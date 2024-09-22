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Происшествия Двухлетнюю девочку на самокате сбила «Газель» в Новосибирске — ребенок в больнице

Двухлетнюю девочку на самокате сбила «Газель» в Новосибирске — ребенок в больнице

Автомобиль заезжал во двор

568
8 комментариев

За рулем автомобиля был 47-летний мужчина

В Новосибирске сегодня, 22 сентября, в 10 сбили двухлетнюю девочку на самокате. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирску, 47-летний водитель «Газели» ехал по улице Большевистская и при повороте во двор дома № 228 наехал на ребенка.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу. Характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС. Обстоятельства устанавливаются.

Две девушки пострадали в аварии на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина. Они пересекали пешеходный переход на одном самокате.

Если вам что-то известно о ДТП, свяжитесь с нами

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Новосибирск Самокат Ребенок Газель
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Комментарии
8
259380411
22 минуты
Двухлетнюю????!! А мама девочки где в это врем была??
лёлик я
7 минут
Надеюсь родителей накажут
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