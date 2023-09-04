Как уволить прокурора: высокопоставленного силовика выгнали из органов из-за долгого лечения после инсульта — он готов судиться

Кто есть мистер Фомин?

С Александром Фоминым мы встретились утром в кафе. Он заказал себе чай с молоком и со стороны был похож скорее на айтишника, чем на силовика: аккуратная причёска, очки, поло. Недавнее правоохранительное прошлое в нём выдала манера вести разговор: с изобилием юридических терминов, строго по фактам, с подтверждающими документами. Шутка ли — более 19 с половиной лет работы в органах прокуратуры. Женат, двое детей.

Фомин начал карьеру с обычного следователя, дослужился до должности заместителя районного прокурора, в которой отработал семь лет. За последние годы через него прошли сотни уголовных дел и процессуальных проверок. Работа связана со стрессами, которые так или иначе оказывали влияние на состояние здоровья.