Умная Маша: красивая программистка — о работе в IT, высоких зарплатах и стереотипах о профессии

Плюсы и минусы работы в сфере IT

Работать в сфере IT — сложно. Знания всегда должны быть актуальными, а технологии очень быстро меняются. Не все новшества можно изучить в процессе работы, поэтому часто приходится заниматься дополнительно, а времени и сил хватает не у всех.

— На работе мы выполняем такие задачи, над которыми нужно хорошо поработать мозгом: найти решение и соблюсти много факторов. Плюсы: моя профессия востребована, с высокой зарплатой, сейчас это очень актуально. Также плюс — возможность делать полезные вещи для пользователей, упростить им жизнь с помощью мобильных приложений. Минус — это очень обширная сфера, невозможно знать всё. Обычно с годами работы ты начинаешь специализироваться только на некоторых направлениях внутри своей сферы, и если вдруг захочешь поменять место работы, то на другом месте могут требоваться другие знания, в которых ты не силен. Поэтому мы стараемся постоянно хотя бы поверхностно изучать новые технологии, — объясняет Мария.

По словам девушки, требования к работе в ее сфере довольно высокие — как для новичков, так и для опытных специалистов. Кроме технических знаний смотрят на так называемые soft skills: как вы находите общий язык, комфортно ли будет с вами работать команде. Эти навыки тоже можно и нужно развивать, а разработчики, как отмечает Мария, часто об этом забывают.