freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 96.65
eur 103.09
СрочноРоспотребнадзор предупредил о новом ковиде
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету и мобилизации. Выясняем, что это за работа и сколько за нее платят

По всей стране открыли тысячи подобных вакансий. В прошлый раз подобный всплеск случился осенью 2022 года

982

В России значительно увеличилось число вакансий для специалистов по воинскому учету и мобилизационной работе

Поделиться

В России снова увеличилось число вакансий для специалистов по воинскому и мобилизационному учету. Впервые это произошло год назад, вскоре после объявления частичной мобилизации в России. Следующий всплеск эксперты обнаружили в апреле 2023 года, но нынешнее число подобных вакансий значительно превышает все предыдущие показатели.

Мы решили разобраться, в чём заключается суть этой работы и сколько готовы платить соискателям в Москве и в других регионах. Рассказываем, что об этом известно.

Какие вакансии размещают в интернете

Специалистов по воинскому учету ищут по всей стране: на одном из крупнейших сервисов по поиску работы размещено почти 2 тысячи вакансий на территории России. Такие работники нужны как в больших городах, так и в отдаленных поселениях.

Например, кадровик с подобной специализацией требуется в администрацию Мшинского сельского поселения в Ленинградской области. За полную занятость здесь готовы платить от 16 тысяч рублей до вычета налогов. Специалисту придется ставить граждан на воинский учет, корректировать все данные, а также готовить распоряжения и постановления «на особый период». Что под ним подразумевается, в тексте объявления не уточнили.

Поделиться

Подобная вакансия есть и в почтовом офисе в Ижевске: специалисту готовы платить от 26 тысяч рублей на руки за ведение воинского учета и «мобилизационную подготовку».

Кроме того, специалиста непосредственно по мобилизационной работе ищут в департаменте региональной безопасности Брянской области. Соискатель должен уметь разрабатывать мобилизационные документы и выполнять «спланированные мобилизационные мероприятия», а также вести воинский учет во время мобилизации. За это ему готовы платить от 30 до 35 тысяч рублей.

Поделиться

Нередко такие вакансии встречаются и в образовательных учреждениях: так, Чебоксарский техникум предлагает подобному специалисту от 17 тысяч рублей, а университет в Хабаровске — 30 тысяч рублей.

Поделиться

Что происходит в Москве

До начала спецоперации в столице число подобных вакансий на сайтах по поиску работы было небольшим: от 10 до 16 объявлений в месяц. Резкий скачок произошел в конце сентября 2022 года: после объявления частичной мобилизации их стало 99, а в октябре случился пик — 174 вакансии.

Позднее их число снизилось до 80–90 в месяц, а весной этого года снова поднялось до 156. Сейчас же, в сентябре 2023 года, на сайте отображается 362 вакансии в столичном регионе — это число можно назвать рекордным.

Уровень зарплат в Москве, как и во многих других сферах, значительно отличается от региональных. Например, ведомственная охрана правительства Москвы ищет ведущего специалиста военно-учетного бюро с опытом работы от трех лет и готова предложить гораздо более высокий доход: от 130 тысяч рублей на руки. Спектр обязанностей приблизительно такой же, как и в других местах: постановка и снятие сотрудников с учета, коммуникация с комиссариатами, отчетность, бронь и оповещение работников о повестках.

Требования на этой позиции несколько выше, чем в других местах: соискатель должен предоставить диплом о высшем образовании. Правда, желаемый профиль не указан — вероятно, на работу могут принять не только выпускников военных вузов.

Поделиться

Аналогичная вакансия есть и в сети частных клиник Москвы. Здесь за такую работу готовы платить от 114 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Поделиться

К потенциальной мобилизации готовятся и в нефтегазодобывающей компании. Здесь ищут специалиста по воинскому учету и мобилизационной работе за 100 тысяч рублей на руки. Собственно, заниматься придется всем, что связано с мобилизационной подготовкой: мероприятиями, документами, воинским учетом. Также потребуется оформлять бронь для военнообязанных.

От соискателя требуется стаж подобной работы от трех лет и опыт постановки воинского учета именно в крупной компании от двух лет. Кроме того, в портфолио должны быть успешные кейсы «взаимодействия с военными комиссариатами».

Поделиться

Готовятся к мобилизации?

Власти уверенно заявляют: в настоящее время потребности в мобилизации нет. Об этом недавно сказали и президент страны Владимир Путин, и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

— На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая, — заявил Юрий Швыткин. — Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться.

Президент на подобный вопрос ответил несколько другим образом: он напомнил, что в рамках частичной мобилизации уже призвали 300 тысяч человек, а после этого ряды добровольцев стали пополняться контрактниками.

— У нас за последние 6 месяцев добровольно подписали контракты на службу в ВС РФ 270 тысяч человек. Более того, процесс продолжается, ежедневно 1000–1500 человек приходят для подписания контрактов, — заявил Путин. — И мужики наши, мужики российские, понимая, что их ожидает, идут сознательно и добровольно.

Кроме того, мы поговорили с главой SuperJob Алексеем Захаровым. Он рассказал MKS1.RU, что таких вакансий стало больше, потому что на воинский учет стали обращать внимание не только в больших корпорациях.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— В крупных компаниях воинский учет велся и раньше. В средних и небольших на это закрывали глаза, а сейчас всё приводят в порядок. Именно поэтому таких вакансий стало больше. Но я бы не сказал, что выросло число рабочих мест, скорее к работникам сферы кадрового производства начали предъявлять такие требования.

Что еще почитать

По теме

МобилизацияВоинский учетРаботаКадрыВакансия
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter