В центре Новосибирска самокатчик сбил девочку на тротуаре — теперь его ищет ГАИ

Ребенок шел по тротуару Источник: ГАИ по Новосибирску











В Новосибирске ищут водителя самоката, который сбил восьмилетнюю девочку. Об этом рассказали в ГАИ по Новосибирску. Мужчина скрылся с места ДТП.

Авария произошла 2 сентября около 17:20 на тротуаре возле Вокзальной магистрали, 13. Неизвестный на самокате наехал на девочку.

ДТП произошло 2 сентября Источник: ГАИ по Новосибирску

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На них можно заметить, что водитель остановился, поговорил с ребенком и поехал дальше. ГАИ теперь просит откликнуться людей, которые обладают информацией об аварии и о личности водителя.