, диалог, который был описан выше, не только является достоверным, но и даже скрашен в пользу сотрудника, — таким был ответ кофейни на отзыв клиентки.

Во время подготовки материала журналист НГС обратился к представителям, чтобы уточнить, хочет ли компания добавить что-то к своему ответу. Дополнительной информации Blackwood не предоставил.

Ранее жительница Новосибирска заявила об угрозах со стороны клиники «Подружки», на которую она написала негативный отзыв после неудачной лазерной эпиляции.

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