«Плевки в еду — это не выдумка». Откровения повара о работе в дорогих ресторанах и драках на кухне

Поварам периодически оставляют чаевые, но дойдут ли они до нас, решают официанты. Хотя именно от того, как приготовит повар, напрямую зависит, сколько получит официант!



Главное — это шеф-повар

В каждом заведении есть свои особенности, но в целом всё одинаковое: и порядки, и проблемы. Я работал в нескольких ресторанах Москвы и Екатеринбурга, и различий между городами нет совсем. На любой кухне главное — это шеф-повар. Да и не только на кухне.

От шеф-повара зависит целая куча рабочих моментов. Он сглаживает конфликты, мирит поссорившихся и следит за порядком. Например, после инцидента со сковородкой шеф сумел ограничить наше общение с тем официантом, и конфликт был прекращен. Именно шефы видят, кто и как работает, и по заслугам распределяют премии. Ставки у поваров фиксированные, но вот премии индивидуальные. Они зависят как от прибыли заведения, так и от качества твоей работы. Я считаю это правильным.