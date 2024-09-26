НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

зап.

 751мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Сибиряки — про работу в офисе
"Кузина" кинула москвичей
Что интересного в стране
Отказали в лекарстве за 2 млн рублей
Золотой фонд домов Новосибирска
Новости в Telegram
Самое важное о гриппе
Происшествия В центре Новосибирска самокатчик сбил девочку на тротуаре — теперь его ищет ГАИ

В центре Новосибирска самокатчик сбил девочку на тротуаре — теперь его ищет ГАИ

Мужчина поговорил с ребенком и поехал дальше

1 990
32 комментария

Ребенок шел по тротуару

В Новосибирске ищут водителя самоката, который сбил восьмилетнюю девочку. Об этом рассказали в ГАИ по Новосибирску. Мужчина скрылся с места ДТП.

Авария произошла 2 сентября около 17:20 на тротуаре возле Вокзальной магистрали, 13. Неизвестный на самокате наехал на девочку.

ДТП произошло 2 сентября

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На них можно заметить, что водитель остановился, поговорил с ребенком и поехал дальше. ГАИ теперь просит откликнуться людей, которые обладают информацией об аварии и о личности водителя.

В Новосибирске сегодня, 22 сентября, в 10 сбили двухлетнюю девочку на самокате. 47-летний водитель «Газели» ехал по улице Большевистской и при повороте во двор дома № 228 наехал на ребенка.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
4443355
48 минут
Интересно, когда всё-таки до владельцев самокатов и ГИБДД дойдёт, что тротуар не место для колесного траспорта? Когда такой самокатчик насмерть кого-то убьёт?
Ханна Намити
45 минут
тротуар не место для самокатов!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Tonny_White,28

Elena,40

Димитрий,37

Darvik,36

Алексей ,32

Борис 333,46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление