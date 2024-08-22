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ДТП с девушками на самокате

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Происшествия «Девочка не подавала признаков жизни»: двух девушек сбили на левом берегу Новосибирска — они ехали на одном самокате

«Девочка не подавала признаков жизни»: двух девушек сбили на левом берегу Новосибирска — они ехали на одном самокате

Очевидцы говорят о двух пострадавших

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Девушки ехали на самокате в момент аварии

Две девушки пострадали в аварии на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина. ДТП произошло в ночь на 22 августа, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как две девушки лежат на проезжей части

Сразу несколько очевидцев заявили, что девушки пересекали пешеходный переход на одном самокате.

— Водитель с номерами, только загорелся зеленый свет, скорость была где-то 30-40 км/ч. Девочки вылетели на пешеходный переход на одном самокате вдвоем, их сбили. Остальные водители моментально нажали аварийку и прижали справа. Одна девочка не подавала признаков жизни, вторая вроде как была жива (по поводу состояния не уверен, могу ошибаться). Водитель остался на месте ДТП до прибытия скорой и ДПС, — пишет свидетель.

В пресс-службе ГУ МВД России Новосибирской области НГС сообщили, что уточняют информацию.

Накануне НГС писал, что мужчина на Toyota Camry сбил женщину с ребенком в Новосибирске.

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