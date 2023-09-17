«Некоторые растения стоят как подержанная машина»: как бывший бариста стал спасателем-ботаником

— Мой выезд стоит 1000 рублей. Я осматриваю растения и консультирую. Например, если требуется пересадка и человек готов на нее, то это еще плюс к сумме. Этот плюс зависит от размера растения. Если мне надо пересадить хлорофитум высотой 50 сантиметров, я возьму за это 150 рублей . А если фикус высотой три метра, то это уже 900 рублей, — поясняет Александр. — Пересадка — самая дешевая услуга, а вот обработка от вредителей — самая дорогая, потому что сложная. Если взять мелколистный фикус Бенджамина, который надо обработать от паутинного клеща, — там реально надо пройти каждый листочек. Это раз. Во-вторых, это работа с опасными химикатами. Здесь отмечу, что я работаю с химикатами, с которыми можно работать в закрытых помещениях: третьего и четвертого классов.



Уход за растениями — основной доход Александра. Стабильно он получает от 40 до 60 тысяч рублей в месяц, но иногда эта сумма достигает отметки в 70 тысяч . И это без учета расходных материалов — как минимум, грунта, почвоулучшителей, разрыхлителей и, например, кокосового субстрата. Стоимость этих расходников растет не по дням, а по часам, поэтому сейчас озеленитель думает поднять стоимость своих услуг.

