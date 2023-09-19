В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету и мобилизации. Выясняем, что это за работа и сколько за нее платят

В России снова увеличилось число вакансий для специалистов по воинскому и мобилизационному учету. Впервые это произошло год назад, вскоре после объявления частичной мобилизации в России. Следующий всплеск эксперты обнаружили в апреле
Мы решили разобраться, в чём заключается суть этой работы и сколько готовы платить соискателям в Москве и в других регионах. Рассказываем, что об этом известно.
Какие вакансии размещают в интернете
Специалистов по воинскому учету ищут по всей стране: на одном из крупнейших сервисов по поиску работы размещено почти
Например, кадровик с подобной специализацией требуется в администрацию Мшинского сельского поселения в Ленинградской области. За полную занятость здесь готовы платить от
Подобная вакансия есть и в почтовом офисе в Ижевске: специалисту готовы платить от
Кроме того, специалиста непосредственно по мобилизационной работе ищут в департаменте региональной безопасности Брянской области. Соискатель должен уметь разрабатывать мобилизационные документы и выполнять «спланированные мобилизационные мероприятия», а также вести воинский учет во время мобилизации. За это ему готовы платить от 30 до
Нередко такие вакансии встречаются и в образовательных учреждениях: так, Чебоксарский техникум предлагает подобному специалисту от
Что происходит в Москве
До начала спецоперации в столице число подобных вакансий на сайтах по поиску работы было небольшим: от 10 до
Позднее их число снизилось до 80–90 в месяц, а весной этого года снова поднялось до 156. Сейчас же, в сентябре
Уровень зарплат в Москве, как и во многих других сферах, значительно отличается от региональных. Например, ведомственная охрана правительства Москвы ищет ведущего специалиста военно-учетного бюро с опытом работы от трех лет и готова предложить гораздо более высокий доход: от
Требования на этой позиции несколько выше, чем в других местах: соискатель должен предоставить диплом о высшем образовании. Правда, желаемый профиль не указан — вероятно, на работу могут принять не только выпускников военных вузов.
Аналогичная вакансия есть и в сети частных клиник Москвы. Здесь за такую работу готовы платить от
К потенциальной мобилизации готовятся и в нефтегазодобывающей компании. Здесь ищут специалиста по воинскому учету и мобилизационной работе за
От соискателя требуется стаж подобной работы от трех лет и опыт постановки воинского учета именно в крупной компании от двух лет. Кроме того, в портфолио должны быть успешные кейсы «взаимодействия с военными комиссариатами».
Готовятся к мобилизации?
Власти уверенно заявляют: в настоящее время потребности в мобилизации нет. Об этом недавно сказали и президент страны Владимир Путин, и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
— На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая, — заявил Юрий Швыткин. — Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться.
Президент на подобный вопрос ответил несколько другим образом: он напомнил, что в рамках частичной мобилизации уже призвали
— У нас за последние
Кроме того, мы поговорили с главой SuperJob Алексеем Захаровым. Он рассказал MKS1.RU, что таких вакансий стало больше, потому что на воинский учет стали обращать внимание не только в больших корпорациях.
новость из сюжета
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— В крупных компаниях воинский учет велся и раньше. В средних и небольших на это закрывали глаза, а сейчас всё приводят в порядок. Именно поэтому таких вакансий стало больше. Но я бы не сказал, что выросло число рабочих мест, скорее к работникам сферы кадрового производства начали предъявлять такие требования.
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