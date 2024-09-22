Двухлетнюю девочку на самокате сбила «Газель» в Новосибирске — ребенок в больнице

В Новосибирске сегодня, 22 сентября, в 10 сбили двухлетнюю девочку на самокате. Инцидент произошел в Октябрьском районе.
Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирску, 47-летний водитель «Газели» ехал по улице Большевистская и при повороте во двор дома № 228 наехал на ребенка.
В результате ДТП ребенка доставили в больницу. Характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС. Обстоятельства устанавливаются.
Две девушки пострадали в аварии на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина. Они пересекали пешеходный переход на одном самокате.