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Водитель сбил двух подростков на электросамокате

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Происшествия В Новосибирске водитель «Субару» сбил двух подростков на электросамокате — их отвезли в больницу

В Новосибирске водитель «Субару» сбил двух подростков на электросамокате — их отвезли в больницу

Авария произошла в районе ТРЦ «Галерея Новосибирск»

1 526
22 комментария

В аварии пострадали двое подростков 13 и 16 лет

Вечером 29 сентября в центре Новосибирска водитель автомобиля сбил подростов на электросамокате. Их доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20:15 в Центральном районе. По предварительным данным, 37-летний водитель на автомобиле «Субару Форестер» ехал по улице Гоголя, и в пути у дома №15 при повороте на Каменскую совершил столкновение с прокатным электросамокатом.

Техника, как сообщили в ведомстве, пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП пострадали несовершеннолетний пользователь электросамоката, молодой человек 16 лет, и его пассажир мальчик 13 лет, — сообщили в ведомстве.

Подростков доставили в больницу, характер их травм уточняется. На месте ДТП находится наряд ДПС, сотрудники устанавливают обстоятельства аварии.

По информации 2ГИС, здание по улице Гоголя, 15 расположено вблизи ТРЦ «Галерея Новосибирск». Сейчас на участке ДТП отсутствуют пробки.

Информация о ДТП на сайте 2ГИС отсутствует

Несколько дней назад в Новосибирске водитель самоката сбил восьмилетнюю девочку. Он скрылся с места ДТП.

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Комментарии
22
ПРО
1 час
СИМ = ТС. На СИМ не может быть пассажира. Пользователь СИМ = водитель ТС. Сколько пунктов ПДД нарушили водитель ТС (СИМ). Кто будет возмещать ущерб водителю автомобиля?
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
Вдвоем на одном самокате (что запрещено правилами проката) пересекали проезжую часть по ПП не спешившись (что запрещено ПДД). Выскочили перед автомобилем неожиданно, что водила не ожидал и не успел затормозить. Из-за глупости подростков теперь будет страдать "субарист
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