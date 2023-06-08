Баристу уволили из новосибирского кафе после отзыва на «Флампе» - он нахамил клиентке, которая испугалась собаки

По словам женщины, при оформлении заказа бариста заступился за хозяина лающей собаки.



— Начал на меня наезжать, сказал у нас с собаками вообще-то можно. Я говорю: "Я с этим не спорю, но она должна быть в наморднике". Он говорит:«нет не должна, она на поводке. И не нужно тут делать замечания! вы эту собаку вообще видели? Ей не нужен намордник!». Говорю, видела, она большая и кидалась на моих детей. Бариста заявил, что ему больше не о чем со мной разговаривать. Девушка, которая стояла с ним на кассе, пыталась сгладить конфликт: дала нам печенье с собой, сделала красивый узор на кофе. Но этим стереть впечатления от диалога с баристой не удалось, — подытожила свой отзыв гостья.

