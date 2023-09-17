«Некоторые растения стоят как подержанная машина»: как бывший бариста стал спасателем-ботаником

Многие думают, что нет ничего проще, чем посадить цветок. И зря. За этим процессом стоит целая цепочка действий, от правильности выполнения которых зависит судьба растения. Как минимум — вырастет оно или нет. За плечами
Александр начал заниматься растениями около трех лет назад. Как говорит он сам: «Идея пришла спонтанно». Сначала парень просто принимал цветы в подарок, ставил на окно и поливал без фанатизма: стоит — и слава богу. Но со временем растений становилось всё больше и больше, Александр неожиданно для себя начал покупать цветы в магазинах, и спустя год молодой человек основательно занялся комнатными растениями, сам того не заметив. Например, однажды озеленитель принес увядающую драцену из подъезда и привел ее в чувства.
— Я никогда не сказал бы, что мне нравятся растения. Когда я учился в школе, биология была самым страшным предметом для меня, а самый нелюбимый раздел в ней был связан с растениями, — смеется Александр. — Спустя год я начал более-менее разбираться в растениях, отслеживать их состояние. Мне стало интересно: почему этот цветок вот здесь чувствует себя плохо, а вот здесь — хорошо. Может быть, его надо по-другому поливать?
В январе 2023 года Александра, как говорит он сам, «переклинило». Что произошло, молодой человек до сих пор не понимает, но тогда он начал один за другим носить растения домой. Так коллекция выросла с 30 до 50 растений, а буквально несколько месяцев назад она насчитывала 180–190 позиций. Некоторые из растений Александр в итоге подарил своим друзьям, еще часть отдал соседям: молодой человек выставил коробку с горшочками около подъезда, спустя час она была уже пуста. Сейчас в коллекции озеленителя 80–100 растений. Среди них есть банан, купленный в дендрарии Управления зеленого строительства города. Это любимое растение Александра.
— С февраля я начал задумываться над погружением в тему, потому что растения начали очень сильно заполнять мой дом. А раз их так много, нужно получше разобраться в том, как всё устроено и работает. Я начал искать информацию в интернете, заходил на первые три ссылки — если мне подходило это, то изучал. Только потом выяснилось, что это было моей большой ошибкой, — признаётся озеленитель. — Меня начали спрашивать в социальных сетях об уходе за растениями. У меня была большая база знаний, поэтому я отвечал. Сначала рассказал одному, потому — второму, там подтянулся третий. Со временем таких людей стало больше.
Услуги Александра пользуются большой популярностью среди женщин, именно они более склонны заниматься растениями. Мужчин несильно привлекает такое хобби. Александр складывает материал для работы в свой рюкзак и мчит на помощь на своем велосипеде. Кроме инструментов и расходников, у озеленителя всегда с собой несколько
— Мой выезд стоит 1000 рублей. Я осматриваю растения и консультирую. Например, если требуется пересадка и человек готов на нее, то это еще плюс к сумме. Этот плюс зависит от размера растения. Если мне надо пересадить хлорофитум высотой 50 сантиметров, я возьму за это
Уход за растениями — основной доход Александра. Стабильно он получает от 40 до
— Я веду весь учет доходов и расходов на протяжении нескольких лет. Если раньше я мог отдать
Самая частая проблема, с которой Александр сталкивается в своей работе, — это когда клиенты прочитали об уходе за растением в интернете. Всё потому что информация везде разная. И зачастую — недостоверная.
— Не так давно я ездил на пересадку суккулентов к своей подруге. Она сказала, что не знала о том, что им нужно много света. Я спросил ее: «Почему?» Она: «Ну они же тенелюбивые». Тенелюбивых растений нет — это раз. Во-вторых, все растения занимаются такой вещью, как фотосинтез. Это, по сути, еда. Вы сядьте в комнате и не ешьте месяц, и мы посмотрим, что с вами будет, — говорит озеленитель. — Растения все живые. У них происходит огромное количество биологических и химических процессов, которые у всех практически одинаковые, но они все проходят, они все важны. Свет — это важная часть для жизни растения. Его нужно обеспечивать не много, не мало, а столько, сколько нужно.
Еще одна из проблем: многие не понимают того, чем занимается озеленитель.
— Многие не понимают, что растение легко убить. Хватает буквально двух недель для того, чтобы растение могло окончательно умереть, — рассказывает Александр. — Люди думают, что если я приду к ним, они заплатят мне, то за два дня их растение вернется в былую форму. Но это не работает так. На нескольких объектах, которые я веду, только сейчас, спустя три-четыре месяца работы с ними, растения начали приходить в себя.
Первым крупным клиентом Александра стал один красноярский бар. Управляющая попросила озеленителя осмотреть цветы заведения, потому что те начали умирать. Молодой человек подумал, что всё ограничится одной консультацией, но в итоге пересадил там все цветы. Так началось его сотрудничество с баром, теперь он ухаживает за растениями заведения на постоянной основе и получает за это деньги. Спустя время таких клиентов стало еще больше. Теперь в копилке Александра и другие заведения — кофейня, винный бар, музыкальный магазин.
— Я думал, что это будет одноразовая акция. То есть я приду, расскажу о том, как и что делать, и уйду. Я подумал: «У меня есть свободное время, поэтому я могу прийти раз в неделю и получить деньги за свою работу», — рассказывает Александр. — Со временем это начало более активно развиваться. Например, один ресторан предложил мне озеленить его летнюю террасу, а я никогда не занимался этим. Но мне всё равно заплатили деньги и попросили вырастить 23 горшка с декоративными злаками. Я рано посадил, расти всё начало в мае. Всё это было на моем маленьком балконе, я собрал все 23 горшка больших размеров — они буквально стояли друг на друге. У меня невозможно было передвигаться по балкону, то есть, для того чтобы попасть в другую часть балкона, мне надо было горшки оттуда переставить в другое место. Было весело.
Чтобы выйти на клиентов рангом выше, Александр занялся поиском мест, в которых учат озеленителей. Из офлайна в Красноярске были только школы флористов — это молодому человеку не подходило. Найти то самое ему помогла обычная реклама в социальных сетях.
— На тот момент я сидел в очень большом количестве цветочных групп, в одной из них я наткнулся на ссылку с бесплатным вебинаром. В нем мой будущий преподаватель рассказывала о профессии озеленителя и ее востребованности. Именно так я узнал о том, что в принципе есть такая профессия, — делится Александр. — Там же я узнал и том, что школа предоставляет диплом гособразца после обучения, то есть то, что мне нужно было для работы с клиентами, которым важно наличие у такого специалиста, как я, такого документа. Я подумал: «Была ни была» — и оплатил обучение, обошлось оно мне в
Обучение длится четыре месяца. Сейчас Александр изучает не только уход за растениями, но и так называемый блок коммерции, то есть как правильно составлять договоры и сметы, выставлять счета. Через месяц молодой человек уже получит заветный документ.
— Мое обучение началось с того, как ухаживать за растениями. У меня произошло полное переосмысление всех растений. Если раньше для того, чтобы узнать, как ухаживать за растениями, я мог воспользоваться своим опытом или просто загуглить, то теперь мне достаточно знать регион, где оно растет (это самое важное), и к какому семейству оно принадлежит. Например, возьмем монстеру. Она растет в верхах тропического леса. Что это значит? Высокая влажность, высокое количество осадков и очень большое количество растений. Если монстере очень мало света, она очень вытянутая и сопливая, маленькая. Или калатея. Она растет в нижнем ярусе тропического леса и достаточно теневыносливая, то есть ее уже не поставишь на подоконник. Или кактусы. Многие люди считают, что его можно поставить куда угодно, якобы ему всё равно где расти. Ребят, кактусы растут в пустыне, где солнечный день длится 16–18 часов, поэтому если вы поставите кактус на подоконник, ему всё равно будет мало света. А если поставите еще дальше от окна, то сделаете ему только хуже.
В будущем Александр хочет заниматься коллекционированием редких растений.
— Если мы заходим в специализированные магазины или отделы, цена на растение может достигать
Топ советов от озеленителя Александра Пфляума, чтобы ваши растения чувствовали себя лучше
- Любите растения. Это живые существа, у которых есть свои потребности. Давайте им доступ к свету. Если не знаете, сколько его нужно цветку, то загуглите, где он растет. Например, если он растет в тени, то уберите его от прямых солнечных лучей, но ни в коем случае не ограничивайте в свете.
- Выбирайте несколько источников. Если гуглите уход за растением, то смотрите разные источники. Если как минимум в трех из них более-менее одинаковая информация, то берите на вооружение.
- Поливайте растения. Не составляйте никаких графиков, уделяйте растениям по 10 минут каждый день. Засовывайте палец в горшок, и если горшок просох на одну треть, то растение можно поливать.
- Удобряйте растения. Каждые две недели начиная с весны и заканчивая началом осени. Никакой органики: скорлупы, банановой кожуры, навоза и тем более пива! Купите минеральные удобрения — это самое лучшее решение.
- Не используйте уличную землю. Во-первых, вы никогда не знаете о том, что в этой земле находится. Из самого безобидного в ней могут оказаться червячки и паутиные клещи, из самого страшного — так называемая нематода, от которой нет препарата. Поэтому цветок пойдет сразу на выброс, потому что он всё равно умрет.
- Не ставьте магазинные букеты рядом с домашними растениями. Потому что на них могут быть вредители, как минимум — паутинный клещ, который придется выводить на протяжении не менее чем трех-четырех недель.
— Я хочу донести до людей, что растения — это живые существа. Это не просто декор, который ты можешь поставить и забыть, — говорит Александр. — Оно чувствует. Если ты забыл про него, например, забыть полить, то оно даст знать об этом, оно начнет подыхать. Это как с животными, это просто нужно понять, что они не скажут никогда спасибо, они никогда не поблагодарят. Это про тему безусловной любви, то есть без каких-либо условий. Я сделаю всё что угодно для растений, но я не жду ответа на свою любовь. Не нужно думать о том, что вы поставили, что что-то растет там. Нужно действительно ухаживать. У них есть свои потребности, которые нужно удовлетворять. Если кто-то тоже хочет быть озеленителем, то без любви к растениями это будет сложно.