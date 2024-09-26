В центре Новосибирска самокатчик сбил девочку на тротуаре — теперь его ищет ГАИ

В Новосибирске ищут водителя самоката, который сбил восьмилетнюю девочку. Об этом рассказали в ГАИ по Новосибирску. Мужчина скрылся с места ДТП.
Авария произошла 2 сентября около 17:20 на тротуаре возле Вокзальной магистрали, 13. Неизвестный на самокате наехал на девочку.
ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На них можно заметить, что водитель остановился, поговорил с ребенком и поехал дальше. ГАИ теперь просит откликнуться людей, которые обладают информацией об аварии и о личности водителя.
В Новосибирске сегодня, 22 сентября, в 10 сбили двухлетнюю девочку на самокате. 47-летний водитель «Газели» ехал по улице Большевистской и при повороте во двор дома № 228 наехал на ребенка.