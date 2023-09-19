В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету и мобилизации. Выясняем, что это за работа и сколько за нее платят

Мы решили разобраться, в чём заключается суть этой работы и сколько готовы платить соискателям в Москве и в других регионах. Рассказываем, что об этом известно.



Какие вакансии размещают в интернете

Специалистов по воинскому учету ищут по всей стране: на одном из крупнейших сервисов по поиску работы размещено почти 2 тысячи вакансий на территории России. Такие работники нужны как в больших городах, так и в отдаленных поселениях.