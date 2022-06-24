«Плевки в еду — это не выдумка». Откровения повара о работе в дорогих ресторанах и драках на кухне
Публикуем честное мнение из самого сердца кулинарной индустрии
Мы продолжаем рассказывать об изнанке различных профессий. Сегодня в рубрике «Что меня бесит» — повар с 13-летним стажем. Он рассказал, почему его работа — это один сплошной стресс, который может довести до инвалидности, и из-за чего на кухне доходит до драк. А также признался, правда ли конфликтным посетителям плюют в еду.
Далее — от первого лица.
«Глушишь стресс алкоголем»
Если ты любишь свою профессию, то работать поваром легко. В дружном коллективе и в хорошем ресторане это приятно, работа превращается в настоящий полет фантазии. Но еще это стресс. Я бы даже сказал дилемма.
Если заведение не пользуется спросом, то много там не заработаешь. Но если оно популярно, то работа становится ужасно стрессовой. Повар весь день на ногах, он носит тяжести, у него нет времени не то что на перекур, а даже чтобы присесть хотя бы на минуточку. Профессиональные болезни поваров — это варикоз, боли в спине, проблемы с давлением. А еще — нервные срывы.
Этот стресс после смен часто пытаются заглушить алкоголем.
К тому же хорошие повара действительно переживают за свою работу. Если посетителю не понравилось блюдо, то повар примет это близко к сердцу. Необоснованные жалобы и претензии каждый раз задевают. Практически всегда их можно было бы избежать, если бы посетитель оставил официанту свои пожелания к блюду. Но высказывать претензии начинают только после его подачи, а тебе остается только стоять и слушать их. Такое может довести и до инсульта. Меня — довело, я получил инвалидность третьей степени.
Радует, что в последнее время к поварам начали относиться более уважительно.
Войны с официантами
Слаженная работа официантов и поваров — редкость. Официанты часто торопят поваров. Лезут под руку, когда ты весь в процессе работы и сосредоточен на куче мелких операций. Но официант стоит рядом, сбивает тебя, ты начинаешь нервничать, а в зале при этом может быть полная посадка, и ты готовишь несколько блюд одновременно, и... И, в общем, тогда трудно оставаться дружным коллективом.
Однажды у меня даже дошло до драки. Был официант, с которым у нас была стойкая личная антипатия. Я стоял у плиты, он начал меня торопить, а скоро и вовсе перешел на личные оскорбления. Тогда я не выдержал — и в него полетела сковородка. Этот снаряд не попал, но с других сторон в официанта прилетели овощи — поддержка от моих коллег. Одним словом, не торопите поваров.
Поварам периодически оставляют чаевые, но дойдут ли они до нас, решают официанты. Хотя именно от того, как приготовит повар, напрямую зависит, сколько получит официант!
Главное — это шеф-повар
В каждом заведении есть свои особенности, но в целом всё одинаковое: и порядки, и проблемы. Я работал в нескольких ресторанах Москвы и Екатеринбурга, и различий между городами нет совсем. На любой кухне главное — это шеф-повар. Да и не только на кухне.
От шеф-повара зависит целая куча рабочих моментов. Он сглаживает конфликты, мирит поссорившихся и следит за порядком. Например, после инцидента со сковородкой шеф сумел ограничить наше общение с тем официантом, и конфликт был прекращен. Именно шефы видят, кто и как работает, и по заслугам распределяют премии. Ставки у поваров фиксированные, но вот премии индивидуальные. Они зависят как от прибыли заведения, так и от качества твоей работы. Я считаю это правильным.
И конечно, шеф-повар держит под контролем работу кухни, подсказывает поварам и управляет официантами, когда те заходят на кухню. Как правило, шефы всегда адекватные и компетентные. Мое личное им спасибо. Равно как и грамотным администраторам, которые следят за процессами в зале и улаживают конфликты с посетителями.
Потому что если у собственника плохое настроение, то оно моментально передается всему персоналу — и работа подкашивается.
Про стереотипы
Плевки в еду — это не выдумка. Но ни один повар такого не сделает, так делают только официанты. И, к счастью, надолго подобные личности в ресторанах не задерживаются.
Кулинария — это творчество, а повара — это художники. В этом есть минус: художника, как известно, каждый обидеть может. Однако есть и плюсы. Дома на кухне многие из нас — настоящие экспериментаторы. Когда тебя не связывает меню, начинается полет фантазии без каких-либо ограничений, ты экспериментируешь со вкусами, сочетаешь несочетаемое. И никто при этом не стоит над душой.
Если бы работать в ресторане можно было так, думаю, это и был бы рай.
СЮЖЕТ
Ранее своими откровениями с нами поделился официант. Парень честно рассказал о гостях, которые бросают в еду мух, уносят вилки и даже освежители из туалетов. Прочитайте также мысли продавца о людях, которые грозятся побить из-за ценника и едят фрукты прямо в магазине. До белого каления клиенты могут доводить и парикмахеров, и ветеринаров, и сотрудниц стрип-клубов.
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