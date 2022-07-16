Умная Маша: красивая программистка — о работе в IT, высоких зарплатах и стереотипах о профессии

Марии Чернядиевой 27 лет, девушка работает в крупной IT-компании. У Марии есть любящий и заботливый муж, два прекрасных кота — Тревор и Кеша, а еще совершенно умилительная собака породы корги по имени Руби. Недавно девушка прибрела четырехкомнатную квартиру по специальной ипотечной программе для айтишников, семья планирует переехать в ближайшем будущем. Корреспондент НГС Алена Золотухина поговорила с Марией о тонкостях и стереотипах самой высокооплачиваемой профессии в стране.
То, что ее жизнь будет связана со сферой IT-технологий, Мария поняла еще в момент покупки первого смартфона: он был на Android, и девушку поразили его возможности. В университете она выбрала направление, связанное с мобильными технологиями. На
— До этого я была практически ноль в программировании, несмотря на то что у нас было изучение языков и в школе, и в университете. Но меня вдохновил интерес делать интересные приложения на Android, плюс мой тогда еще будущий муж уже изучил язык Java, он вызвался мне помочь в обучении, — рассказывает девушка.
Александр и Мария познакомились в университете. Молодой человек учился на факультете информационных технологий и помогал Марии с лабораторными работами.
— Я же ничего не понимала тогда, — смеется Мария. — Он начал изучать программирование гораздо раньше меня, сейчас он главный разработчик fullstack Java, на текущий момент мы работаем в одной и той же компании.
Мария тоже добилась успехов в выбранном направлении. Годы учебы в университете, бессонные ночи, желание изучить и понять принесли плоды. Сегодня Мария Чернядиева работает в крупной компании РТ МИС и уже год занимает позицию Team lead Mobile — руководитель команды мобильной разработки.
— До этого я 5 лет была Android-разработчиком. Моя команда разрабатывает мобильные приложения на платформы Android и iOS для медицинских организаций. У нас есть приложения как для врачей, так и для пациентов с возможностью записаться к врачу. Я работаю удаленно с самого начала пандемии, моя команда — тоже. Большинство коллег работает в Перми, есть ребята из Казани, Москвы и других регионов, — рассказывает девушка.
Мария вспоминает, что первые два года работа и обучение занимали у нее весь день, а иногда и ночь. С опытом работа стала занимать меньше времени, появились свободные часы на себя, семью, хобби и отдых.
— Сейчас у меня остается довольно много времени после работы. С годами начинаешь ценить его и не спускать полностью на работу, так что я стараюсь не перерабатывать более 8 часов в день, хотя это сложно с учетом того, что коллеги живут в других часовых поясах. После работы я провожу время с семьей, готовлю, люблю прокатиться на машине куда-нибудь, погулять с собакой или пройтись по магазинам, — рассказывает Мария.
О стереотипах
Сибирячка рассказывает, что сталкивалась с сексизмом на работе: находятся люди, которые всё еще уверены в том, что в IT женщинам не место, даже несмотря на то, что среди разработчиков много девушек.
— Это мое мнение на основе 6 лет работы в сфере. У коллег бывает недоверие в поручении какой-то тяжелой задачи девушке, а не парню. Это не без основания, у нас всё-таки по-другому работает мозг, но в этом есть свои плюсы. Мы можем увидеть другое решение, найти подход, — считает специалист.
Среди программистов много интровертов — это распространенный стереотип, но, по словам Марии, есть и общительные ребята, они чаще всего становятся лидерами и руководителями.
— Есть стереотип по поводу внешнего вида: чаще всего программисты выглядят и одеваются скромно, предпочитают удобство и комфорт. Забивают на внешний вид те, кто работает днями и ночами. Мое отношение к внешнему виду коллег по сфере спокойное, я уже привыкла. Да и многие привыкли, у нас уже наоборот: если программист выглядит как модель с обложки — это подозрительно, — рассказывает Мария Чернядиева.
Плюсы и минусы работы в сфере IT
Работать в сфере IT — сложно. Знания всегда должны быть актуальными, а технологии очень быстро меняются. Не все новшества можно изучить в процессе работы, поэтому часто приходится заниматься дополнительно, а времени и сил хватает не у всех.
— На работе мы выполняем такие задачи, над которыми нужно хорошо поработать мозгом: найти решение и соблюсти много факторов. Плюсы: моя профессия востребована, с высокой зарплатой, сейчас это очень актуально. Также плюс — возможность делать полезные вещи для пользователей, упростить им жизнь с помощью мобильных приложений. Минус — это очень обширная сфера, невозможно знать всё. Обычно с годами работы ты начинаешь специализироваться только на некоторых направлениях внутри своей сферы, и если вдруг захочешь поменять место работы, то на другом месте могут требоваться другие знания, в которых ты не силен. Поэтому мы стараемся постоянно хотя бы поверхностно изучать новые технологии, — объясняет Мария.
По словам девушки, требования к работе в ее сфере довольно высокие — как для новичков, так и для опытных специалистов. Кроме технических знаний смотрят на так называемые soft skills: как вы находите общий язык, комфортно ли будет с вами работать команде. Эти навыки тоже можно и нужно развивать, а разработчики, как отмечает Мария, часто об этом забывают.
Бывали периоды выгорания, когда или засидишься на не очень интересных проектах или слишком большая нагрузка. Но, как объясняет специалист, ее сфера довольно гибкая, можно поменять работу или договориться с работодателем и поменять проект. О том, чтобы бросить насовсем, Мария не думала — разве что заняться чем-то смежным. Например, вместо мобильной разработки начать писать web-приложения (backend). Многие разработчики, по ее словам, мечтают запустить свой стартап или бизнес.
О зарплате
— Моя текущая зарплата высокая, хотя сейчас можно устроиться на зарплату повыше. Размер зарплаты зависит от компании в первую очередь, я бы так сказала. Они должны быть готовы выделить бюджет на топового специалиста и понимать, зачем он им нужен, какая будет отдача. Во вторую очередь размер зарплаты зависит от навыков кандидата, его опыта. В третью — от soft skills и умения себя «продать». Предел обычно зависит в среднем от рыночной стоимости часа разработчика. Бывают, конечно, случаи, когда соискатели просят невероятные суммы оклада и спустя большое количество времени и собеседований могут найти работодателя, которого это устроит, но большинство оценивает себя по рынку. Максимальные суммы получают мобильные разработчики и разработчики искусственного интеллекта, специалисты по безопасности, а также лиды всех направлений: главные разработчики, тимлиды, архитекторы, — объясняет Мария.
Зарплата Марии — от
Как изменилась сфера сегодня
— Сначала пошатнулся рынок зарплат, потому что программисты часто ориентируются на курс валюты. К тому же многие начали менять место работы, устраиваться в зарубежные компании. В наших компаниях начали активно замещать ПО ушедших компаний на отечественное, а к нему нужно заново привыкать. Но я вижу только перспективы развития IT в нашей стране в связи с этим, тем более сейчас идет большая поддержка от государства в обучении и льготах. Мои знакомые и родственники уже обучаются программированию, — рассказывает Мария Чернядиева.
Покупка квартиры
Не так давно Мария и Александр оформили ипотеку по специальной программе для IT-специалистов. Основное условие — высокая зарплата: от
— Это вторая квартира в ипотеку. У нас есть двушка 60 квадратов почти в центре, а взяли мы побольше,
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