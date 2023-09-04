Как уволить прокурора: высокопоставленного силовика выгнали из органов из-за долгого лечения после инсульта — он готов судиться

Заместителя прокурора Дзержинского района Новосибирска Александра Фомина уволили за то, что он больше 4 месяцев не выходил на работу по состоянию здоровья. В ноябре прошлого года у него случился инсульт, после которого силовик восстанавливается до сих пор. Но начальство посчитало, что лечение затянулось. Теперь уже бывший зам районного прокурора собирается оспорить увольнение в суде, а также ищет справедливости в Генпрокуратуре и у депутатов Госдумы. Обычно кадровые передряги остаются внутри надзорного ведомства: сор из избы выносят крайне редко. Поэтому ситуацию можно назвать в своем роде уникальной. Детали изучил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
Кто есть мистер Фомин?
С Александром Фоминым мы встретились утром в кафе. Он заказал себе чай с молоком и со стороны был похож скорее на айтишника, чем на силовика: аккуратная причёска, очки, поло. Недавнее правоохранительное прошлое в нём выдала манера вести разговор: с изобилием юридических терминов, строго по фактам, с подтверждающими документами. Шутка ли — более 19 с половиной лет работы в органах прокуратуры. Женат, двое детей.
Фомин начал карьеру с обычного следователя, дослужился до должности заместителя районного прокурора, в которой отработал семь лет. За последние годы через него прошли сотни уголовных дел и процессуальных проверок. Работа связана со стрессами, которые так или иначе оказывали влияние на состояние здоровья.
— В ноябре 2022 года на рабочем месте почувствовал себя плохо: онемела левая сторона тела, стало все расплываться в глазах, качало при ходьбе. Коллега довез домой, после этого стало хуже. Первый раз в жизни вызвал скорую помощь, меня госпитализировали в ГКБ №1, где был поставлен диагноз — ишемический инсульт с формированием кисты в головном мозге, — рассказал Фомин в беседе с корреспондентом НГС.
Ишемический инсульт — массивное поражение головного мозга в результате нарушения нормального кровообращения (инфаркт мозга). Является одной из ведущих причин смертности во всем мире, а также главной причиной инвалидности либо длительной нетрудоспособности. Ранний период реабилитации составляет 6 месяцев, опасный длится до года.
У Фомина начался долгий процесс лечения и реабилитации, которые должны были вернуть его к обычной жизни.
«Это было похоже на физическое уничтожение»
По словам Александра, спокойно восстановиться после инсульта ему не дали коллеги, которые постоянно ему названивали. Во время лечения в стационаре, уверяет Фомин, ему звонили сотрудники областной прокуратуры: один постоянно спрашивал, когда он закроет больничный, другой подчеркивал, что Фомин заболел в неподходящее время, третий активно выяснял, в какой больнице Александр проходит лечение, и как долго еще будет лечиться. Фомин отвечал, что срок его больничного определяет лечащий врач, который на тот момент не мог назвать конкретную дату закрытия больничного — предстояла долгая реабилитация, исход которой предсказать невозможно.
— В апреле 2023 года позвонил начальник отдела кадров Николай Архипов и заявил, что у руководства появились основания уволить меня в связи с отсутствием на службе свыше 4 месяцев по причине нетрудоспособности. Я ему сообщил, что у меня случился ишемический инсульт, сейчас идет реабилитация, и что я физически не могу выйти на работу. У меня сохранялся паралич руки и лица, развилась амнезия, быстрое утомление, я тяжело соображал, до сих пор плохо ходил, так как качало при ходьбе и расплывалось зрение, а мне предлагали принимать решения по уголовным делам, в том числе, утверждать обвинительные документы. Я не мог взять на себя такую ответственность — от этого зависели судьбы других людей — отметил Фомин.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» предполагает увольнение сотрудника прокуратуры в том случае, если он отсутствует на службе более 4 месяцев в связи с временной нетрудоспособностью. При этом подчеркивается, что исключением являются заболевания, срок лечения которых может превышать четыре месяца. В таком случае место работы сохраняется за прокурорским работником на весь период болезни. Федеральным законом и приказом Минздрава продолжительность непрерывного лечения инсульта и его последствий предполагает до 10 месяцев, срок которого определяет лечащий врач и врачебная комиссия с учетом состояния пациента.
Александр Фомин уверяет, что, услышав о возможном увольнении, разнервничался и начал переживать, что потеряет работу. Новый стресс негативно сказался на самочувствии. В этот же день он обратился к лечащему врачу с просьбой закрыть больничный, но медик отказалась, подчеркнув, что нервное напряжение может обернуться приступом и, как следствие, инвалидностью или даже смертью. По словам Фомина, риск нового удара был велик, поскольку у него на тот момент сохранялись все симптомы: сильная головная боль, скачки давления, тошнота.
— Очередные скачки давления, которые я не мог стабилизировать препаратами самостоятельно, заставили меня экстренно госпитализироваться в ГКБ №12. Врач назначил курс из 10 капельниц, уколы, таблетки. Через несколько дней утром заходит тот же врач и говорит: «Я вас сегодня выписываю». Я спрашиваю: «Я выздоровел? Лечение уже закончили?» Он отвечает: «Нет, вынуждены так сделать», — рассказал Фомин.
Позже медик, по словам зампрокурора, признался, что принять решение о преждевременной выписке его вынуждает руководство больницы, которому, в свою очередь, якобы задачу поставили еще выше. Фомин уверен, что вмешалась прокуратура области.
— Мне опять стало плохо, резко поднялось давление. Я захожу к врачу в ординаторскую, говорю: «Мне где лечиться с таким давлением после инсульта? Вы сейчас мне второй инсульт сделаете!» Я пригрозил устроить скандал: вызвать скорую в больницу, обратиться в СМИ, позвонить на горячую линию Минздрава и т.д. Потом ко мне зашла медсестра и сказала, что выписывать меня не будут, — рассказал Фомин.
После инцидента зампрокурора осмотрел консилиум из четырех врачей, который пришёл к выводу, что его выздоровление идёт не лучшим образом. По словам Фомина, на это обстоятельство в первую очередь указал невролог, который связал замедленную реабилитацию со стрессами и тревожностью. Через неделю зампрокурора выписали из ГКБ №12 с открытым больничным. Его лечением занялась врач поликлиники по месту жительства. Терапевт, которая, по словам Фомина, на первом приёме внимательно отнеслась к нему, встретила радушно и выписала пачку направлений к специалистам, через несколько дней кардинально изменила свое поведение.
— Я прихожу на прием, она мне дежурным голосом: «Какие жалобы? Лечение помогает?» Говорю: «Не совсем». Она мне: «У вас нет показаний к продлению больничного». Понимая, что кто-то мог оказать воздействие, я спросил «Вам кто-то позвонил? Кто-то дал соответствующее указание?» Она говорит: «Никто не давал». В итоге выписала меня с повышенным давлением и выраженными постинсультными симптомами, — отметил бывший силовик.
На тот момент Александр уже направил жалобу на вмешательство третьих лиц в его лечение.
— Это стало уже похоже не на навязчивые попытки увольнения, а на физическое уничтожение, — подчеркнул Фомин.
4 мая, до конца не оправившись от инсульта, уверяет Фомин, он вышел на службу. Жалоба, которую он направлял в Генпрокуратуру на действия своего руководства, была спущена в новосибирскую прокуратуру. В ответе, который пришёл Фомину (имеется в распоряжении редакции), говорится, что нарушений при взаимодействии начальника отдела кадров прокуратуры НСО и заместителя министра здравоохранения области не имеется. Бывший зампрокурора теперь недоумевает, на основании какой нормы закона осуществлялось «взаимодействие».
Уволить нельзя оставить
В первый рабочий день Фомина, по его словам, прокурор Дзержинского района Игорь Пуцын заявил Александру, что не имеет к нему претензий и попросил его найти компромисс с руководством облпрокуратуры, предложив стать посредником в их общении.
— Вечером мне звонит Пуцын и говорит, что прокурору области Александру Бучману доложили, что я вышел на работу. Бучман якобы заявил, что не против, чтобы я работал, но я должен отозвать жалобу из Генеральной прокуратуры. При этом меня привлекут к дисциплинарной ответственности и проведут внеочередную аттестацию на соответствие занимаемой должности. Мне были запрещены психоэмоциональные нагрузки. Я понимал, что не переживу этого просто физически, — отметил Фомин.
После этого состояние зампрокурора, по его словам, снова ухудшилось. Чтобы избежать повторения ситуации с лечением в государственных клиниках, Фомин обратился в частную. Лечение продолжается до сих пор. 5 июля Александр Фомин, находясь на больничном, был уволен из органов прокуратуры «в связи с длительным отсутствием на службе по причине нетрудоспособности».
— Сведений, указывающих на наличие у Фомина А.В. увечий профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, связанного с исполнением служебных обязанностей, а также заболевания, при котором законодательством РФ установлен более длительный срок сохранения работы (должности), не имеется, — говорится в приказе (есть в распоряжении редакции).
Фомин считает приказ незаконным.
Продолжение следует
Редакция НГС отправила официальный запрос в Министерство здравоохранения с просьбой объяснить взаимодействие с региональной прокуратурой на тему лечения зампрокурора Фомина, о котором говорится в ответе Фомину из Генпрокуратуры. В министерстве отвечать на вопросы отказались.
— Все вопросы, касающиеся лечения гражданина, относятся к полномочиям его лечащего врача и не относятся к деятельности областного исполнительного органа государственной власти, которым является министерство здравоохранения Новосибирской области, — говорится в ответе на запрос.
В прокуратуре Новосибирской области тоже отказались обсуждать ситуацию с увольнением зампрокурора Дзержинского района.
— Запрашиваемая вами информация в отношении Фомина А.В. не связана с деятельностью прокуратуры, — говорится в официальном ответе за подписью начальника отдела кадров Николая Архипова.
Александр Фомин обжаловал приказ о своём увольнении и подал иск в Ленинский суд, в котором просит восстановить его в должности. При этом он требует, чтобы решение по его делу приняли в другом регионе, поскольку опасается, что бывшие коллеги могут повлиять на процесс в Новосибирске.
— Я имею выслугу по службе более 19 с половиной лет, до выхода на пенсию мне оставалось менее полугода, но работодатель явно не захотел мне предоставить такой возможности. Приказ о моем увольнении не только незаконен, но и не справедлив, да и просто так нельзя поступать с моральной точки зрения. Это неправильно, — негодует Фомин.
Параллельно он написал обращения в Генпрокуратуру, депутатам Госдумы Дмитрию Савельеву и Александру Хинштейну, губернатору Андрею Травникову.
Допив чай с молоком, Александр Фомин намекнул корреспонденту НГС, что готов рассказать истинные причины предвзятого отношения к себе со стороны бывшего руководства, но сегодня он связан подпиской о неразглашении по резонансному уголовному делу. При этом бывший зампрокурора подчеркнул, что охотно поделится информацией после того, как по этому делу будет провозглашён приговор.
В начале года редакция НГС сообщала, что приход в новосибирскую прокуратуру Александра Бучмана обернулся вихрем кадровых перестановок.