«Девочка не подавала признаков жизни»: двух девушек сбили на левом берегу Новосибирска — они ехали на одном самокате

Девушки ехали на самокате в момент аварии Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Две девушки пострадали в аварии на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина. ДТП произошло в ночь на 22 августа, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как две девушки лежат на проезжей части Источник: «АСТ-54 Black» / t.me

Сразу несколько очевидцев заявили, что девушки пересекали пешеходный переход на одном самокате.

— Водитель с номерами, только загорелся зеленый свет, скорость была где-то 30-40 км/ч. Девочки вылетели на пешеходный переход на одном самокате вдвоем, их сбили. Остальные водители моментально нажали аварийку и прижали справа. Одна девочка не подавала признаков жизни, вторая вроде как была жива (по поводу состояния не уверен, могу ошибаться). Водитель остался на месте ДТП до прибытия скорой и ДПС, — пишет свидетель.

В пресс-службе ГУ МВД России Новосибирской области НГС сообщили, что уточняют информацию.

Накануне НГС писал, что мужчина на Toyota Camry сбил женщину с ребенком в Новосибирске.