«Девочка не подавала признаков жизни»: двух девушек сбили на левом берегу Новосибирска — они ехали на одном самокате

Две девушки пострадали в аварии на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина. ДТП произошло в ночь на 22 августа, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Сразу несколько очевидцев заявили, что девушки пересекали пешеходный переход на одном самокате.
— Водитель с номерами, только загорелся зеленый свет, скорость была где-то 30-40 км/ч. Девочки вылетели на пешеходный переход на одном самокате вдвоем, их сбили. Остальные водители моментально нажали аварийку и прижали справа. Одна девочка не подавала признаков жизни, вторая вроде как была жива (по поводу состояния не уверен, могу ошибаться). Водитель остался на месте ДТП до прибытия скорой и ДПС, — пишет свидетель.
В пресс-службе ГУ МВД России Новосибирской области НГС сообщили, что уточняют информацию.
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