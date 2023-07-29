«Украли у тебя — платишь ты»: продавцы сети алкомаркетов рассказали о минусах (и одном плюсе) своей работы

— Расскажи о своей работе.



— Работа сложная, у меня был хороший опыт в торговле, но этот — самый сложный. Ты там работаешь за всех. Помимо того, что ты кассир, так ты еще и охранник, и грузчик, и уборщик. На словах было обещано много — высокая зарплата, карьерный рост, близко к дому и так далее. Но по факту из всего этого я получила лишь пункт «близко к дому», и то потому, что мне повезло. Было еще на этапе созвона с работодателем обговорено, что все переработки оплачиваются, но по факту этих денег никто не видел, а вот кучу штрафов видели все. Текучка кадров огромная, не успеваешь запоминать, как всех зовут, ну а всё потому, что зарплата не соответствует обещанной, еще и работа неблагодарная, вот и уходят все. Ответственность за всю продукцию целиком и полностью ложится на плечи продавца. Разбил — плати, даже если разбил не ты. Принял что-то и в запаре не увидел, что там какой-то товар разбит или бракован, — плати. Украли этот товар у тебя, и на камере ты это не зафиксировал, — платишь тоже ты.