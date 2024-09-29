В Новосибирске водитель «Субару» сбил двух подростков на электросамокате — их отвезли в больницу

В аварии пострадали двое подростков 13 и 16 лет Источник: ГАИ Новосибирска











Вечером 29 сентября в центре Новосибирска водитель автомобиля сбил подростов на электросамокате. Их доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20:15 в Центральном районе. По предварительным данным, 37-летний водитель на автомобиле «Субару Форестер» ехал по улице Гоголя, и в пути у дома №15 при повороте на Каменскую совершил столкновение с прокатным электросамокатом.

Техника, как сообщили в ведомстве, пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП пострадали несовершеннолетний пользователь электросамоката, молодой человек 16 лет, и его пассажир мальчик 13 лет, — сообщили в ведомстве.

Подростков доставили в больницу, характер их травм уточняется. На месте ДТП находится наряд ДПС, сотрудники устанавливают обстоятельства аварии.

По информации 2ГИС, здание по улице Гоголя, 15 расположено вблизи ТРЦ «Галерея Новосибирск». Сейчас на участке ДТП отсутствуют пробки.

Информация о ДТП на сайте 2ГИС отсутствует Источник: 2ГИС









