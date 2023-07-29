«Украли у тебя — платишь ты»: продавцы сети алкомаркетов рассказали о минусах (и одном плюсе) своей работы

Наша красноярская коллега, корреспондент NGS24.RU поговорила с тремя бывшими сотрудниками местной сети магазинов у дома, где продают алкоголь и продукты. Им обещали карьерный рост, стабильную и высокую зарплату, работу рядом с домом. Но по факту всё оказалось иначе — зарплата в разы ниже, переработки, липовые недостачи.
«Однажды у девочки вообще
3 тысячи вышло»
Анна (имена всех героев мы изменили по их просьбам) проработала кассиром примерно полгода. Девушка увидела объявление на сайте для поиска работы, оно ей показалось заманчивым. Аня позвонила работодателю, прошла собеседование, стажировку и пошла активно трудиться, рассчитывая подняться по карьерной лестнице.
— Расскажи о своей работе.
— Работа сложная, у меня был хороший опыт в торговле, но этот — самый сложный. Ты там работаешь за всех. Помимо того, что ты кассир, так ты еще и охранник, и грузчик, и уборщик. На словах было обещано много — высокая зарплата, карьерный рост, близко к дому и так далее. Но по факту из всего этого я получила лишь пункт «близко к дому», и то потому, что мне повезло. Было еще на этапе созвона с работодателем обговорено, что все переработки оплачиваются, но по факту этих денег никто не видел, а вот кучу штрафов видели все. Текучка кадров огромная, не успеваешь запоминать, как всех зовут, ну а всё потому, что зарплата не соответствует обещанной, еще и работа неблагодарная, вот и уходят все. Ответственность за всю продукцию целиком и полностью ложится на плечи продавца. Разбил — плати, даже если разбил не ты. Принял что-то и в запаре не увидел, что там какой-то товар разбит или бракован, — плати. Украли этот товар у тебя, и на камере ты это не зафиксировал, — платишь тоже ты.
— А плюсы были хоть какие-то?
— Из плюсов я могу назвать только коллектив, а минусы можно долго перечислять. Для меня основными минусами были: не та зарплата, что была обещана, график, отношение, ну еще списания непонятные, штрафы. Просроченная продукция также почти вся списывается на сотрудников, переработки неоплачиваемые. Обещали платить по 40–45 тысяч, по факту выходило 15–20. Иногда 25, если повезет. Однажды у девочки вообще 3 тысячи вышло. Хорошо, что в отделе кадров отпустили более-менее адекватно.
— А какой случай со списанием зарплаты был самым нелепым на вашей точке?
— Был случай, когда девочка одна работала в потоке людей, а тут приехали еще и поставщики, которые дали ей подписать накладную на 30 тысяч, но товара по ней не привезли. Во время ревизии это выявили, но эту накладную повесили на продавца. Позже ревизоры нашли почти весь товар по той самой накладной на складе, но привезли его уже по другой накладной и продали в магазине. А продавец со своей маленькой зарплатой платила за весь тот товар, хотя его и нашли. И списали с нее деньги не по закупочной цене, а по стоимости в магазине.
«Работаешь за всех: грузчик, дворник, уборщица, кассир»
Другая девушка — Виктория (ее имя мы также изменили) — столкнулась с похожей проблемой по выплатам. Вдобавок магазин находился не около ее дома, как обещали на собеседовании, а в часе ходьбы. На автобусе по пробкам выходило еще дольше. На девушку также постоянно вешали недостачи, украденные продукты, разбитые бутылки.
— Расскажи, с чем ты столкнулась на этой работе?
— Начнем с того, что обещают работу ближе к дому, в итоге ни фига не так, приходится идти пешком в холод, в дождь туда почти час, потому что пешком тупо быстрее, чем на автобусе. Приходить к 07:30, так как нужно подтереть холодосы, проверить сроки годности, помыть полы, если вечером не успели, и так далее. График работы — с 08:00 до 23:00, работаешь по 15 часов. Приходишь к 07:30, уходишь как повезет: если кассы начнут виснуть, то можно и в 23:30 уйти, и в полночь. И никто не доплачивает за переработку, всем пофиг.
— Что входило в твои обязанности, о чём не рассказали на собеседовании?
— Приходится очень много таскать тяжестей. Работаешь за всех: грузчик, дворник, уборщица, кассир. Постоянные вычеты из зарплаты, ревизия, просрочка, если воруют товар, то тоже с тебя вычитают, каждый раз что-то новое добавляется. Часть зарплаты приходила на карту, а часть выдавали наличкой. Если у тебя выходной, ты едешь за ней почти в самый конец города, очень долго стоишь в очереди, это может длиться 3–4 часа, и ты это время тратишь, чтобы тупо получить свою же оплату. Из плюсов могу отметить только рабочий коллектив.
— Как быстро приняла решение уйти и как тебя отпустило руководство?
— Да буквально через пару месяцев. Если хочешь уволиться, то нужно будет выслушивать уговаривания, чтобы ты остался. Несколько раз переписывали заявление на увольнение, администратор тупо его не принимал. В итоге я всё же ушла.
«Мы почти без выходных работаем»
Еще одна сотрудница — Анжела (имя изменили) — пока еще работает старшим продавцом в сети. Но уже написала заявление об увольнении и дорабатывает последние дни. Девушка рассказала, что ее часто штрафуют за косяки других сотрудников.
— Расскажи про свой опыт в этой сети.
— Я сначала работала обычным продавцом, потом меня перевели в старшие продавцы, тогда условия, конечно, поменялись. Обещали одну зарплату — в 45–55 тысяч, по факту около 30 выходит, и это у меня, потому что я старший. Все вычеты из-за того, что ты не выполнил план или ревизия подвела, или твой сотрудник не прошел «тайного покупателя» — всё это высчитывается из твоей зарплаты. За опоздания штрафуют сильно: опоздал на пару минут — и минус 1500 рублей. И если у тебя после 12 ночи открыта авторизация, то зарплата за день тебе вообще не зачитывается. То есть ты поработал бесплатно.
— Часто коллектив меняется?
— Да. Очень сильная текучка кадров. Увольняются люди каждый день. В моем магазине девчонки уволились по весне, и вот с конца мая мы до сих пор не можем найти людей. Магазины открываются почти каждый день, а работать некому, и они таскают нас. То есть мы почти без выходных работаем. И если ты смену простоял и не прошел «тайного покупателя», то у тебя минус 2000 рублей и ты в минус ушел. У меня девчонка одна жила в паре километров, работала она... ну около 12 ночи дома она была, а в 07:30 утра ей снова надо быть на работе. А выходных не дают. Она быстро ушла.
— Но хоть какие-то плюсы есть?
— Коллектив. Всё.
— Раз не устраивают условия, почему терпишь?
— Сейчас собираюсь уходить. Дорабатываю последние дни. Я год держалась, но устала. Тут ты и за уборщика, и за грузчика, и много еще за кого. Думала, что-то изменится, но нет.
Редакция NGS24.RU попросила комментарий у представителей сети, но там отказались что-либо комментировать, сославшись на то, что их специалист по работе со СМИ в отпуске.
Ранее мы публиковали рассказ сибирячки, которая поделилась опытом работы в сети «Красное&Белое».